Венгер советует Моуриньо смириться с богатствами "Сити"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рекомендовал своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо смириться с тем, что всегда есть клубы богаче твоего собственного.
Напомним, после домашней ничьей с "Бернли" накануне (2:2) Моуриньо заявил, что его клуб тратит недостаточно денег для игроков, чтобы навязать реальную конкуренцию "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.
Жозе даже в сердцах бросил фразу, что "горожане" "покупают крайних защитников по цене нападающих". Однако Венгеру не привыкать вести борьбу в неравных условиях, и Арсен советует своему коллеге принять реальность.
"Я нахожусь в подобном положении 21 год, поэтому не могу начать жаловаться сейчас. Здесь всегда было три-четыре команды богаче меня. Я научился справляться с этим".
"Мы справляемся со своей ситуацией, насколько это только возможно. "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", — все они богаче нас. Но ты все равно должен находить пути быть успешным", — цитирует Венгера Evening Standard.
27.12.2017 18:00
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Последние комментарии:
Все эти трофеий Моурино,Пепа и еще некоторых денежних мешков не стоить одной победы в лиге Лестера и Клаудио Ранери....
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Тут у обоих клуба как бы норм с баблом. О чем это Арсен?
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О чем этот маразмат? Они же тратят одинакова примерно.
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мда, а то я смотрю сплошные пути успеха
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Особенно шпоры, колбаса и Лестер были богаче тебя
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ах ах Сеня красава, норм макнул Жозе
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Даже Вениамин не устоял и пискнул на переводчика.
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