"Ливерпуль" не собирается отбивать затраты на Ван Дейка продажей Коутиньо

"Ливерпуль" не планирует продавать полузащитника Филиппе Коутиньо в январе, чтобы отбить затраты на приобретение защитника Виргила Ван Дейка.

Напомним, еще прошлым летом "красные" провернули ряд дорогостоящих трансферов, подписав Алекса Окслейд-Чемберлена и Мохамеда Салаха, а также договорившись о переходе Наби Кейта по окончании сезона.



Накануне мерсисайдский клуб совершил еще одну серьезную инвестицию, согласовав покупку Ван Дейка из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов.



После подтверждения сделки по Виргилу у болельщиков "красных" появились резонные опасения, что американские владельцы клуба, прежде не славившиеся особой расточительностью, могут попытаться отбить понесенные затраты с помощью продажи Коутиньо в "Барселону".



Прошлым летом "Ливерпуль" отклонил три предложения "Барселоны" о покупке Филиппе, и ожидается, что в январе каталонский клуб вернется за 25-летним бразильцем. Однако The Telegraph утверждает, что "красные" не планируют продавать Коутиньо, чтобы отбить затраты на покупку Ван Дейка.



На "Энфилде" никак не связывают покупку Ван Дейка с возможным уходом Коутиньо, и ситуация Филиппе будет рассматриваться совершенно обособленно. Предпочтением "Ливерпуля" по-прежнему является удержание бразильца в клубе.

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