Светская хроника за среду

Зинедин Зидан не хочет, чтобы "Реал" покупал Деле Алли и Харри Кейна. "Арсеналу" не удалось приобрести Мехди Бенатиа. Нголо Канте признан лучшим футболистом 2017 года во Франции. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Президент "Реала" Флорентино Перес готов потратиться на звезд "Тоттенхэма" Деле Алли и Харри Кейна, однако тренер Зинедин Зидан выступает против. (Don Balon)



"Барселона" планирует совершить пять приобретений в январе, и полузащитник "Арсенала" Месут Озил находится во главе списка трансферных целей каталонского клуба. (Marca)



"Арсенал" предложил 36 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Карима Бензема. (Don Balon)



"Арсенал предложил 35.5 млн. фунтов за защитника "Ювентуса" Мехди Бенатиа, но получил отказ. (The Sun)



ПСЖ установил цену в 40 млн. фунтов за плеймейкера Юлиана Дракслера, в услугах которого заинтересован "Арсенал". (Daily Mail)



"Арсенал" и "Ливерпуль" сражаются за вингера ПСВ Ирвинга Лосано, оцениваемого в 42 млн. фунтов. (Daily Star)



"Ливерпуль" и "Атлетико" сделали предложения насчет покупки защитника "Лацио" Стефана Де Врея. (Tuttosport)



Вингер "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Челси" в конце сезона, несмотря на давний интерес со стороны "Манчестер Юнайтед". (SPORT)



Полузащитник Маруан Феллайни готов остаться в "Юнайтед", только если его зарплата будет увеличена до 170 тыс. фунтов в неделю. (The Telegraph)



"Саутгемптон" смирился с неизбежностью ухода Виргила Ван Дейка, однако защитник покинет "Сент Мэри" только за 70 млн. фунтов. (The Sun)



"Селтик" готов продать нападающего Муссу Дембеле за 20 млн. фунтов. (Daily Record)



Другое



Полузащитник "Челси" Нголо Канте был признан лучшим футболистом 2017 года во Франции, получив 92 голоса — на пять больше, чем нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. (The Sun)



Полузащитник "Челси" Эден Азар считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире. (Daily Express)



Один из товарищеских матчей в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная Англии может сыграть на стадионе "Лидса" "Элланд Роад". (BBC)



"Арсенал" обдумывает, как может помочь своему бывшему защитнику Эммануэлю Эбуэ, который остался ни с чем после развода с женой. (Daily Mail)

