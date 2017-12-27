Старридж остается в лазарете "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж остается в лазарете и не сможет помочь команде в остатке праздничного периода.

Свой последний матч за "красных" Старридж провел еще 6 декабря — против "Спартака" в Лиге Чемпионов. Вскоре после того Даниэль заболел, а позже у него возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



В последних матчах, учитывая сумасшедший график, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп активно использует ротацию, однако Старридж упускает свой шанс получить столь желанные игровые минуты в Премьер-Лиге.



"Я не уверен на 100 процентов, но кажется, последний матч мы преодолели без особых потерь".



"Даниэль Старридж перенес болезнь, а теперь у него небольшие проблемы мышечного характера. Если честно, это не очень серьезно, но такого рода вещи не позволяют тебе участвовать в матчах в этот период", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

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