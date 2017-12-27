"Ливерпуль" согласовал стоимость Ван Дейка

"Ливерпуль" согласовал с "Саутгемптоном" стоимость Виргила Ван Дейка в размере 75 миллионов фунтов, что является рекордной для мирового футбола суммой для защитника.

В последнее время игрока сборной Голландии связывали с переходом в "Манчестер Сити" и "Челси", однако "красные" не отказались от борьбы за Ван Дейка, которого они отчаянно пытались переманить прошлым летом.



Пока "Сити" только строил планы предложить 60 млн. фунтов за Виргила, "Ливерпуль" взял и сделал свое предложение, оставив своих конкурентов в борьбе за 26-летнего защитника сильно позади.



Как утверждает The Telegraph, столь впечатляющая сумма устраивает "святых". Условия личного контракта должны стать формальностью, ведь на "Энфилде" Ван Дейку готовы платить 180 тыс. фунтов в неделю.



Сообщается, что "Ливерпуль" и "Саутгемптон" могут заключить сделку по Ван Дейку еще до официального возобновления трансферного окна в понедельник. Свой последний матч за клуб с "Сент Мэри" уже сыграл.



Добавим, что Ван Дейк не принимал участия в трех последних матчах "Саутгемптона". Несмотря на всего одну победу в 11 последних поединках, "святые" решили отпустить ведущего защитника, чтобы вырученные деньги инвестировать назад в состав.

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