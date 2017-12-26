Моуриньо призвал "Юнайтед" тратить больше
Рулевой "Манчестер Юнайтед" заявил, что его клубу нужно инвестировать больше денег в игроков, чтобы составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул.
Несмотря на домашнюю ничью против "Бернли" на Boxing Day (2:2), "Юнайтед" остался главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", но вместе с тем дистанция до вершины слишком велика, чтобы "красные дьяволы" могли реально претендовать на титул.
Успех своих соседей по Манчестеру Моуриньо связывает с огромными инвестициями в состав. Жозе хочет, чтобы его собственный клуб последовал этому примеру и тратил бы еще больше.
"Быть большим клубом — это одно, а быть большой футбольной командой — другое. Это разные вещи".
"Когда мы говорите об обязательствах побеждать в Премьер-Лиге, то у "Тоттенхэма" нет таких обязательств. "Тоттенхэм" не является клубом с такой же историей, что и мы. У "Арсенала" нет таких обязательств, у "Челси" нет таких обязательств".
"У нас идет второй год, когда мы пытаемся перестроить футбольную команду. Вы знаете, что мы не являемся одной из лучших команд в мире. "Манчестер Сити" покупает крайних защитников по цене нападающих. Когда вы говорите о больших футбольных клубах, то говорите об истории клуба".
"Юнайтед" потратил 286 миллионов фунтов в мое время? Хорошо, но этого недостаточно. Для больших клубов цена другая, нежели для других клубов. Так исторически сложилось, что большие клубы наказывают на рынке из-за их истории", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
26.12.2017 22:50
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Последние комментарии:
тратить больше, чтобы составить конкуренцию бернли?
мдааа...
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Он точно ебанутый. Судя по его обязательствам, его уже должны были уволить.
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Пидар жозефинья! Коды в Реале был ты шлюха и не было у тебя финансового ограничения барсуки тебе очко отодрали мля, опять прошмандовка начинаешь причины искать?))) пригородная помойка уииииииииииииииииииии
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В очередной раз признал что весь его тренерский талант строится на огромных финансовых вливаниях, без коих он просто Сосо Павлиашвили
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обосал челси, тотт, арсеноль и сити а так же маню
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вопрос не в деньгах, вопрос в селекции...
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Грамотней,а не больше.
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тренер, которого заслужил маню
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Обсосал Членси
Просто лучший
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Тоттенхэм и Арсенал не гранды.
Сити и Челси игрушки своих богатых владельцев.
все так.
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у челси нет истории.
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Даже Моур обливает Чолсы
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