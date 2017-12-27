"Ливерпуль" подтвердил переход Ван Дейка
"Ливерпуль" официально подтвердил договоренность с "Саутгемптоном" о приобретении центрального защитника Виргила Ван Дейка.
Вскоре после того, как ранее днем пресса сообщила о согласовании трансфера Ван Дейка стоимостью 75 миллионов фунтов, эта информация была подтверждена и обоими клубами.
Ни "красные", ни "святые" не раскрывают точную стоимость сделки, но в заявлении клуба с "Сент Мэри" говорится, что Виргил становится самым дорогим защитником в мире.
Официально Ван Дейк присоединится к "Ливерпулю" 1 января. Выступать за команду Юргена Клоппа 26-летний голландец будет под четвертым номером.
Добавим, что Виргил отчаянно пытался перебраться на "Энфилд" еще прошлым летом. Подав прошение о трансфере, Ван Дейк был отстранен от тренировок первой команды, однако "Саутгемптон" все равно не захотел вступать в переговоры с "Ливерпулем" — спустя несколько месяцев ситуация изменилась.
27.12.2017 22:35
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Последние комментарии:
писец 75 млн за защитника ) но он ничего не изменит в ливере, все так же будет
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как же питер мур четко работает все таки, до него комолли с эйром один трансфер все лето могли оформлять и то провальный, а мур уже может хвастаться что забрал салаха раньше всех
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Либо Коута уже продали и на вырученные деньги произашел закуп, либо сумма будет оплачиваться несколькими траншами.
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залупуль разошелся ни на шутку.
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Шикарный деф, шикарный трансфер. На очереди обновление вратарской линии и попытаться оформить зимой Кейта.
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понятно, что до уровня Кристенсена и Алонсо парню ещё пахать и пахать,
но то, что на голову выше Ловренов-Матипов это уж точно.
С Клаваном составят тополиную связку под кодовым названием "Дуб-2"
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Двоякое чувство. Защ канеш акуенный, но 75 это канечно много.
Но на бумаге Матип-Ван Дейк шикарно просто.
Еще бы мурину слить и топового лз взять вообще превосходно было бы.
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ебать колбасню развели как скам,а тупые скузи еще и радуются при этом
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Понятно, Коутиньо знач в барку уже зимой. Не из воздуха же деньги у этих нищебродов, которые даже гк не могут купить.
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Лч точно наша в таком случае. Чемп уже не успеем оформить.
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чо с ебалом, щельманы?
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все глоры щолсей или прочего гавна типо скама сейчас стянули ебало с своими линделёфами да пуделями ебаными
лейте лейте без остановки на пинсовские пустоголовки
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шутки про Ливергемптон в студию
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удачи! такого большого защитника со времен Хююпия не было!)
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им купили втридорога того же Эванса по скиллам, только негра, а они уже успели испить мочи на брудершафт, празднуя, что в итоге попадут в четверку
типичные колбасники
Источник: http://fapl.ru/posts/59484/?c=1#c6561469
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придется покер в ЛЕ оформлять
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быстро, четко, уверенно провернули трансфер. это нравится в трансферной политике при топе. кейта, салах, ван дейк, кого хотят, тех сразу и быстро руководство подписывает тренеру. молодцы. надеюсь коутиньо задумается, что у ливерпуля перспектив больше чем у испанских ведущих клубов.
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Уважаемый Михажло, прошу сделать данную новость новостью дня
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аxуенно. плевать на деньги Генри
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