"Ливерпуль" подтвердил переход Ван Дейка

"Ливерпуль" официально подтвердил договоренность с "Саутгемптоном" о приобретении центрального защитника Виргила Ван Дейка.

Вскоре после того, как ранее днем пресса сообщила о согласовании трансфера Ван Дейка стоимостью 75 миллионов фунтов, эта информация была подтверждена и обоими клубами.



Ни "красные", ни "святые" не раскрывают точную стоимость сделки, но в заявлении клуба с "Сент Мэри" говорится, что Виргил становится самым дорогим защитником в мире.



Официально Ван Дейк присоединится к "Ливерпулю" 1 января. Выступать за команду Юргена Клоппа 26-летний голландец будет под четвертым номером.



Добавим, что Виргил отчаянно пытался перебраться на "Энфилд" еще прошлым летом. Подав прошение о трансфере, Ван Дейк был отстранен от тренировок первой команды, однако "Саутгемптон" все равно не захотел вступать в переговоры с "Ливерпулем" — спустя несколько месяцев ситуация изменилась.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!