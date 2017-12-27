Туре не уйдет из "Сити" в январе, но вернется в сборную
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре останется в клубе, чтобы выиграть Премьер-Лигу, но при этом вернется в сборную Кот-д'Ивуара из-за дефицита игрового времени.
34-летний ивуариец провел за "горожан" меньше 200 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, но все равно не помышляет об уходе в январе. Яя надеется в третий раз выиграть титул, а потому останется в клубе до истечения своего контракта.
"У него все хорошо, он со стопроцентной вероятностью останется в "Сити" в январе. Яя хочет в третий раз выиграть Премьер-Лигу и рад, что может передать свой богатый опыт молодым игрокам. Не забывайте, что в Кубке Лиги он сыграл больше любого другого футболиста "Сити", - сообщил агент Дмитрий Селюк Sky Sports.
При этом отсутствие регулярной игровой практики в клубе уже надоумило Туре вернуться в национальную команду. В сентябре прошлого года Яя приостановил выступления за сборную, но сейчас полузащитник пересмотрел свое решение.
"Яя Туре решил вернуться в сборную Кот-д'Ивуара. Он хочет выиграть еще один трофей с национальной командой", - добавил Селюк.
27.12.2017 00:05
Просмотров: 452
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: