"Ливерпуль" подтвердил переход Ван Дейка

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" официально подтвердил договоренность с "Саутгемптоном" о приобретении центрального защитника Виргила Ван Дейка.

Вскоре после того, как ранее днем пресса сообщила о согласовании трансфера Ван Дейка стоимостью 75 миллионов фунтов, эта информация была подтверждена и обоими клубами.

Ни "красные", ни "святые" не раскрывают точную стоимость сделки, но в заявлении клуба с "Сент Мэри" говорится, что Виргил становится самым дорогим защитником в мире.

Официально Ван Дейк присоединится к "Ливерпулю" 1 января. Выступать за команду Юргена Клоппа 26-летний голландец будет под четвертым номером.

Добавим, что Виргил отчаянно пытался перебраться на "Энфилд" еще прошлым летом. Подав прошение о трансфере, Ван Дейк был отстранен от тренировок первой команды, однако "Саутгемптон" все равно не захотел вступать в переговоры с "Ливерпулем" — спустя несколько месяцев ситуация изменилась.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Ван Дейк, Манчестер Сити, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 22:35

Количество просмотров Просмотров: 5498

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mu-fc 28.12.2017 06:17 # mu-fc
    писец 75 млн за защитника ) но он ничего не изменит в ливере, все так же будет

    (ответить)

  2. tursa 28.12.2017 05:33 # tursa
    как же питер мур четко работает все таки, до него комолли с эйром один трансфер все лето могли оформлять и то провальный, а мур уже может хвастаться что забрал салаха раньше всех

    (ответить)

  3. rollik707 28.12.2017 05:26 # rollik707
    Либо Коута уже продали и на вырученные деньги произашел закуп, либо сумма будет оплачиваться несколькими траншами.

    (ответить)

  4. thegodfather 28.12.2017 04:33 # thegodfather
    залупуль разошелся ни на шутку.

    (ответить)

  5. kos9k 28.12.2017 02:34 # kos9k
    Шикарный деф, шикарный трансфер. На очереди обновление вратарской линии и попытаться оформить зимой Кейта.

    (ответить)

  6. gidro-met 28.12.2017 01:15 # gidro-met
    понятно, что до уровня Кристенсена и Алонсо парню ещё пахать и пахать,

    но то, что на голову выше Ловренов-Матипов это уж точно.

    С Клаваном составят тополиную связку под кодовым названием "Дуб-2"

    (ответить)

  7. gerrard08 28.12.2017 00:48 # gerrard08
    Двоякое чувство. Защ канеш акуенный, но 75 это канечно много.
    Но на бумаге Матип-Ван Дейк шикарно просто.
    Еще бы мурину слить и топового лз взять вообще превосходно было бы.

    (ответить)

  8. qess 28.12.2017 00:08 # qess
    ебать колбасню развели как скам,а тупые скузи еще и радуются при этом

    (ответить)

  9. toledo 27.12.2017 23:55 # toledo
    Понятно, Коутиньо знач в барку уже зимой. Не из воздуха же деньги у этих нищебродов, которые даже гк не могут купить.

    (ответить)

  10. electric 27.12.2017 23:08 # electric
    Лч точно наша в таком случае. Чемп уже не успеем оформить.

    (ответить)

  11. melwood-lfc 27.12.2017 23:08 # melwood-lfc
    чо с ебалом, щельманы?

    (ответить)

  12. blackdreamer 27.12.2017 23:01 # blackdreamer
    все глоры щолсей или прочего гавна типо скама сейчас стянули ебало с своими линделёфами да пуделями ебаными
    лейте лейте без остановки на пинсовские пустоголовки

    (ответить)

  13. largo-winch 27.12.2017 22:55 # largo-winch
    шутки про Ливергемптон в студию

    (ответить)

  14. largo-winch 27.12.2017 22:52 # largo-winch
    удачи! такого большого защитника со времен Хююпия не было!)

    (ответить)

  15. chlenskea 27.12.2017 22:49 # chlenskea
    им купили втридорога того же Эванса по скиллам, только негра, а они уже успели испить мочи на брудершафт, празднуя, что в итоге попадут в четверку
    типичные колбасники

    Источник: http://fapl.ru/posts/59484/?c=1#c6561469

    (ответить)

  16. kukuruzzo 27.12.2017 22:44 # kukuruzzo
    придется покер в ЛЕ оформлять

    (ответить)

  17. liverfun 27.12.2017 22:42 # liverfun
    быстро, четко, уверенно провернули трансфер. это нравится в трансферной политике при топе. кейта, салах, ван дейк, кого хотят, тех сразу и быстро руководство подписывает тренеру. молодцы. надеюсь коутиньо задумается, что у ливерпуля перспектив больше чем у испанских ведущих клубов.

    (ответить)

  18. aristarh-overeem 27.12.2017 22:41 # aristarh-overeem
    Уважаемый Михажло, прошу сделать данную новость новостью дня

    (ответить)

  19. spartan 27.12.2017 22:40 # spartan
    аxуенно. плевать на деньги Генри

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: