Венгер советует Моуриньо смириться с богатствами "Сити"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рекомендовал своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо смириться с тем, что всегда есть клубы богаче твоего собственного.

Напомним, после домашней ничьей с "Бернли" накануне (2:2) Моуриньо заявил, что его клуб тратит недостаточно денег для игроков, чтобы навязать реальную конкуренцию "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.



Жозе даже в сердцах бросил фразу, что "горожане" "покупают крайних защитников по цене нападающих". Однако Венгеру не привыкать вести борьбу в неравных условиях, и Арсен советует своему коллеге принять реальность.



"Я нахожусь в подобном положении 21 год, поэтому не могу начать жаловаться сейчас. Здесь всегда было три-четыре команды богаче меня. Я научился справляться с этим".



"Мы справляемся со своей ситуацией, насколько это только возможно. "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", — все они богаче нас. Но ты все равно должен находить пути быть успешным", — цитирует Венгера Evening Standard.

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