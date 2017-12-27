Конте: "Гиггз должен заслужить право тренировать"
Рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз должен заслужить право тренировать топ-клуб.
Несмотря на то, что Гиггз не обладает опытом самостоятельной работы и лишь ассистировал Луи Ван Галю на "Олд Траффорд", на словах Райан демонстрирует желание получить приглашение из большого и амбициозного клуба.
Узнав об этом, Конте посоветовал валлийцу начать с низов, как это сделал в свое время он сам. Антонио уверен, что только так Гиггз сможет заслужить право тренировать топ-клуб.
"Часто игроки, сделавшие отличную карьеру, думают, что могут быстро стать тренерами. Но одно дело играть, а другое – быть тренером. Это совершенно разные профессии. Работа тренера требует от тебя в первую очередь опыта".
"Именно по этой причине я предпочел начать с низов и столкнуться с разочарованиями. Когда я начинал в клубе "Ареццо" в Серии Б, они уволили меня спустя девять туров. На финише сезона они вспомнили обо мне, и этот опыт, поверьте, пригодился мне в дальнейшем", - цитирует Конте официальный сайт "синих".
27.12.2017 20:00
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Обычно такие новости тянутся из пресс-конференций. Журналисты что-то спрашивают - тренер отвечает. Но вы заметили, на какие вообще темы это недоразумение вечно рассуждает? Какой-то неймдропинг популярных игроков ради хайпа, какие-то вбросы через прессу, что бедному контексу не дают денег и увольняют и т.д. Я даже не сомневаюсь, что эту побитую собаку ни разу ни о чем таком и не спрашивали, идиот просто напрашивается на интервьюшки, видимо, пишет журналистам смс или что он там обычно делает.
В общем, парик должен заслужить право открывать свой поганый рот.
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врядли из полунегра может получится хороший тренер. да, подоплека именно расовая.
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Поучиться бы местной фауне уважению у Конте! Браво Конте!
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ебать, норм ветка. запасаюсь поп корном
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Конте прав! Аве Конте!
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норм Конте поссал на пригородного женоёба
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