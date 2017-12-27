Бенитес: "Я сделаю "Ньюкасл" снова великим"

Рафаэль Бенитес Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что сможет превратить свой клуб в претендента на попадание в еврокубки, если спасется от вылета в этом сезоне и получит необходимые инвестиции.

Как известно, в данный момент "сороки" находятся на пороге смены собственника, и это очень кстати для Бенитеса, который рассчитывает получить трансферный бюджет для приглашения новичков в январе.

Испанский тренер искренне верит, что "Ньюкасл" способен превратиться в завсегдатая топ-8 Премьер-Лиги, но в первую очередь "сорокам" необходимо обезопасить себя от вылета.

"Думаю, этот клуб по-прежнему обладает огромным потенциалом. Если сейчас и в январе мы сделаем необходимые вещи, мы останемся в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" — одна из команд, которые должны быть в топ-8, если смотреть на таблицу и размер других команд. Однако мы должны убедиться, что понимаем, насколько определяющим является этот период для нас".

"На какое усиление я рассчитываю? Это зависит от ряда факторов. Я знаю, что иногда у тебя есть цель, и ты не можешь ее заполучить. Мы должны постараться укрепить три-четыре позиции, чтобы наша игра от этого приобрела. Думаю, трансферное окно сложится позитивно для нас", — цитирует Бенитеса The Telegraph.

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Метки Бенитес, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2161

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Последние комментарии:




  1. vals1702 27.12.2017 14:55 # vals1702
    Удачи Рафа

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  2. kek 27.12.2017 12:23 # kek
    он срёт штоле?

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  3. rollik707 27.12.2017 11:51 # rollik707
    Верим! Удачи! YNWA!

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  4. kojan 27.12.2017 11:48 # kojan
    он уже ливер сделал "великим"... Беня принял кучу дерьма и оставил большую навозную кучу...

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  5. blackdreamer 27.12.2017 11:08 # blackdreamer
    выеби сегодня помойку пепа
    докажи

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  6. parango-s 27.12.2017 10:51 # parango-s
    Максимум, поднимет НЮ до уровня Ливерпуля

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  7. mancun-1878 27.12.2017 10:48 # mancun-1878
    Далеко тебе до Трампа, Беня)

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  8. melwood-lfc 27.12.2017 10:04 # melwood-lfc
    в десятку надо попадать
    клуб то ништяковый

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