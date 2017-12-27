Венгер ненавидит зимнее трансферное окно

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что, будь его воля, он отказался бы от зимнего трансферного окна.

Не исключено, что с наступлением января "Манчестер Сити" возобновит интерес к нападающему Алексису Санчесу, а плеймейкер Месут Озил подпишет предварительный контракт с новым клубом.

Понимая это, Венгер выразил недовольство самим фактом того, что игроки имеют право менять команду посреди сезона. Будь на то воля Арсена, он спокойно отказался бы от зимнего трансферного окна.

"Я бы отказался от трансферного окна в января. Сегодня игрокам хорошо платят, они зарабатывают приличные деньги. Взамен они должны проявлять преданность клубу вплоть до окончания сезона".

"Думаю, отказ от январского окна просто необходим. Более того, следует запретить трансферы после того, как сезон уже стартовал. Никто не знает, как переходы повлияют на команду — в последние дни очень много суеты, а это крайне неправильно", - цитирует Венгера Daily Mirror.

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Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1839

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  1. pauk 27.12.2017 23:45 # pauk
    > Никто не знает, как переходы повлияют на команду

    Источник: http://fapl.ru/posts/59485/

    все знают что ты петух

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  2. vertigo-92 27.12.2017 23:07 # vertigo-92
    Продолжает сикать на бестолковки гегешек))

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  3. ensiferum 27.12.2017 22:17 # ensiferum
    Венгер ненавидит окна.

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  4. reams 27.12.2017 22:11 # reams
    хех, такое же мнение у меня, еще б летнее ТО проводилось бы раз в пару лет ))

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  5. mixmaster 27.12.2017 22:01 # mixmaster
    Мля, ну он же и так признал, что по баблу Арс не тянет. Кронке никогда не будет money spree делать. Веня с тем что есть - прилично тянет.
    Болейте за МС, если хотите))

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  6. tursa 27.12.2017 21:15 # tursa
    мне кажется он вообще трансферы не любит

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  7. wengerrrro 27.12.2017 21:03 # wengerrrro
    эх, адекватный тренер увидел бы, что клуб борется за 7ое место и нужны приобретеия, но нет 6лять, ненавижу и все

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