Ходжсон ожидает крупных предложений по Захе

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что топ-клубы Премьер-Лиги готовы выложить огромные деньги за вингера Уилфрида Заху.

Согласно слухам, сразу три гранда Премьер-Лиги обратили внимание на 25-летнего Заху, который в свое время провалился в "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что со своими предложениями по Уилфриду топ-клубы обратятся уже в январе.



Ходжсон уверен, что "Пэлас" сделает все возможное, чтобы удержать лидера, но подозревает: зимой "орлы" получат такое предложение, от которого будет невозможно отказаться.



"Я не обращаю внимание на слухи. Мне придется вмешаться, только когда председатель подойдет и скажет, что другой клуб сделал предложение, и нам нужно дать ответ".



"Если Уилф будет продолжать в том же духе, тогда кто-то обязательно захочет выложить за него огромную кучу денег. Клубу придется принять важное решение, ведь мы все высоко ценим Уилфрида", - сообщил Ходжсон Daily Mail.

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