Джон Фланаган обвинен в нападении на человека

Джон Фланаган Защитнику "Ливерпуля" Джону Фланагану были предъявлены обвинения в нападении на человека.

Данный инцидент случился в центре Ливерпуля в прошлую пятницу, в четвертом часу утра, как гласит официальное заявление городской полиции. Какие-либо подробности случившегося не раскрываются.

Известно лишь то, что после ареста 24-летний англичанин был выпущен под залог и теперь предстанет перед судом 2 января. Джон обвиняется в нападении, а это означит, что над ним нависла угроза тюремного заключения — до шести месяцев, как предусматривает закон.

Добавим, что Фланаган является воспитанником мерсисайдского клуба, за который он дебютировал еще в 18 лет и с тех пор провел более 50 матчей. В этом сезоне Джон лишь однажды сыграл за команду Юргена Клоппа.

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Метки Ливерпуль, происшествия, Фланаган

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 628

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  1. aristarh-overeem 27.12.2017 17:18 # aristarh-overeem
    Типичный пенс

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  2. hammersmith 27.12.2017 17:06 # hammersmith
    флохнаган. давно пора этого уебана из клуба выкинуть

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  3. blackdreamer 27.12.2017 17:03 # blackdreamer
    пиздец был реальный шанс смесить клоппа
    ну флано

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