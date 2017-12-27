Лучшие моменты матчей 20-го тура Премьер-Лиги за вторник (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 20-го тура Премьер-Лиги за вторник.
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27.12.2017 09:40
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Последние комментарии:
Лукаку, конечно, нереальный топ.
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Жаль Моуриньо. Игроки всегда его подводят. Единственный клуб чьи игроки действительно его уважали это Интер!
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Зачем скумы пытаются бить своими корявками из-за пределов штрафной? У них же нет мастера уровня Коутиньо.
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какой же Лукака топ, чертов нигер
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