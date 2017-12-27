Моуриньо объяснил, почему заменил Ибрагимовича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, почему заменил Златана Ибрагимовича еще в перерыве домашнего матча с "Бернли".

Накануне Златан впервые с 9 апреля вышел на матч Премьер-Лиги в стартовом составе. Уже в перерыве Моуриньо убрал шведа с поля, однако претензий к Ибрагимовичу у тренера нет: Жозе нужно было рисковать, поскольку его команда проигрывала 0:2.



"Это была сугубо тактическая замена, после перерыва мы начали играть только с одним центральным защитником. Да, было опасно оставлять (Фила) Джонса в одиночестве, но Матич играл рядом с ним и помогал выводить мяч из обороны".



"Вместо того, чтобы полагаться на Златана и Лукаку, мы решили сыграть с Мхитаряном, Лингардом и Матой. Они все забегали за спину защите, и, думаю, мы добились в этом определенных успехов", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.

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