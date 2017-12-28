Стерлинг принес "Сити" 18-ю подряд победу в Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до 18 матчей и увеличил свой отрыв во главе таблицы до 15 очков, минимально переиграв на выезде "Ньюкасл" благодаря голу Рахима Стерлинга.

После победы 2:3 над "Вест Хэмом" тренер "сорок" Рафаэль Бенитес поменял ровно половину полевых игроков, доверившись Полу Дамметту, Шанселю Мбемба, Джонджо Шелви, Джейкобу Мерфи и Роландо Ааронсу.



Габриэль Жезус вновь не смог выиграть конкуренцию у Серхио Агуэро в нападении "горожан", но Данило, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва появились с первых минут.



Гости едва не открыли счет уже на седьмой минуте, когда Агуэро попытался пробить в касание после заброса ко вратарской, но попал в штангу.



Спустя 10 минут Агуэро вновь оказался на убойной позиции, откликнувшись на подачу Кевина Де Брюйне со штрафного, однако голкипер хозяев Роб Эллиот каким-то чудом отразил удар головой аргентинца.



Агуэро рвал и метал. На 30-й минуте Серхио ускользнул от двух защитников и нанес крученый удар с дистанции — мяч скользнул со внешней стороны штанги.



А на 31-й минуте "Сити" все-таки открыл счет. Правда, сделал это не Агуэро. Отдав пас Де Брюйне, Рахим Стерлинг рванул внутрь штрафной, где получил от Кевина ответную передачу и в касание закатил мяч в ворота — 0:1.



Зато на 34-й минуте "Ньюкасл" получил реальную возможность сравнять счет. Кайл Уолкер потерял равновесие в своей штрафной и позволил Ааронсу завладеть мячом. Роландо тут же перебросил голкипера, но с линии ворот снаряд успел вынести Николас Отаменди.



"Сороки" слегка воспряли после пропущенного гола и стали пытаться атаковать, однако "горожане" уже не ошибались в обороне и вдобавок получили свободное пространство. Еще парой промахов отметился Агуэро.



Во втором тайме "Сити" продолжил терзать своего соперника, и на 66-й минуте Агуэро все-таки послал мяч в ворота, сыграв на добивании после дальнего удара Де Брюйне в штангу. Однако вновь неудача — Серхио был в офсайде!



На 75-й минуте "сороки" огрызнулись прорывом Дуайта Гэйла в штрафную. Вышедший на замену игрок упал как подкошенный, но получил лишь желтую карточку за симуляцию вместо пенальти.



Из-за того, что гости не смогли сделать счет комфортным, концовка матча получилась довольно напряженной, однако "Ньюкаслу", подгоняемому своими болельщиками, не хватило силенок, чтобы уйти от поражения.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче

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