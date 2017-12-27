Компани просит "Сити" не сбавлять ход

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани попросил своих одноклубников не сбавлять ход в погоне за чемпионским титулом Премьер-Лиги.

В случае победы над "Ньюкаслом" сегодня вечером "горожане" смогут оторваться от своих соседей из "Манчестер Юнайтед" уже на 15 очков. Отыграть такое отставание во второй части сезона "дьяволам" будет практически нереально.



Тем не менее, Компани предостерегает "Сити" от самоуспокоения. Венсан помнит, что в сезоне 2011/12 "Юнайтед" опережал его команду на восемь очков, но все равно упустил титул.



"Не знаю, помнят это все или нет, но тогда за шесть туров до финиша мы отставали на восемь очков. Именно поэтому я говорю, что мы не имеем права сбавлять ход. Нужно давить на педаль газа и ни в коем случае не терять бдительность", - цитирует Компани ESPN.

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