Моуриньо призвал "Юнайтед" тратить больше

Рулевой "Манчестер Юнайтед" заявил, что его клубу нужно инвестировать больше денег в игроков, чтобы составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул.

Несмотря на домашнюю ничью против "Бернли" на Boxing Day (2:2), "Юнайтед" остался главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", но вместе с тем дистанция до вершины слишком велика, чтобы "красные дьяволы" могли реально претендовать на титул.



Успех своих соседей по Манчестеру Моуриньо связывает с огромными инвестициями в состав. Жозе хочет, чтобы его собственный клуб последовал этому примеру и тратил бы еще больше.



"Быть большим клубом — это одно, а быть большой футбольной командой — другое. Это разные вещи".



"Когда мы говорите об обязательствах побеждать в Премьер-Лиге, то у "Тоттенхэма" нет таких обязательств. "Тоттенхэм" не является клубом с такой же историей, что и мы. У "Арсенала" нет таких обязательств, у "Челси" нет таких обязательств".



"У нас идет второй год, когда мы пытаемся перестроить футбольную команду. Вы знаете, что мы не являемся одной из лучших команд в мире. "Манчестер Сити" покупает крайних защитников по цене нападающих. Когда вы говорите о больших футбольных клубах, то говорите об истории клуба".



"Юнайтед" потратил 286 миллионов фунтов в мое время? Хорошо, но этого недостаточно. Для больших клубов цена другая, нежели для других клубов. Так исторически сложилось, что большие клубы наказывают на рынке из-за их истории", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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