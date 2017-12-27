Старридж остается в лазарете "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж остается в лазарете и не сможет помочь команде в остатке праздничного периода.
Свой последний матч за "красных" Старридж провел еще 6 декабря — против "Спартака" в Лиге Чемпионов. Вскоре после того Даниэль заболел, а позже у него возникли проблемы с задней поверхностью бедра.
В последних матчах, учитывая сумасшедший график, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп активно использует ротацию, однако Старридж упускает свой шанс получить столь желанные игровые минуты в Премьер-Лиге.
"Я не уверен на 100 процентов, но кажется, последний матч мы преодолели без особых потерь".
"Даниэль Старридж перенес болезнь, а теперь у него небольшие проблемы мышечного характера. Если честно, это не очень серьезно, но такого рода вещи не позволяют тебе участвовать в матчах в этот период", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
27.12.2017 19:00
Просмотров: 1065
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
очередной шлак от щолсей
соланке 2
(ответить)
Ёпта, сейчас глянул, а у него зарплата 120 тыс фунтов в неделю. Хорошо устроился нигро - лечиться по лазаретам и бабосы рубит.
(ответить)
Здоровья и скорейшего возвращения!
(ответить)
Да вообще похер, главное чтоб не ныл. И так продержался рекордных 3-4 месяца.
(ответить)
Лучший игрок по версии ВОЗ (всемирная организация здравахранения)...легенда лазарета ливерных...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий