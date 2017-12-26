Клопп наслаждается игрой "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему было приятно смотреть за своей командой в поединке с "Суонси".

Забив пять безответных мячей аутсайдеру Премьер-Лиги, "красные" упрочили свои позиции в первой четверке. По словам Клоппа, сейчас он просто наслаждается игрой своей команды.



"В первые 55 минут мы отлично поработали, а потом могли наслаждаться игрой. За этим было приятно наблюдать, мы добились заслуженной победы".



"Я знаю, что люди часто подстраивают мнение под результат. Возможно, со стороны кажется, что это не так, но мы великолепно себя чувствуем в данный момент. За исключением пятиминутки с "Арсеналом", мы великолепно сыграли в двух матчах подряд".



"Я рад, что Адам Лаллана смог сыграть и получил игровые минуты. Мы пытались дать ему столько времени, сколько он мог выдержать. Мы хотим и дальше рассчитывать на него", - цитирует Клоппа BBC.

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