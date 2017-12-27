Моуриньо видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что видит в полузащитнике Поля Погба будущего капитана "красных дьяволов".

В субботнем матче с "Лестером" 24-летний Погба впервые примерил капитанскую повязку в рамках Премьер-Лиги. До этого француз удостаивался такой чести только в играх Лиги Чемпионов.

Сразу после выезда на "Кинг Пауэр" Моуриньо отказался обсуждать эту тему, но в интервью официальному сайту клуба допустил, что в будущем именно Погба будет исполнять роль капитана "Юнайтед".

"Пару раз он выходил с капитанской повязкой на матчи Лиги Чемпионов, когда мы не могли рассчитывать на Майкла Кэррика, Антонио Валенсию, Златана Ибрагимовича и Криса Смоллинга".

"Против "Лестера" это стало для него дополнительной мотивацией, но в этом не было ничего особенного. Тот факт, что он выпустился из академии клуба, может лишь помочь ему стать капитаном в дальнейшем", - сообщил Моуриньо.

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Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. champion19 28.12.2017 02:56 # champion19
    че дает это капитанство, ничего, наоборот хуже, скажут -носить пидарскую повязку, нужно носить. Лучше бы играли нормально чем кепить и дермоповязки раздовать

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  2. aristarh-overeem 27.12.2017 22:43 # aristarh-overeem
    Все правильно. У клуба-погбеца должен быть капитан-погбецо

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  3. chr1s8rown 27.12.2017 22:22 # chr1s8rown
    а щас че псевдо капитан .

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  4. blackdreamer 27.12.2017 22:17 # blackdreamer
    да в 2 дивизионе
    само то для терпилы
    и 2 мартышку вице сделай

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  5. mancunia-planet 27.12.2017 22:12 # mancunia-planet
    Янг капитан

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  6. charlton 27.12.2017 22:01 # charlton
    Значит у такого МЮ нет будущего

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