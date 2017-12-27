Лучшие моменты матчей 20-го тура Премьер-Лиги за вторник (ВИДЕО)

Харри Кейн Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 20-го тура Премьер-Лиги за вторник.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2017 09:40

Количество просмотров Просмотров: 1841

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Последние комментарии:




  1. awesome-dude 27.12.2017 13:45 # awesome-dude
    Лукаку, конечно, нереальный топ.

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  2. rollik707 27.12.2017 11:40 # rollik707
    Жаль Моуриньо. Игроки всегда его подводят. Единственный клуб чьи игроки действительно его уважали это Интер!

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  3. aristarh-overeem 27.12.2017 10:58 # aristarh-overeem
    Зачем скумы пытаются бить своими корявками из-за пределов штрафной? У них же нет мастера уровня Коутиньо.

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  4. charlton 27.12.2017 10:29 # charlton
    какой же Лукака топ, чертов нигер

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