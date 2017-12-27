"Ливерпуль" согласовал стоимость Ван Дейка

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" согласовал с "Саутгемптоном" стоимость Виргила Ван Дейка в размере 75 миллионов фунтов, что является рекордной для мирового футбола суммой для защитника.

В последнее время игрока сборной Голландии связывали с переходом в "Манчестер Сити" и "Челси", однако "красные" не отказались от борьбы за Ван Дейка, которого они отчаянно пытались переманить прошлым летом.

Пока "Сити" только строил планы предложить 60 млн. фунтов за Виргила, "Ливерпуль" взял и сделал свое предложение, оставив своих конкурентов в борьбе за 26-летнего защитника сильно позади.

Как утверждает The Telegraph, столь впечатляющая сумма устраивает "святых". Условия личного контракта должны стать формальностью, ведь на "Энфилде" Ван Дейку готовы платить 180 тыс. фунтов в неделю.

Сообщается, что "Ливерпуль" и "Саутгемптон" могут заключить сделку по Ван Дейку еще до официального возобновления трансферного окна в понедельник. Свой последний матч за клуб с "Сент Мэри" уже сыграл.

Добавим, что Ван Дейк не принимал участия в трех последних матчах "Саутгемптона". Несмотря на всего одну победу в 11 последних поединках, "святые" решили отпустить ведущего защитника, чтобы вырученные деньги инвестировать назад в состав.

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Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 20:15

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 27.12.2017 22:58 # gidro-met
    личинка майкла джексона , сарделька ливерная оказалась на своём месте в Ливергемтоне. Поздравляем

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  2. largo-winch 27.12.2017 22:39 # largo-winch
    я ссу на ваши клубы, обсераю их, а вы в ответ пишете про меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/59484/?c=1

    поехавшее животное

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  3. moskofidi 27.12.2017 22:33 # moskofidi
    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил вступить в борьбу за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.
    Ожидается, что серьезная травма, восстановление после которой сейчас завершает Ван Дейк, не скажется на интересе к его персоне со стороны больших клубов грядущим летом.

    Как утверждает Daily Mirror, в данный момент фаворитом в борьбе за 25-летнего голландца является "Челси". Также заполучить Виргила мечтают "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Эвертон".

    С недавних пор к числу претендентов на Ван Дейка присоединились "канониры", чей центр обороны нуждается в укреплении, как показал этот сезон. Сообщается, что "Арсенал" уже делает запросы насчет доступности Виргила.

    В случае приобретения Ван Дейка, который был на радаре у "Арсенала" еще до своего ухода из "Селтика", Венгер может всерьез задуматься о том, чтобы насовсем перейти на схему с тремя защитниками, которую он успешно опробовал в матче прошлого уикенда против "Мидлсбро".

    Источник: http://fapl.ru/posts/54430/

    Леооооооооооол

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  4. ezh28 27.12.2017 22:33 # ezh28
    http://www.myliverpool.ru/news/oficialno_van_dejk_igrok_liverpulja/2017-12-27-19937

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  5. masterofcactus 27.12.2017 22:32 # masterofcactus
    Эффект Клоппа в действии:
    - Наби Кейта отказался перейти в «Барселону» ради «Ливерпуля»;
    - Окслейд-Чемберлен отказал «Челси» и перешел в «Ливерпуль»;
    - Ван Дейк отказал «Манчестер Сити» и перешел в «Ливерпуль»;
    - Лемар, по слухам, предпочитает перейти в «Ливерпуль» вместо «Арсенала»;
    - Горецка...

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  6. moskofidi 27.12.2017 22:31 # moskofidi
    Арнольд, ахахахахаххахахахахахах.

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  7. wengerrrro 27.12.2017 22:31 # wengerrrro
    пусть середняк, но лучше ловрена. зато в лч можно юзать 4 матча

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  8. ooaaaa 27.12.2017 22:31 # ooaaaa
    бля не хочу чтоб макгиииии обменяли :(

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  9. arnold 27.12.2017 22:30 # arnold
    ахаха просто угараю со своих хейтеров, значит я норм на них ссу))

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  10. suarezov 27.12.2017 22:29 # suarezov
    Бомбану ещё раз. Наши общаются по Горецке)))))))))))))))

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  11. largo-winch 27.12.2017 22:28 # largo-winch
    Орал ли сегодня грит?

    Сегодня грит орал. всё нормально

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  12. chlenskea 27.12.2017 22:27 # chlenskea
    им купили втридорога того же Эванса по скиллам, только негра, а они уже успели испить мочи на брудершафт, празднуя, что в итоге попадут в четверку
    типичные колбасники

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  13. arnold 27.12.2017 22:26 # arnold
    75 миллионов орууу))
    сосолах за 1 год в Челси выиграл больше трофеев, чем выиграет в ливерке, если останется там до конца карьеры, еще и защитника самого дорогого в мире середняка купили колбасы, орууу))

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  14. suarezov 27.12.2017 22:26 # suarezov
    Я куею от людей выше которые от зависти считают бабки за ВВД. Ваши деньги? Перейди этот игрок ваш клуб, сразу мнение поменяете.
    В современном футболе это нормальные траты тем более в АПЛ. Сити тратиться, вот и сидят на первом месте. Моур был прав трансфер Неймара изменила рынок, ну и контракт на трансляцию. Всем мир

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  15. moskofidi 27.12.2017 22:24 # moskofidi
    Там уже Премьер Лига твиттнула.
    Но как же щ0льси? Обсыкайте пинсы, вас будет радовать Залупакосты)

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  16. contrario 27.12.2017 22:24 # contrario
    хм, ВВД отныне самый дорогой деф в истории футбола.

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  17. masterofcactus 27.12.2017 22:24 # masterofcactus
    Ответ Вандейки гриту:

    https://pp.userapi.com/c840629/v840629759/39ba6/fg29QP7x_cQ.jpg

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  18. infamous 27.12.2017 22:19 # infamous
    Молодцы ухватили пацана, щас лысый шарлатан сразу после 31 декабря предлагал бы за него 150 лямов, шансов ни у кого небыло бы

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  19. mancunia-planet 27.12.2017 22:19 # mancunia-planet
    норм так тратятся Ливеры, и пока что чемпионства не видать

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  20. contrario 27.12.2017 22:17 # contrario
    ВВД-Клаван до конца сезона, а вообще с ВВД надо Гомеса наигрывать, когда Клайн очухается

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