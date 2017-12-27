Венгер ненавидит зимнее трансферное окно

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что, будь его воля, он отказался бы от зимнего трансферного окна.

Не исключено, что с наступлением января "Манчестер Сити" возобновит интерес к нападающему Алексису Санчесу, а плеймейкер Месут Озил подпишет предварительный контракт с новым клубом.



Понимая это, Венгер выразил недовольство самим фактом того, что игроки имеют право менять команду посреди сезона. Будь на то воля Арсена, он спокойно отказался бы от зимнего трансферного окна.



"Я бы отказался от трансферного окна в января. Сегодня игрокам хорошо платят, они зарабатывают приличные деньги. Взамен они должны проявлять преданность клубу вплоть до окончания сезона".



"Думаю, отказ от январского окна просто необходим. Более того, следует запретить трансферы после того, как сезон уже стартовал. Никто не знает, как переходы повлияют на команду — в последние дни очень много суеты, а это крайне неправильно", - цитирует Венгера Daily Mirror.

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