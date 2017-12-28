"Манчестер Сити" надолго потерял Компани

18-я кряду победа в Премьер-Лиге обернулась для "Манчестер Сити" очередной травмой капитана Венсана Компани.

Полностью отыграв матч против "Борнмута" в субботу, на поединок против "Ньюкасла" накануне вечером Компани вновь вышел в стартовом составе, но уже на 11-й минуте был заменен.



Победный матч на "Сент Джеймс Парк" стал для 31-летнего бельгийца всего лишь 10-м в этом сезоне, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола опасается, что опытный защитник вновь выбыл надолго.



"Я не знаю, чего нам ожидать. К сожалению, он снова травмирован. Мы не сможем рассчитывать на него длительное время", — цитирует Гвардиолу BBC.



Добавим, что эта травма случилась в день, когда "Ливерпуль" согласовал приобретение защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, серьезные виды на которого имел и "Сити".

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!