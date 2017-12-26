Моуриньо призвал "Юнайтед" тратить больше

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" заявил, что его клубу нужно инвестировать больше денег в игроков, чтобы составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул.

Несмотря на домашнюю ничью против "Бернли" на Boxing Day (2:2), "Юнайтед" остался главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", но вместе с тем дистанция до вершины слишком велика, чтобы "красные дьяволы" могли реально претендовать на титул.

Успех своих соседей по Манчестеру Моуриньо связывает с огромными инвестициями в состав. Жозе хочет, чтобы его собственный клуб последовал этому примеру и тратил бы еще больше.

"Быть большим клубом — это одно, а быть большой футбольной командой — другое. Это разные вещи".

"Когда мы говорите об обязательствах побеждать в Премьер-Лиге, то у "Тоттенхэма" нет таких обязательств. "Тоттенхэм" не является клубом с такой же историей, что и мы. У "Арсенала" нет таких обязательств, у "Челси" нет таких обязательств".

"У нас идет второй год, когда мы пытаемся перестроить футбольную команду. Вы знаете, что мы не являемся одной из лучших команд в мире. "Манчестер Сити" покупает крайних защитников по цене нападающих. Когда вы говорите о больших футбольных клубах, то говорите об истории клуба".

"Юнайтед" потратил 286 миллионов фунтов в мое время? Хорошо, но этого недостаточно. Для больших клубов цена другая, нежели для других клубов. Так исторически сложилось, что большие клубы наказывают на рынке из-за их истории", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 22:50

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Последние комментарии:




  1. kos9k 27.12.2017 01:49 # kos9k
    тратить больше, чтобы составить конкуренцию бернли?
    мдааа...

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  2. vyrentz 27.12.2017 00:56 # vyrentz
    Он точно ебанутый. Судя по его обязательствам, его уже должны были уволить.

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  3. lfc01unwa 27.12.2017 00:52 # lfc01unwa
    Пидар жозефинья! Коды в Реале был ты шлюха и не было у тебя финансового ограничения барсуки тебе очко отодрали мля, опять прошмандовка начинаешь причины искать?))) пригородная помойка уииииииииииииииииииии

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  4. skipjack 27.12.2017 00:26 # skipjack
    В очередной раз признал что весь его тренерский талант строится на огромных финансовых вливаниях, без коих он просто Сосо Павлиашвили

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  5. champion19 26.12.2017 23:29 # champion19
    обосал челси, тотт, арсеноль и сити а так же маню

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  6. kojan 26.12.2017 23:21 # kojan
    вопрос не в деньгах, вопрос в селекции...

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  7. goodtimes 26.12.2017 23:17 # goodtimes
    Грамотней,а не больше.

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  8. liverfun 26.12.2017 23:12 # liverfun
    тренер, которого заслужил маню

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  9. lfcmikki14 26.12.2017 23:08 # lfcmikki14
    Обсосал Членси
    Просто лучшийПользователь получил предупреждение

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  10. alexomck 26.12.2017 23:08 # alexomck
    Тоттенхэм и Арсенал не гранды.
    Сити и Челси игрушки своих богатых владельцев.
    все так.

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  11. toha-bludsikir 26.12.2017 22:56 # toha-bludsikir
    у челси нет истории.

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  12. largo-winch 26.12.2017 22:55 # largo-winch
    Даже Моур обливает Чолсы

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