Бенитес: "Я сделаю "Ньюкасл" снова великим"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что сможет превратить свой клуб в претендента на попадание в еврокубки, если спасется от вылета в этом сезоне и получит необходимые инвестиции.

Как известно, в данный момент "сороки" находятся на пороге смены собственника, и это очень кстати для Бенитеса, который рассчитывает получить трансферный бюджет для приглашения новичков в январе.



Испанский тренер искренне верит, что "Ньюкасл" способен превратиться в завсегдатая топ-8 Премьер-Лиги, но в первую очередь "сорокам" необходимо обезопасить себя от вылета.



"Думаю, этот клуб по-прежнему обладает огромным потенциалом. Если сейчас и в январе мы сделаем необходимые вещи, мы останемся в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" — одна из команд, которые должны быть в топ-8, если смотреть на таблицу и размер других команд. Однако мы должны убедиться, что понимаем, насколько определяющим является этот период для нас".



"На какое усиление я рассчитываю? Это зависит от ряда факторов. Я знаю, что иногда у тебя есть цель, и ты не можешь ее заполучить. Мы должны постараться укрепить три-четыре позиции, чтобы наша игра от этого приобрела. Думаю, трансферное окно сложится позитивно для нас", — цитирует Бенитеса The Telegraph.

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