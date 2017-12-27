Венгер советует Моуриньо смириться с богатствами "Сити"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рекомендовал своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо смириться с тем, что всегда есть клубы богаче твоего собственного.

Напомним, после домашней ничьей с "Бернли" накануне (2:2) Моуриньо заявил, что его клуб тратит недостаточно денег для игроков, чтобы навязать реальную конкуренцию "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.

Жозе даже в сердцах бросил фразу, что "горожане" "покупают крайних защитников по цене нападающих". Однако Венгеру не привыкать вести борьбу в неравных условиях, и Арсен советует своему коллеге принять реальность.

"Я нахожусь в подобном положении 21 год, поэтому не могу начать жаловаться сейчас. Здесь всегда было три-четыре команды богаче меня. Я научился справляться с этим".

"Мы справляемся со своей ситуацией, насколько это только возможно. "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", — все они богаче нас. Но ты все равно должен находить пути быть успешным", — цитирует Венгера Evening Standard.

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Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3918

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Последние комментарии:




  1. zbaur 27.12.2017 21:14 # zbaur
    Все эти трофеий Моурино,Пепа и еще некоторых денежних мешков не стоить одной победы в лиге Лестера и Клаудио Ранери....

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  2. rollik707 27.12.2017 20:53 # rollik707
    Тут у обоих клуба как бы норм с баблом. О чем это Арсен?

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  3. gerrard08 27.12.2017 19:36 # gerrard08
    О чем этот маразмат? Они же тратят одинакова примерно.

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  4. wengerrrro 27.12.2017 18:52 # wengerrrro
    мда, а то я смотрю сплошные пути успеха

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  5. pauk 27.12.2017 18:42 # pauk
    Особенно шпоры, колбаса и Лестер были богаче тебя

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  6. j-silver 27.12.2017 18:04 # j-silver
    ах ах Сеня красава, норм макнул Жозе

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  7. imf-tau 27.12.2017 18:01 # imf-tau
    Даже Вениамин не устоял и пискнул на переводчика.

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