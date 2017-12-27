Моуриньо видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что видит в полузащитнике Поля Погба будущего капитана "красных дьяволов".
В субботнем матче с "Лестером" 24-летний Погба впервые примерил капитанскую повязку в рамках Премьер-Лиги. До этого француз удостаивался такой чести только в играх Лиги Чемпионов.
Сразу после выезда на "Кинг Пауэр" Моуриньо отказался обсуждать эту тему, но в интервью официальному сайту клуба допустил, что в будущем именно Погба будет исполнять роль капитана "Юнайтед".
"Пару раз он выходил с капитанской повязкой на матчи Лиги Чемпионов, когда мы не могли рассчитывать на Майкла Кэррика, Антонио Валенсию, Златана Ибрагимовича и Криса Смоллинга".
"Против "Лестера" это стало для него дополнительной мотивацией, но в этом не было ничего особенного. Тот факт, что он выпустился из академии клуба, может лишь помочь ему стать капитаном в дальнейшем", - сообщил Моуриньо.
27.12.2017 22:00
Просмотров: 952
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
че дает это капитанство, ничего, наоборот хуже, скажут -носить пидарскую повязку, нужно носить. Лучше бы играли нормально чем кепить и дермоповязки раздовать
(ответить)
Все правильно. У клуба-погбеца должен быть капитан-погбецо
(ответить)
а щас че псевдо капитан .
(ответить)
да в 2 дивизионе
само то для терпилы
и 2 мартышку вице сделай
(ответить)
Янг капитан
(ответить)
Значит у такого МЮ нет будущего
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий