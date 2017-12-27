Венгер намекнул на разногласия с Уилширом по контракту

Джек Уилшир Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что подписание нового контракта с полузащитником Джеком Уилширом напрямую зависит от финансовых условий сделки.

На прошлой неделе Уилшир выразил готовность обсудить продление своего контракта, истекающего в конце этого сезона. Более того, Джек заверил, что хочет остаться на "Эмирейтс".

По словам Венгера, стороны еще не приступили к обсуждению новой сделки, но компромисс напрямую зависит от финансовых условий, которые предложит Уилширу клуб.

"Мы обязательно обсудим этот вопрос с Джеком. Думаю, если клуб сможет удовлетворить его требования, он захочет остаться в "Арсенале", - цитирует Уилшира Sky Sports.

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Метки Арсенал, контракты, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2017 16:00

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  1. iraqterrorist 27.12.2017 16:44 # iraqterrorist
    Свенгер все ещё верит в это дерево?

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  2. selfish 27.12.2017 16:20 # selfish
    В МЮ его вместе с Озилом
    Для длины лавки самое то!

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