"Ливерпуль" согласовал стоимость Ван Дейка
"Ливерпуль" согласовал с "Саутгемптоном" стоимость Виргила Ван Дейка в размере 75 миллионов фунтов, что является рекордной для мирового футбола суммой для защитника.
В последнее время игрока сборной Голландии связывали с переходом в "Манчестер Сити" и "Челси", однако "красные" не отказались от борьбы за Ван Дейка, которого они отчаянно пытались переманить прошлым летом.
Пока "Сити" только строил планы предложить 60 млн. фунтов за Виргила, "Ливерпуль" взял и сделал свое предложение, оставив своих конкурентов в борьбе за 26-летнего защитника сильно позади.
Как утверждает The Telegraph, столь впечатляющая сумма устраивает "святых". Условия личного контракта должны стать формальностью, ведь на "Энфилде" Ван Дейку готовы платить 180 тыс. фунтов в неделю.
Сообщается, что "Ливерпуль" и "Саутгемптон" могут заключить сделку по Ван Дейку еще до официального возобновления трансферного окна в понедельник. Свой последний матч за клуб с "Сент Мэри" уже сыграл.
Добавим, что Ван Дейк не принимал участия в трех последних матчах "Саутгемптона". Несмотря на всего одну победу в 11 последних поединках, "святые" решили отпустить ведущего защитника, чтобы вырученные деньги инвестировать назад в состав.
27.12.2017 20:15
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Последние комментарии:
личинка майкла джексона , сарделька ливерная оказалась на своём месте в Ливергемтоне. Поздравляем
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я ссу на ваши клубы, обсераю их, а вы в ответ пишете про меня
Источник: http://fapl.ru/posts/59484/?c=1
поехавшее животное
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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил вступить в борьбу за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.
Ожидается, что серьезная травма, восстановление после которой сейчас завершает Ван Дейк, не скажется на интересе к его персоне со стороны больших клубов грядущим летом.
Как утверждает Daily Mirror, в данный момент фаворитом в борьбе за 25-летнего голландца является "Челси". Также заполучить Виргила мечтают "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Эвертон".
С недавних пор к числу претендентов на Ван Дейка присоединились "канониры", чей центр обороны нуждается в укреплении, как показал этот сезон. Сообщается, что "Арсенал" уже делает запросы насчет доступности Виргила.
В случае приобретения Ван Дейка, который был на радаре у "Арсенала" еще до своего ухода из "Селтика", Венгер может всерьез задуматься о том, чтобы насовсем перейти на схему с тремя защитниками, которую он успешно опробовал в матче прошлого уикенда против "Мидлсбро".
Источник: http://fapl.ru/posts/54430/
Леооооооооооол
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http://www.myliverpool.ru/news/oficialno_van_dejk_igrok_liverpulja/2017-12-27-19937
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Эффект Клоппа в действии:
- Наби Кейта отказался перейти в «Барселону» ради «Ливерпуля»;
- Окслейд-Чемберлен отказал «Челси» и перешел в «Ливерпуль»;
- Ван Дейк отказал «Манчестер Сити» и перешел в «Ливерпуль»;
- Лемар, по слухам, предпочитает перейти в «Ливерпуль» вместо «Арсенала»;
- Горецка...
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Арнольд, ахахахахаххахахахахахах.
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пусть середняк, но лучше ловрена. зато в лч можно юзать 4 матча
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бля не хочу чтоб макгиииии обменяли :(
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ахаха просто угараю со своих хейтеров, значит я норм на них ссу))
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Бомбану ещё раз. Наши общаются по Горецке)))))))))))))))
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Орал ли сегодня грит?
Сегодня грит орал. всё нормально
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им купили втридорога того же Эванса по скиллам, только негра, а они уже успели испить мочи на брудершафт, празднуя, что в итоге попадут в четверку
типичные колбасники
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75 миллионов орууу))
сосолах за 1 год в Челси выиграл больше трофеев, чем выиграет в ливерке, если останется там до конца карьеры, еще и защитника самого дорогого в мире середняка купили колбасы, орууу))
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Я куею от людей выше которые от зависти считают бабки за ВВД. Ваши деньги? Перейди этот игрок ваш клуб, сразу мнение поменяете.
В современном футболе это нормальные траты тем более в АПЛ. Сити тратиться, вот и сидят на первом месте. Моур был прав трансфер Неймара изменила рынок, ну и контракт на трансляцию. Всем мир
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Там уже Премьер Лига твиттнула.
Но как же щ0льси? Обсыкайте пинсы, вас будет радовать Залупакосты)
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хм, ВВД отныне самый дорогой деф в истории футбола.
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Ответ Вандейки гриту:
https://pp.userapi.com/c840629/v840629759/39ba6/fg29QP7x_cQ.jpg
(ответить)
Молодцы ухватили пацана, щас лысый шарлатан сразу после 31 декабря предлагал бы за него 150 лямов, шансов ни у кого небыло бы
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норм так тратятся Ливеры, и пока что чемпионства не видать
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ВВД-Клаван до конца сезона, а вообще с ВВД надо Гомеса наигрывать, когда Клайн очухается
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