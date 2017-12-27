Старридж остается в лазарете "Ливерпуля"

Даниэль Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж остается в лазарете и не сможет помочь команде в остатке праздничного периода.

Свой последний матч за "красных" Старридж провел еще 6 декабря — против "Спартака" в Лиге Чемпионов. Вскоре после того Даниэль заболел, а позже у него возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

В последних матчах, учитывая сумасшедший график, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп активно использует ротацию, однако Старридж упускает свой шанс получить столь желанные игровые минуты в Премьер-Лиге.

"Я не уверен на 100 процентов, но кажется, последний матч мы преодолели без особых потерь".

"Даниэль Старридж перенес болезнь, а теперь у него небольшие проблемы мышечного характера. Если честно, это не очень серьезно, но такого рода вещи не позволяют тебе участвовать в матчах в этот период", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

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Метки Ливерпуль, Старридж, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1065

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 27.12.2017 21:18 # blackdreamer
    очередной шлак от щолсей
    соланке 2

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  2. mata-hazard 27.12.2017 21:01 # mata-hazard
    Ёпта, сейчас глянул, а у него зарплата 120 тыс фунтов в неделю. Хорошо устроился нигро - лечиться по лазаретам и бабосы рубит.

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  3. rollik707 27.12.2017 20:51 # rollik707
    Здоровья и скорейшего возвращения!

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  4. gerrard08 27.12.2017 19:35 # gerrard08
    Да вообще похер, главное чтоб не ныл. И так продержался рекордных 3-4 месяца.

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  5. kojan 27.12.2017 19:22 # kojan
    Лучший игрок по версии ВОЗ (всемирная организация здравахранения)...легенда лазарета ливерных...

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