20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды
В среду 27 декабря поединком "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция
В минувший уикенд "Ньюкасл" одержал свою первую победу с октября, благодаря чему слегка отдалился от зоны вылета и приподнял себе настроение в преддверии встречи с лидером Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" пока не делает никаких намеков на возможный спад, в каждом из трех последних поединков чемпионата забивая по четыре гола. Если "горожане" смогут избежать поражения, то установят новый клубный рекорд из 20 матчей кряду без поражений в рамках лиги против определенного соперника.
После дисквалификации возвращается полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви. Микель Мерино и Айзек Хейден надеются оправиться после болячек.
Защитник "Сити" Джон Стоунс уже возобновил тренировки после травмы, но играть пока не готов. Бенжамен Менди все еще лечится.
27.12.2017 11:00
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Последние комментарии:
Встречаются два клуба с великой историей,с одинаковым количеством чемпионств.
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кэф на обе забьют просаживается адски) берите плюсовую на сорок!
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порка, однозначно
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Хотелось бы тм, хватит по сто голов всем клепать
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Шелви вернулся за новой карточкой
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Рафа должен отнять очки у лысого из голубой помойки.
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оба забьют
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Да будет срач!
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