Светская хроника за среду
Зинедин Зидан не хочет, чтобы "Реал" покупал Деле Алли и Харри Кейна. "Арсеналу" не удалось приобрести Мехди Бенатиа. Нголо Канте признан лучшим футболистом 2017 года во Франции. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Президент "Реала" Флорентино Перес готов потратиться на звезд "Тоттенхэма" Деле Алли и Харри Кейна, однако тренер Зинедин Зидан выступает против. (Don Balon)
"Барселона" планирует совершить пять приобретений в январе, и полузащитник "Арсенала" Месут Озил находится во главе списка трансферных целей каталонского клуба. (Marca)
"Арсенал" предложил 36 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Карима Бензема. (Don Balon)
"Арсенал предложил 35.5 млн. фунтов за защитника "Ювентуса" Мехди Бенатиа, но получил отказ. (The Sun)
ПСЖ установил цену в 40 млн. фунтов за плеймейкера Юлиана Дракслера, в услугах которого заинтересован "Арсенал". (Daily Mail)
"Арсенал" и "Ливерпуль" сражаются за вингера ПСВ Ирвинга Лосано, оцениваемого в 42 млн. фунтов. (Daily Star)
"Ливерпуль" и "Атлетико" сделали предложения насчет покупки защитника "Лацио" Стефана Де Врея. (Tuttosport)
Вингер "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Челси" в конце сезона, несмотря на давний интерес со стороны "Манчестер Юнайтед". (SPORT)
Полузащитник Маруан Феллайни готов остаться в "Юнайтед", только если его зарплата будет увеличена до 170 тыс. фунтов в неделю. (The Telegraph)
"Саутгемптон" смирился с неизбежностью ухода Виргила Ван Дейка, однако защитник покинет "Сент Мэри" только за 70 млн. фунтов. (The Sun)
"Селтик" готов продать нападающего Муссу Дембеле за 20 млн. фунтов. (Daily Record)
Другое
Полузащитник "Челси" Нголо Канте был признан лучшим футболистом 2017 года во Франции, получив 92 голоса — на пять больше, чем нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. (The Sun)
Полузащитник "Челси" Эден Азар считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире. (Daily Express)
Один из товарищеских матчей в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная Англии может сыграть на стадионе "Лидса" "Элланд Роад". (BBC)
"Арсенал" обдумывает, как может помочь своему бывшему защитнику Эммануэлю Эбуэ, который остался ни с чем после развода с женой. (Daily Mail)
27.12.2017 10:30
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Последние комментарии:
"Манчестер Юнайтед" вчера совершил 51 попытку кросса. Больше, чем любая другая команда в этом сезоне Премьер-лиги.
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Фанаты сити любят чтоб говно само под давлением выпало из жопы, пенсы любят отрезать очком небольшие порции, конониры нежно приобнять анусом и чуть-чуть измазаться, и только скамо6ляди любят быть говном.
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Это не хуй разрывает мне очко - это мое очко душит хуй! (С) грит про свою "священную войну" против сковсеров.
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гидро - в безударной позиции при добавлении к разным частям речи образует слова со значением имеющий отношение к моче, орошенный ею
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE-&stable=0
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Просто напомню, что гнидро-мет это грит на минималках
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селсе рипнулся
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Просто напомню, что ххл это пенс плюс моча.
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толстый жирный троллюга, выходи
всю мне правду о скузи доложи!
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в стиле Гавриила: это не грит застрял в фапле, а фапл застрял в грите © кк
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Канава рипнулся
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почему фанаты Ливерпуля в восточной Европе так любят бутылочное пиво Карлсберг?
Элементарно:
сначала они умело обсасывают горшлышко, затем дуют в него и получается волшебный свист....ну а дальше вы и сами знаете;)
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Завтра праздничек один. Кулуби Габриэль или "день святого Гавриила". Гаврюх, какая программа празднования? Накрываешь поляны пацанам? Ну а пенсам наливать вонючку желтую
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безмозг, вот зэ скор?
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В 1982 году положение клуба стало критическим, когда игроки остались без зарплаты, а банк отказывался обналичивать чеки клуба. В клуб был приглашён бизнесмен Кен Бейтс, который до этого работал с маленькими клубами на севере. Бейтс выкупил клуб за номинальную сумму — один фунт стерлингов.
Так оказывается в 2013ом Венгер предлагал за Свареса 40млн+Челси)
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Количество представителей футбольных клубов в Зале славы Английского футбола:
Астон Вилла - 12
Лидс Юнайтед - 10
Челси - 8
Наверное это те 8 человек которые выдали яркое начало, но всосали 4-0
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За Челси болею с 2003 года.
Больше всего нравятся цвета формы. Сочетание белого с королевским синим.
А еще отменный стиль дальнего и среднего паса вкупе с быстрыми контратаками.
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В 1993 году тренерское кресло занял Гленн Ходдл. Сразу же начал повышаться уровень клуба, а качество игры «Челси» — совершенствоваться, понемногу, был набран такой темп, что в конце первого сезона под руководством Ходдла команда попала в финал Кубка Англии сезона 1993/94. Выдав яркое начало, «Челси» проиграл 4:0.
ЛОЛ))) Выдав яркое начало, они проипали 4-0)))) Че там за яркое начало было? Кто смотрел)?
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Клуб быстро завоевал популярность среди болельщиков, но не смог выиграть ни одного трофея в первые 50 лет своего существования. К самому первому успеху «Челси» пришёл в Кубке Англии, он занял второе место в 1915 году и потерпел поражение в полуфиналах в 1911, 1920, 1932, 1950 и 1952 годах[17].
50 лет без трофеев. А еще эти мочеглоты что-то кукарекают про лфк!
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Fapel подрвался на Челси окончательно.
Ну что за королевские топари, своими успехами и игрой раскудрявили местные мумушные и гг-ушные пердаки как будто динамитом.
Вы уж охлаждайте хоть иногда в перерывах между обсыханием)
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Манчестер Сити - основан 137 лет назад. За это время выиграл 18 трофеев(по 1 за каждые 7 с половиной лет), четыре раза сваливались во второй дивизион, один раз в третий, потратили 3 млрд фунтов на трансферы в 21ом веке, самыми известными болельщиками Ман Сити являются две сестрички-наркоманки-певички...
...а ты и дальше говори, что это клуб без истории!
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