Туре не уйдет из "Сити" в январе, но вернется в сборную

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре останется в клубе, чтобы выиграть Премьер-Лигу, но при этом вернется в сборную Кот-д'Ивуара из-за дефицита игрового времени.

34-летний ивуариец провел за "горожан" меньше 200 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, но все равно не помышляет об уходе в январе. Яя надеется в третий раз выиграть титул, а потому останется в клубе до истечения своего контракта.



"У него все хорошо, он со стопроцентной вероятностью останется в "Сити" в январе. Яя хочет в третий раз выиграть Премьер-Лигу и рад, что может передать свой богатый опыт молодым игрокам. Не забывайте, что в Кубке Лиги он сыграл больше любого другого футболиста "Сити", - сообщил агент Дмитрий Селюк Sky Sports.



При этом отсутствие регулярной игровой практики в клубе уже надоумило Туре вернуться в национальную команду. В сентябре прошлого года Яя приостановил выступления за сборную, но сейчас полузащитник пересмотрел свое решение.



"Яя Туре решил вернуться в сборную Кот-д'Ивуара. Он хочет выиграть еще один трофей с национальной командой", - добавил Селюк.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!