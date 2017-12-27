Компани просит "Сити" не сбавлять ход

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани попросил своих одноклубников не сбавлять ход в погоне за чемпионским титулом Премьер-Лиги.

В случае победы над "Ньюкаслом" сегодня вечером "горожане" смогут оторваться от своих соседей из "Манчестер Юнайтед" уже на 15 очков. Отыграть такое отставание во второй части сезона "дьяволам" будет практически нереально.

Тем не менее, Компани предостерегает "Сити" от самоуспокоения. Венсан помнит, что в сезоне 2011/12 "Юнайтед" опережал его команду на восемь очков, но все равно упустил титул.

"Не знаю, помнят это все или нет, но тогда за шесть туров до финиша мы отставали на восемь очков. Именно поэтому я говорю, что мы не имеем права сбавлять ход. Нужно давить на педаль газа и ни в коем случае не терять бдительность", - цитирует Компани ESPN.

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Метки Компани, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 572

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Последние комментарии:




  1. selfish 27.12.2017 16:22 # selfish
    Доигрывает свой последний сезон, больше не сможет зарабатывать столько же бедняга, темнокожий бельгиец, игрок стекло, переоцененка

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  2. bes-ter 27.12.2017 15:56 # bes-ter
    Кто будет помнить прошлогоднюю победу Челси, кроме болельщиков? А тот сезон помнят все)

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  3. ben-arfa 27.12.2017 15:41 # ben-arfa
    Знатно они тогда скам нагнули

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