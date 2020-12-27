20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

В среду 27 декабря поединком "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд "Ньюкасл" одержал свою первую победу с октября, благодаря чему слегка отдалился от зоны вылета и приподнял себе настроение в преддверии встречи с лидером Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" пока не делает никаких намеков на возможный спад, в каждом из трех последних поединков чемпионата забивая по четыре гола. Если "горожане" смогут избежать поражения, то установят новый клубный рекорд из 20 матчей кряду без поражений в рамках лиги против определенного соперника.



После дисквалификации возвращается полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви. Микель Мерино и Айзек Хейден надеются оправиться после болячек.



Защитник "Сити" Джон Стоунс уже возобновил тренировки после травмы, но играть пока не готов. Бенжамен Менди все еще лечится.

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