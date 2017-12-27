Джон Фланаган обвинен в нападении на человека

Защитнику "Ливерпуля" Джону Фланагану были предъявлены обвинения в нападении на человека.

Данный инцидент случился в центре Ливерпуля в прошлую пятницу, в четвертом часу утра, как гласит официальное заявление городской полиции. Какие-либо подробности случившегося не раскрываются.



Известно лишь то, что после ареста 24-летний англичанин был выпущен под залог и теперь предстанет перед судом 2 января. Джон обвиняется в нападении, а это означит, что над ним нависла угроза тюремного заключения — до шести месяцев, как предусматривает закон.



Добавим, что Фланаган является воспитанником мерсисайдского клуба, за который он дебютировал еще в 18 лет и с тех пор провел более 50 матчей. В этом сезоне Джон лишь однажды сыграл за команду Юргена Клоппа.

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