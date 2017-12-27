Венгер намекнул на разногласия с Уилширом по контракту
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что подписание нового контракта с полузащитником Джеком Уилширом напрямую зависит от финансовых условий сделки.
На прошлой неделе Уилшир выразил готовность обсудить продление своего контракта, истекающего в конце этого сезона. Более того, Джек заверил, что хочет остаться на "Эмирейтс".
По словам Венгера, стороны еще не приступили к обсуждению новой сделки, но компромисс напрямую зависит от финансовых условий, которые предложит Уилширу клуб.
"Мы обязательно обсудим этот вопрос с Джеком. Думаю, если клуб сможет удовлетворить его требования, он захочет остаться в "Арсенале", - цитирует Уилшира Sky Sports.
27.12.2017 16:00
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