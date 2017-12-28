Стерлинг принес "Сити" 18-ю подряд победу в Премьер-Лиге
"Манчестер Сити" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до 18 матчей и увеличил свой отрыв во главе таблицы до 15 очков, минимально переиграв на выезде "Ньюкасл" благодаря голу Рахима Стерлинга.
После победы 2:3 над "Вест Хэмом" тренер "сорок" Рафаэль Бенитес поменял ровно половину полевых игроков, доверившись Полу Дамметту, Шанселю Мбемба, Джонджо Шелви, Джейкобу Мерфи и Роландо Ааронсу.
Габриэль Жезус вновь не смог выиграть конкуренцию у Серхио Агуэро в нападении "горожан", но Данило, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва появились с первых минут.
Гости едва не открыли счет уже на седьмой минуте, когда Агуэро попытался пробить в касание после заброса ко вратарской, но попал в штангу.
Спустя 10 минут Агуэро вновь оказался на убойной позиции, откликнувшись на подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако голкипер хозяев Роб Эллиот каким-то чудом отразил удар головой аргентинца.
Агуэро рвал и метал. На 30-й минуте Серхио ускользнул от двух защитников и нанес крученый удар с дистанции — мяч скользнул со внешней стороны штанги.
А на 31-й минуте "Сити" все-таки открыл счет. Правда, сделал это не Агуэро. Отдав пас Де Брюйне, Рахим Стерлинг рванул внутрь штрафной, где получил от Кевина ответную передачу и в касание закатил мяч в ворота — 0:1.
Зато на 34-й минуте "Ньюкасл" получил реальную возможность сравнять счет. Кайл Уолкер потерял равновесие в своей штрафной и позволил Ааронсу завладеть мячом. Роландо тут же перебросил голкипера, но с линии ворот снаряд успел вынести Николас Отаменди.
"Сороки" слегка воспряли после пропущенного гола и стали пытаться атаковать, однако "горожане" уже не ошибались в обороне и вдобавок получили свободное пространство. Еще парой промахов отметился Агуэро.
Во втором тайме "Сити" продолжил терзать своего соперника, и на 66-й минуте Агуэро все-таки послал мяч в ворота, сыграв на добивании после дальнего удара Де Брюйне в штангу. Однако вновь неудача — Серхио был в офсайде!
На 75-й минуте "сороки" огрызнулись прорывом Дуайта Гэйла в штрафную. Вышедший на замену игрок упал как подкошенный, но получил лишь желтую карточку за симуляцию вместо пенальти.
Из-за того, что гости не смогли сделать счет комфортным, концовка матча получилась довольно напряженной, однако "Ньюкаслу", подгоняемому своими болельщиками, не хватило силенок, чтобы уйти от поражения.
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
28.12.2017 00:40
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Последние комментарии:
бля хуя вас тут по ветке распидорасило)))
(ответить)
кароче ху.юлик, завттра около 5 вечера ты обязан быть на проспекте Шевченко 2 возле АТБ, прям у входа можно встретиться, я буду в зеленой длинноватой куртке и с бутылкой колы, светло-коричневая шапка, да ты должен увидеть если не дол6оеб! телефон не даю офк, все, я спать
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угадайте, кто у меня на аве)))
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я готов с ним попи3диться но только по правилам бокса, он оказывается больше меня, просто повалить может и победить чисто бабским приемом, а в рукопашке я его разорву, я в 13 лет полтора года прозанимался в секции
Источник: http://fapl.ru/posts/59488/?c=1#c6561728
АХАХАХАХААХАХАХАХ, ору с этого сказочного далбаёба ))))))))))))))))))0
(ответить)
Сук, бой гритки и Юлика был бы боем века и переплюнул Мейвейзер-Макгрегор.
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если один пенс в беде, значит все пенсы в беде, если один пенс сосет xуй, значит все пенсы сосут xуй!!!!
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Ахахах, сук, вот теперь как же я ОРУ)))))), всем спасибо друзья, малолетний далбаёбик обоссан окончательно, да еще и сам себя обоссал, просто типичная малолетка очкошница )
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Бля, гритка, братишка, спасибо тебе)) ты самый охуенный кадр на фапли, такой агрошкольник, ава на все 100 подходит. Давно так не ржал ))
(ответить)
"ночью по пробкам" (с) орал
ахаххахах
(ответить)
Внимание, Фапл! Принимаем ваши ставки, господа!
"bezviz - какая-то чушка"
кэф. на то, что немытое альфа-дупло припрётся на площадь и тупо простоит там полдня - 1,35.
весьма выгодное предложение.
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Ахахах, очко ебанное, ноулайфер ебанный, далбаёб и чепушило, давай хуила, говори адрес я приеду к тебе, раз ты нищеброд, или мб мамка тебя не пускает, кидай фото и адрес очко ебанное, я приеду, не проблема.
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Где ты пидар, где ты далбаёбик?? очко ебанное, мамашка тебя не пускает или что там у тебя ? геморрой разболелся ? чмошник давай отвечай, хочу скинуть на фаплю потом фотки как я тебя обоссу ))
(ответить)
Бля, он рили пропал, ахахахахаххаха.
(ответить)
Кароч,
Челси берет дефа нового поколения со скоростью и пасом универсального Рюдигера.
В центре нарисовался бесплатный Крис, выполняющий свои прямые обязанности ЦЗ >> Кэха и Луиза. Отпала необходимость в трате почти 100 лямов за распиаренную стекловату.
Саутпуль отдаёт все деньги на очередного Ловрена,
Смотрим дальше..
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как же горят пенсы, что очередной игрок выбрал более титулованный лфк, а не помойку с нытиком во главе))
(ответить)
ван дейк за 75 это паническая покупка, буду сильно орать если ливерка не попадет в 4-ку)
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снова собрал на изи довничей как крыс на сыр)
ору, просто ору с этих помешанных на bezvize овечек-человечек)))
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04.08.2017 10:42 #
bezviz
да он наш уже, сотон специально тянул время и видно что они не хотят продавать ван дейка именно в ливерку, потому что ливерка приох.уела раскупать святых, налетели как мухи на г0вно, вот таким способом их и отпугивают, Челси предложит столько сколько и ливер и конечно же сотон продаст в Челси, как и ван дейк выберет Челси а не бестрофейную помойку))
Источник: http://fapl.ru/posts/56474/?c=1
)))))))))))))))))
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17.12.2017 13:26 #
bezviz
ливерка каким образом затерялась в списке этих топ клубов? я думаю ван дейк даже не будет рассматривать этот вариант, какой смысл ему переходить из одного середняка в другой, который находится даже ниже бернли и не выигрываете 11 лет трофеи...ну и конечно зп ливерка никогда не предложит не то что больше Челси или сити, а даже и половину не осилит, бедный клуб просто...я просто не вижу что может дать ливерка, просто не вижу
Источник: http://fapl.ru/posts/59254/?c=1
Ору с далбаёбика))
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норм я поссал на шити и щелси, 2 клуба без истории, просто какое-то Анжи ебаное
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