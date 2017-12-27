Конте: "Гиггз должен заслужить право тренировать"

Рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз должен заслужить право тренировать топ-клуб.

Несмотря на то, что Гиггз не обладает опытом самостоятельной работы и лишь ассистировал Луи Ван Галю на "Олд Траффорд", на словах Райан демонстрирует желание получить приглашение из большого и амбициозного клуба.



Узнав об этом, Конте посоветовал валлийцу начать с низов, как это сделал в свое время он сам. Антонио уверен, что только так Гиггз сможет заслужить право тренировать топ-клуб.



"Часто игроки, сделавшие отличную карьеру, думают, что могут быстро стать тренерами. Но одно дело играть, а другое – быть тренером. Это совершенно разные профессии. Работа тренера требует от тебя в первую очередь опыта".



"Именно по этой причине я предпочел начать с низов и столкнуться с разочарованиями. Когда я начинал в клубе "Ареццо" в Серии Б, они уволили меня спустя девять туров. На финише сезона они вспомнили обо мне, и этот опыт, поверьте, пригодился мне в дальнейшем", - цитирует Конте официальный сайт "синих".

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!