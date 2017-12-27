Ширер уверен, что Кейн будет блистать в "Реале" и "Барселоне"

Харри Кейн Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер не сомневается, что Харри Кейн будет блистать в Испании, если "Тоттенхэм" продаст бомбардира в "Реал" или "Барселону".

Накануне Кейн обновил рекорд Ширера по числу голов за календарный год в Премьер-Лиге. В ответ Алан предположил, что нападающий не просто не затеряется в "Барселоне" или "Реале", но и будет только блистать.

"Он не только побил мой рекорд по числу голов в Премьер-Лиге за календарный год, но и затмил Лионеля Месси и Криштиану Роналду по голам во всех турнирах, включая выступления за сборную".

"Кто-то может сомневаться, но, поверьте, Харри будет блистать в "Барселоне" или "Реале". В этом и заключается главная проблема для "шпор". Они не захотят переезжать на новый стадион без своей главной звезды", - написал Ширер в колонке для The Sun.

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Метки Кейн, Тоттенхэм, Ширер

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1277

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Последние комментарии:




  1. selfish 27.12.2017 16:23 # selfish
    Если Кейн побреется налысо, то вполне может стать мировой звездой футбола, а пока пусть глотает от топовых команд вроде МЮ и Реала

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  2. shearer1 27.12.2017 15:38 # shearer1
    Ширер хочет слить Кэйна в Испанию, чтобы его общий рекорд по голам устоял в Англии.

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  3. j-silver 27.12.2017 14:17 # j-silver
    вот у пенсов бы он реально блистал

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  4. ma1efikus 27.12.2017 13:06 # ma1efikus
    Омг
    Как достали с этими реалами барселонами... Мало клубов других что ли?

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