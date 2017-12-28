"Ливерпуль" не собирается отбивать затраты на Ван Дейка продажей Коутиньо
"Ливерпуль" не планирует продавать полузащитника Филиппе Коутиньо в январе, чтобы отбить затраты на приобретение защитника Виргила Ван Дейка.
Напомним, еще прошлым летом "красные" провернули ряд дорогостоящих трансферов, подписав Алекса Окслейд-Чемберлена и Мохамеда Салаха, а также договорившись о переходе Наби Кейта по окончании сезона.
Накануне мерсисайдский клуб совершил еще одну серьезную инвестицию, согласовав покупку Ван Дейка из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов.
После подтверждения сделки по Виргилу у болельщиков "красных" появились резонные опасения, что американские владельцы клуба, прежде не славившиеся особой расточительностью, могут попытаться отбить понесенные затраты с помощью продажи Коутиньо в "Барселону".
Прошлым летом "Ливерпуль" отклонил три предложения "Барселоны" о покупке Филиппе, и ожидается, что в январе каталонский клуб вернется за 25-летним бразильцем. Однако The Telegraph утверждает, что "красные" не планируют продавать Коутиньо, чтобы отбить затраты на покупку Ван Дейка.
На "Энфилде" никак не связывают покупку Ван Дейка с возможным уходом Коутиньо, и ситуация Филиппе будет рассматриваться совершенно обособленно. Предпочтением "Ливерпуля" по-прежнему является удержание бразильца в клубе.
28.12.2017 11:00
Просмотров: 2529
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Без январской сделки по Кейта Коутиньо барсе не видать
(ответить)
Напомним, еще прошлым летом "красные" провернули ряд дорогостоящих трансферов, подписав Алекса Окслейд-Чемберлена и Мохамеда Салаха, а также договорившись о переходе Наби Кейта по окончании сезона.
В прошлом и в этом году мы отбили свои расходы.
(ответить)
отобьёт на трансферах Хендо, Миньоле и Ловрена
(ответить)
если правда то трофеи скоро наши, конец эре челси и ман сити,
шахрияр и. лузер
(ответить)
Ггшные бичи завидуют
(ответить)
Только местная фауна дебилов не заметит что их наипали! Последний абзац несёт двоякое заключение. Но ни слово гарантирующего то что Коут останется.
Американские жидяры, чтоб вы обанкротились и свалили из Британии.
(ответить)
очевидно... это летние 200млн от ФСГ
(ответить)
толькой самый тупой пенс в это не поверит
(ответить)
Сначала забираем ЛЧ, след. сезон - апиэлочка.
(ответить)
Только тупой скОузер в это поверит
(ответить)
ЛФК это вам не чолси.
(ответить)
Ага, ага, конечно))
(ответить)
должны оставлять и строить игру вокруг коутиньо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий