"Ливерпуль" не собирается отбивать затраты на Ван Дейка продажей Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" не планирует продавать полузащитника Филиппе Коутиньо в январе, чтобы отбить затраты на приобретение защитника Виргила Ван Дейка.

Напомним, еще прошлым летом "красные" провернули ряд дорогостоящих трансферов, подписав Алекса Окслейд-Чемберлена и Мохамеда Салаха, а также договорившись о переходе Наби Кейта по окончании сезона.

Накануне мерсисайдский клуб совершил еще одну серьезную инвестицию, согласовав покупку Ван Дейка из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов.

После подтверждения сделки по Виргилу у болельщиков "красных" появились резонные опасения, что американские владельцы клуба, прежде не славившиеся особой расточительностью, могут попытаться отбить понесенные затраты с помощью продажи Коутиньо в "Барселону".

Прошлым летом "Ливерпуль" отклонил три предложения "Барселоны" о покупке Филиппе, и ожидается, что в январе каталонский клуб вернется за 25-летним бразильцем. Однако The Telegraph утверждает, что "красные" не планируют продавать Коутиньо, чтобы отбить затраты на покупку Ван Дейка.

На "Энфилде" никак не связывают покупку Ван Дейка с возможным уходом Коутиньо, и ситуация Филиппе будет рассматриваться совершенно обособленно. Предпочтением "Ливерпуля" по-прежнему является удержание бразильца в клубе.

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Метки Барселона, Ван Дейк, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool-kutais 28.12.2017 17:23 # liverpool-kutais
    Без январской сделки по Кейта Коутиньо барсе не видать

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  2. suarezov 28.12.2017 12:54 # suarezov
    Напомним, еще прошлым летом "красные" провернули ряд дорогостоящих трансферов, подписав Алекса Окслейд-Чемберлена и Мохамеда Салаха, а также договорившись о переходе Наби Кейта по окончании сезона.

    В прошлом и в этом году мы отбили свои расходы.

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  3. largo-winch 28.12.2017 12:48 # largo-winch
    отобьёт на трансферах Хендо, Миньоле и Ловрена

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  4. yagub-lfc 28.12.2017 12:05 # yagub-lfc
    если правда то трофеи скоро наши, конец эре челси и ман сити,
    шахрияр и. лузер

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  5. lfcmikki14 28.12.2017 11:51 # lfcmikki14
    Ггшные бичи завидуют

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  6. rollik707 28.12.2017 11:36 # rollik707
    Только местная фауна дебилов не заметит что их наипали! Последний абзац несёт двоякое заключение. Но ни слово гарантирующего то что Коут останется.
    Американские жидяры, чтоб вы обанкротились и свалили из Британии.

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  7. vals1702 28.12.2017 11:21 # vals1702
    очевидно... это летние 200млн от ФСГ

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  8. rap-woiska 28.12.2017 11:12 # rap-woiska
    толькой самый тупой пенс в это не поверит

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  9. electric 28.12.2017 11:12 # electric
    Сначала забираем ЛЧ, след. сезон - апиэлочка.

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  10. vegasok 28.12.2017 11:11 # vegasok
    Только тупой скОузер в это поверит

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  11. chr1s8rown 28.12.2017 11:04 # chr1s8rown
    ЛФК это вам не чолси.

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  12. toledo 28.12.2017 11:03 # toledo
    Ага, ага, конечно))

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  13. liverfun 28.12.2017 11:03 # liverfun
    должны оставлять и строить игру вокруг коутиньо

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