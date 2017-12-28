Стерлинг принес "Сити" 18-ю подряд победу в Премьер-Лиге

Манчестер Сити "Манчестер Сити" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до 18 матчей и увеличил свой отрыв во главе таблицы до 15 очков, минимально переиграв на выезде "Ньюкасл" благодаря голу Рахима Стерлинга.

После победы 2:3 над "Вест Хэмом" тренер "сорок" Рафаэль Бенитес поменял ровно половину полевых игроков, доверившись Полу Дамметту, Шанселю Мбемба, Джонджо Шелви, Джейкобу Мерфи и Роландо Ааронсу.

Габриэль Жезус вновь не смог выиграть конкуренцию у Серхио Агуэро в нападении "горожан", но Данило, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва появились с первых минут.

Гости едва не открыли счет уже на седьмой минуте, когда Агуэро попытался пробить в касание после заброса ко вратарской, но попал в штангу.

Спустя 10 минут Агуэро вновь оказался на убойной позиции, откликнувшись на подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако голкипер хозяев Роб Эллиот каким-то чудом отразил удар головой аргентинца.

Агуэро рвал и метал. На 30-й минуте Серхио ускользнул от двух защитников и нанес крученый удар с дистанции — мяч скользнул со внешней стороны штанги.

А на 31-й минуте "Сити" все-таки открыл счет. Правда, сделал это не Агуэро. Отдав пас Де Брюйне, Рахим Стерлинг рванул внутрь штрафной, где получил от Кевина ответную передачу и в касание закатил мяч в ворота — 0:1.

Зато на 34-й минуте "Ньюкасл" получил реальную возможность сравнять счет. Кайл Уолкер потерял равновесие в своей штрафной и позволил Ааронсу завладеть мячом. Роландо тут же перебросил голкипера, но с линии ворот снаряд успел вынести Николас Отаменди.

"Сороки" слегка воспряли после пропущенного гола и стали пытаться атаковать, однако "горожане" уже не ошибались в обороне и вдобавок получили свободное пространство. Еще парой промахов отметился Агуэро.

Во втором тайме "Сити" продолжил терзать своего соперника, и на 66-й минуте Агуэро все-таки послал мяч в ворота, сыграв на добивании после дальнего удара Де Брюйне в штангу. Однако вновь неудача — Серхио был в офсайде!

На 75-й минуте "сороки" огрызнулись прорывом Дуайта Гэйла в штрафную. Вышедший на замену игрок упал как подкошенный, но получил лишь желтую карточку за симуляцию вместо пенальти.

Из-за того, что гости не смогли сделать счет комфортным, концовка матча получилась довольно напряженной, однако "Ньюкаслу", подгоняемому своими болельщиками, не хватило силенок, чтобы уйти от поражения.

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче

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Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2017 00:40

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 28.12.2017 05:56 # lfcynwa
    бля хуя вас тут по ветке распидорасило)))

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  2. bezviz 28.12.2017 03:23 # bezviz
    кароче ху.юлик, завттра около 5 вечера ты обязан быть на проспекте Шевченко 2 возле АТБ, прям у входа можно встретиться, я буду в зеленой длинноватой куртке и с бутылкой колы, светло-коричневая шапка, да ты должен увидеть если не дол6оеб! телефон не даю офк, все, я спать

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  3. bezviz 28.12.2017 02:57 # bezviz
    угадайте, кто у меня на аве)))

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  4. mancityman 28.12.2017 02:51 # mancityman
    я готов с ним попи3диться но только по правилам бокса, он оказывается больше меня, просто повалить может и победить чисто бабским приемом, а в рукопашке я его разорву, я в 13 лет полтора года прозанимался в секции

    Источник: http://fapl.ru/posts/59488/?c=1#c6561728


    АХАХАХАХААХАХАХАХ, ору с этого сказочного далбаёба ))))))))))))))))))0

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  5. moskofidi 28.12.2017 02:40 # moskofidi
    Сук, бой гритки и Юлика был бы боем века и переплюнул Мейвейзер-Макгрегор.

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  6. wengerrrro 28.12.2017 02:38 # wengerrrro
    если один пенс в беде, значит все пенсы в беде, если один пенс сосет xуй, значит все пенсы сосут xуй!!!!

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  7. mancityman 28.12.2017 02:37 # mancityman
    Ахахах, сук, вот теперь как же я ОРУ)))))), всем спасибо друзья, малолетний далбаёбик обоссан окончательно, да еще и сам себя обоссал, просто типичная малолетка очкошница )

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  8. moskofidi 28.12.2017 02:28 # moskofidi
    Бля, гритка, братишка, спасибо тебе)) ты самый охуенный кадр на фапли, такой агрошкольник, ава на все 100 подходит. Давно так не ржал ))

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  9. wengerrrro 28.12.2017 02:27 # wengerrrro
    "ночью по пробкам" (с) орал
    ахаххахах

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  10. gidro-met 28.12.2017 02:20 # gidro-met
    Внимание, Фапл! Принимаем ваши ставки, господа!

    "bezviz - какая-то чушка"

    кэф. на то, что немытое альфа-дупло припрётся на площадь и тупо простоит там полдня - 1,35.

    весьма выгодное предложение.

    (ответить)

  11. mancityman 28.12.2017 02:17 # mancityman
    Ахахах, очко ебанное, ноулайфер ебанный, далбаёб и чепушило, давай хуила, говори адрес я приеду к тебе, раз ты нищеброд, или мб мамка тебя не пускает, кидай фото и адрес очко ебанное, я приеду, не проблема.

    (ответить)

  12. mancityman 28.12.2017 02:15 # mancityman
    Где ты пидар, где ты далбаёбик?? очко ебанное, мамашка тебя не пускает или что там у тебя ? геморрой разболелся ? чмошник давай отвечай, хочу скинуть на фаплю потом фотки как я тебя обоссу ))

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  13. moskofidi 28.12.2017 02:11 # moskofidi
    Бля, он рили пропал, ахахахахаххаха.

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  14. gidro-met 28.12.2017 02:07 # gidro-met
    Кароч,

    Челси берет дефа нового поколения со скоростью и пасом универсального Рюдигера.

    В центре нарисовался бесплатный Крис, выполняющий свои прямые обязанности ЦЗ >> Кэха и Луиза. Отпала необходимость в трате почти 100 лямов за распиаренную стекловату.

    Саутпуль отдаёт все деньги на очередного Ловрена,
    Смотрим дальше..

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  15. kos9k 28.12.2017 02:02 # kos9k
    как же горят пенсы, что очередной игрок выбрал более титулованный лфк, а не помойку с нытиком во главе))

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  16. bezviz 28.12.2017 01:56 # bezviz
    ван дейк за 75 это паническая покупка, буду сильно орать если ливерка не попадет в 4-ку)

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  17. gidro-met 28.12.2017 01:53 # gidro-met
    снова собрал на изи довничей как крыс на сыр)

    ору, просто ору с этих помешанных на bezvize овечек-человечек)))

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  18. kos9k 28.12.2017 01:49 # kos9k
    04.08.2017 10:42 #
    bezviz

    да он наш уже, сотон специально тянул время и видно что они не хотят продавать ван дейка именно в ливерку, потому что ливерка приох.уела раскупать святых, налетели как мухи на г0вно, вот таким способом их и отпугивают, Челси предложит столько сколько и ливер и конечно же сотон продаст в Челси, как и ван дейк выберет Челси а не бестрофейную помойку))

    Источник: http://fapl.ru/posts/56474/?c=1


    )))))))))))))))))

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  19. moskofidi 28.12.2017 01:49 # moskofidi
    17.12.2017 13:26 #
    bezviz

    ливерка каким образом затерялась в списке этих топ клубов? я думаю ван дейк даже не будет рассматривать этот вариант, какой смысл ему переходить из одного середняка в другой, который находится даже ниже бернли и не выигрываете 11 лет трофеи...ну и конечно зп ливерка никогда не предложит не то что больше Челси или сити, а даже и половину не осилит, бедный клуб просто...я просто не вижу что может дать ливерка, просто не вижу

    Источник: http://fapl.ru/posts/59254/?c=1

    Ору с далбаёбика))

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  20. van-dijk 28.12.2017 01:46 # van-dijk
    норм я поссал на шити и щелси, 2 клуба без истории, просто какое-то Анжи ебаное

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