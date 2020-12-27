20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

Хосеп Гвардиола и Рафаэль Бенитес В среду 27 декабря поединком "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция

В минувший уикенд "Ньюкасл" одержал свою первую победу с октября, благодаря чему слегка отдалился от зоны вылета и приподнял себе настроение в преддверии встречи с лидером Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" пока не делает никаких намеков на возможный спад, в каждом из трех последних поединков чемпионата забивая по четыре гола. Если "горожане" смогут избежать поражения, то установят новый клубный рекорд из 20 матчей кряду без поражений в рамках лиги против определенного соперника.

После дисквалификации возвращается полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви. Микель Мерино и Айзек Хейден надеются оправиться после болячек.

Защитник "Сити" Джон Стоунс уже возобновил тренировки после травмы, но играть пока не готов. Бенжамен Менди все еще лечится.

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Метки анонс тура, Манчестер Сити, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1313

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Последние комментарии:




  1. ibon 27.12.2017 14:36 # ibon
    Встречаются два клуба с великой историей,с одинаковым количеством чемпионств.

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  2. beatboy 27.12.2017 13:56 # beatboy
    кэф на обе забьют просаживается адски) берите плюсовую на сорок!

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  3. gidro-met 27.12.2017 13:16 # gidro-met
    порка, однозначно

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  4. mancunia-planet 27.12.2017 12:53 # mancunia-planet
    Хотелось бы тм, хватит по сто голов всем клепать

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  5. butch 27.12.2017 12:20 # butch
    Шелви вернулся за новой карточкой

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  6. mata-hazard 27.12.2017 11:51 # mata-hazard
    Рафа должен отнять очки у лысого из голубой помойки.

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  7. largo-winch 27.12.2017 11:03 # largo-winch
    оба забьют

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  8. parango-s 27.12.2017 11:03 # parango-s
    Да будет срач!

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