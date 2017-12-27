Моуриньо объяснил, почему заменил Ибрагимовича

Златан Ибрагимович Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, почему заменил Златана Ибрагимовича еще в перерыве домашнего матча с "Бернли".

Накануне Златан впервые с 9 апреля вышел на матч Премьер-Лиги в стартовом составе. Уже в перерыве Моуриньо убрал шведа с поля, однако претензий к Ибрагимовичу у тренера нет: Жозе нужно было рисковать, поскольку его команда проигрывала 0:2.

"Это была сугубо тактическая замена, после перерыва мы начали играть только с одним центральным защитником. Да, было опасно оставлять (Фила) Джонса в одиночестве, но Матич играл рядом с ним и помогал выводить мяч из обороны".

"Вместо того, чтобы полагаться на Златана и Лукаку, мы решили сыграть с Мхитаряном, Лингардом и Матой. Они все забегали за спину защите, и, думаю, мы добились в этом определенных успехов", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.

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Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3948

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  1. selfish 27.12.2017 16:19 # selfish
    Чахлый конь засада старуха вот радость заката

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  2. gerrard08 27.12.2017 16:07 # gerrard08
    Ментальный слобак отчитался перед Иброй.

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  3. gidro-met 27.12.2017 14:49 # gidro-met
    всяка лучше лу

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  4. gandalf 27.12.2017 14:19 # gandalf
    Лукаку не лучше.

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  5. mancunia-planet 27.12.2017 14:19 # mancunia-planet
    "Да, было опасно оставлять (Фила) Джонса в одиночестве, но Матич играл рядом с ним и помогал выводить мяч из обороны"

    ага, по полчаса искали варианты как пройти середину поля, и это против Бёрнли. твои игроки не знают, что делать с мячом идиотина позорная, пенс. хули тут говорить
    Маура в отставку срочно!

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  6. j-silver 27.12.2017 14:18 # j-silver
    тому що він - дно

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  7. mancunia-planet 27.12.2017 14:16 # mancunia-planet
    2 чемпионский сезон Маура, ёбанаврот

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  8. blackdreamer 27.12.2017 14:07 # blackdreamer
    носатый доит мешок
    топ калич

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