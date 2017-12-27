Джон Фланаган обвинен в нападении на человека
Защитнику "Ливерпуля" Джону Фланагану были предъявлены обвинения в нападении на человека.
Данный инцидент случился в центре Ливерпуля в прошлую пятницу, в четвертом часу утра, как гласит официальное заявление городской полиции. Какие-либо подробности случившегося не раскрываются.
Известно лишь то, что после ареста 24-летний англичанин был выпущен под залог и теперь предстанет перед судом 2 января. Джон обвиняется в нападении, а это означит, что над ним нависла угроза тюремного заключения — до шести месяцев, как предусматривает закон.
Добавим, что Фланаган является воспитанником мерсисайдского клуба, за который он дебютировал еще в 18 лет и с тех пор провел более 50 матчей. В этом сезоне Джон лишь однажды сыграл за команду Юргена Клоппа.
27.12.2017 17:00
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Последние комментарии:
Типичный пенс
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флохнаган. давно пора этого уебана из клуба выкинуть
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пиздец был реальный шанс смесить клоппа
ну флано
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