Ходжсон ожидает крупных предложений по Захе

Уилфрид Заха Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что топ-клубы Премьер-Лиги готовы выложить огромные деньги за вингера Уилфрида Заху.

Согласно слухам, сразу три гранда Премьер-Лиги обратили внимание на 25-летнего Заху, который в свое время провалился в "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что со своими предложениями по Уилфриду топ-клубы обратятся уже в январе.

Ходжсон уверен, что "Пэлас" сделает все возможное, чтобы удержать лидера, но подозревает: зимой "орлы" получат такое предложение, от которого будет невозможно отказаться.

"Я не обращаю внимание на слухи. Мне придется вмешаться, только когда председатель подойдет и скажет, что другой клуб сделал предложение, и нам нужно дать ответ".

"Если Уилф будет продолжать в том же духе, тогда кто-то обязательно захочет выложить за него огромную кучу денег. Клубу придется принять важное решение, ведь мы все высоко ценим Уилфрида", - сообщил Ходжсон Daily Mail.

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Метки Заха, Кристал Пэлас, Ходжсон

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 27.12.2017 14:55 # vals1702
    20млн это огромные деньги

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  2. rollik707 27.12.2017 13:12 # rollik707
    На что намек?!? Его уже пакуют что ли?

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  3. tursa 27.12.2017 13:07 # tursa
    уже вижу их в паре с озаром соревнующихся по обводкам пока норм игроки соревнуются по голам

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  4. sellman 27.12.2017 12:40 # sellman
    Один из лучших дриблеров АПЛ 2016-2017гг.

    Представляю как он с Азаром на пару будут накручивать обороны соперников, особенно портовых бичей с их ловреновой защитой и миньолетовским воротчиком

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