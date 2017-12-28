Ван Дейк: "Для меня честь стать игроком "Ливерпуля"

Защитник Виргил Ван Дейк выпустил официальное заявление, поделившись радостью от перехода в "Ливерпуль" и поблагодарив "Саутгемптон" за то, что этот трансфер стал возможен.

Накануне "красные" объявили о достигнутой договоренности со "святыми" относительно трансфера Ван Дейка стоимостью 75 миллионов фунтов. Официально Виргил присоединится к мерсисайдскому клубу 1 января.



Обратившись к своим подписчикам в Твиттере, 26-летний голландец рассказал, что чувствует после столь важного события в своей жизни.



"Для меня честь и наслаждение согласиться стать игроком "Ливерпуля"! В этот день мы со своей семьей испытываем гордость, ведь я перехожу в один из крупнейших клубов в мировом футболе! Мне не терпится впервые надеть знаменитую красную футболку на глазах "Копа". Я буду выкладываться без остатка, чтобы помочь этому замечательному клубу добиться чего-нибудь особенного в предстоящие годы".



"Также я бы хотел использовать этот шанс, чтобы сказать спасибо (спортивному директору) Лесу Риду, руководству, тренеру, игрокам, болельщикам и каждому в "Саутгемптоне". Я всегда буду в долгу перед клубом за предоставленный шанс играть в Премьер-Лиге. Несмотря на сложные последние месяцы, я абсолютно наслаждался своим пребыванием у "святых" и завел друзей на всю жизнь. Спасибо вам за все".



"Спасибо всем вам за слова поддержки. Теперь я предвкушаю встречу со своими новыми партнерами по команде и хочу поскорее начать играть", — гласит заявление Ван Дейка.

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