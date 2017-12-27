Ширер уверен, что Кейн будет блистать в "Реале" и "Барселоне"

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер не сомневается, что Харри Кейн будет блистать в Испании, если "Тоттенхэм" продаст бомбардира в "Реал" или "Барселону".

Накануне Кейн обновил рекорд Ширера по числу голов за календарный год в Премьер-Лиге. В ответ Алан предположил, что нападающий не просто не затеряется в "Барселоне" или "Реале", но и будет только блистать.



"Он не только побил мой рекорд по числу голов в Премьер-Лиге за календарный год, но и затмил Лионеля Месси и Криштиану Роналду по голам во всех турнирах, включая выступления за сборную".



"Кто-то может сомневаться, но, поверьте, Харри будет блистать в "Барселоне" или "Реале". В этом и заключается главная проблема для "шпор". Они не захотят переезжать на новый стадион без своей главной звезды", - написал Ширер в колонке для The Sun.

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