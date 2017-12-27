Моуриньо видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что видит в полузащитнике Поля Погба будущего капитана "красных дьяволов".

В субботнем матче с "Лестером" 24-летний Погба впервые примерил капитанскую повязку в рамках Премьер-Лиги. До этого француз удостаивался такой чести только в играх Лиги Чемпионов.



Сразу после выезда на "Кинг Пауэр" Моуриньо отказался обсуждать эту тему, но в интервью официальному сайту клуба допустил, что в будущем именно Погба будет исполнять роль капитана "Юнайтед".



"Пару раз он выходил с капитанской повязкой на матчи Лиги Чемпионов, когда мы не могли рассчитывать на Майкла Кэррика, Антонио Валенсию, Златана Ибрагимовича и Криса Смоллинга".



"Против "Лестера" это стало для него дополнительной мотивацией, но в этом не было ничего особенного. Тот факт, что он выпустился из академии клуба, может лишь помочь ему стать капитаном в дальнейшем", - сообщил Моуриньо.

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