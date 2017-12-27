Ходжсон ожидает крупных предложений по Захе
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что топ-клубы Премьер-Лиги готовы выложить огромные деньги за вингера Уилфрида Заху.
Согласно слухам, сразу три гранда Премьер-Лиги обратили внимание на 25-летнего Заху, который в свое время провалился в "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что со своими предложениями по Уилфриду топ-клубы обратятся уже в январе.
Ходжсон уверен, что "Пэлас" сделает все возможное, чтобы удержать лидера, но подозревает: зимой "орлы" получат такое предложение, от которого будет невозможно отказаться.
"Я не обращаю внимание на слухи. Мне придется вмешаться, только когда председатель подойдет и скажет, что другой клуб сделал предложение, и нам нужно дать ответ".
"Если Уилф будет продолжать в том же духе, тогда кто-то обязательно захочет выложить за него огромную кучу денег. Клубу придется принять важное решение, ведь мы все высоко ценим Уилфрида", - сообщил Ходжсон Daily Mail.
27.12.2017 12:00
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Последние комментарии:
20млн это огромные деньги
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На что намек?!? Его уже пакуют что ли?
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уже вижу их в паре с озаром соревнующихся по обводкам пока норм игроки соревнуются по голам
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Один из лучших дриблеров АПЛ 2016-2017гг.
Представляю как он с Азаром на пару будут накручивать обороны соперников, особенно портовых бичей с их ловреновой защитой и миньолетовским воротчиком
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