Ширер уверен, что Кейн будет блистать в "Реале" и "Барселоне"
Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер не сомневается, что Харри Кейн будет блистать в Испании, если "Тоттенхэм" продаст бомбардира в "Реал" или "Барселону".
Накануне Кейн обновил рекорд Ширера по числу голов за календарный год в Премьер-Лиге. В ответ Алан предположил, что нападающий не просто не затеряется в "Барселоне" или "Реале", но и будет только блистать.
"Он не только побил мой рекорд по числу голов в Премьер-Лиге за календарный год, но и затмил Лионеля Месси и Криштиану Роналду по голам во всех турнирах, включая выступления за сборную".
"Кто-то может сомневаться, но, поверьте, Харри будет блистать в "Барселоне" или "Реале". В этом и заключается главная проблема для "шпор". Они не захотят переезжать на новый стадион без своей главной звезды", - написал Ширер в колонке для The Sun.
27.12.2017 13:00
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Последние комментарии:
Если Кейн побреется налысо, то вполне может стать мировой звездой футбола, а пока пусть глотает от топовых команд вроде МЮ и Реала
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Ширер хочет слить Кэйна в Испанию, чтобы его общий рекорд по голам устоял в Англии.
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вот у пенсов бы он реально блистал
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Омг
Как достали с этими реалами барселонами... Мало клубов других что ли?
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