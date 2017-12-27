Моуриньо объяснил, почему заменил Ибрагимовича
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, почему заменил Златана Ибрагимовича еще в перерыве домашнего матча с "Бернли".
Накануне Златан впервые с 9 апреля вышел на матч Премьер-Лиги в стартовом составе. Уже в перерыве Моуриньо убрал шведа с поля, однако претензий к Ибрагимовичу у тренера нет: Жозе нужно было рисковать, поскольку его команда проигрывала 0:2.
"Это была сугубо тактическая замена, после перерыва мы начали играть только с одним центральным защитником. Да, было опасно оставлять (Фила) Джонса в одиночестве, но Матич играл рядом с ним и помогал выводить мяч из обороны".
"Вместо того, чтобы полагаться на Златана и Лукаку, мы решили сыграть с Мхитаряном, Лингардом и Матой. Они все забегали за спину защите, и, думаю, мы добились в этом определенных успехов", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.
27.12.2017 14:00
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Чахлый конь засада старуха вот радость заката
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Ментальный слобак отчитался перед Иброй.
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всяка лучше лу
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Лукаку не лучше.
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"Да, было опасно оставлять (Фила) Джонса в одиночестве, но Матич играл рядом с ним и помогал выводить мяч из обороны"
ага, по полчаса искали варианты как пройти середину поля, и это против Бёрнли. твои игроки не знают, что делать с мячом идиотина позорная, пенс. хули тут говорить
Маура в отставку срочно!
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тому що він - дно
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2 чемпионский сезон Маура, ёбанаврот
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носатый доит мешок
топ калич
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