"Манчестер Сити" надолго потерял Компани

Венсан Компани 18-я кряду победа в Премьер-Лиге обернулась для "Манчестер Сити" очередной травмой капитана Венсана Компани.

Полностью отыграв матч против "Борнмута" в субботу, на поединок против "Ньюкасла" накануне вечером Компани вновь вышел в стартовом составе, но уже на 11-й минуте был заменен.

Победный матч на "Сент Джеймс Парк" стал для 31-летнего бельгийца всего лишь 10-м в этом сезоне, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола опасается, что опытный защитник вновь выбыл надолго.

"Я не знаю, чего нам ожидать. К сожалению, он снова травмирован. Мы не сможем рассчитывать на него длительное время", — цитирует Гвардиолу BBC.

Добавим, что эта травма случилась в день, когда "Ливерпуль" согласовал приобретение защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, серьезные виды на которого имел и "Сити".

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Метки Компани, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 02:40

Количество просмотров Просмотров: 1048

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  1. tursa 28.12.2017 05:54 # tursa
    на пару со стариджем разыграют награду лазаретчик года
    эванса купят и будут рады

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  2. van-der-slav 28.12.2017 04:09 # van-der-slav
    понятно с ним все короче

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  3. bes-ter 28.12.2017 02:46 # bes-ter
    Молодец....

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