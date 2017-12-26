"Ливерпуль" пять раз огорчил "Суонси"

"Ливерпуль" расправился с "Суонси", отправив в ворота последней команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.

Симон Миньоле, несмотря на критику после матча с "Арсеналом", сохранил место в старте "красных". Зато освежили состав Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен.



Первым в карьере появлением в старте в рамках Премьер-Лиги у "лебедей" отметился вингер Оливер Макберни.



Несмотря на сонное начало матча, первый же удар в створ стал результативным. Гости потеряли мяч на своей половине поля и тут же получили контратаку. Оказавшись на подступах к штрафной площади, Филиппе Коутиньо, словно рукой, забросил мяч в ворота — 1:0.



Почти сразу же "Суонси" ответил опасным ударом головой Джордана Айю после навеса с фланга, но Миньоле четко забрал мяч.



"Лебеди" совершали вылазки и в дальнейшем, даже нанеся несколько ударов, однако преимущество "Ливерпуля" оставалось значительным. Чего не хватало "красным", так это явных голевых моментов.



Перед самым перерывом Роберто Фирмино выскочил один на один, но решил сперва обыграть стоявшего немного в стороне защитника, а затем пробил мимо ворот.



В начале второго тайма хозяева все-таки сделали счет комфортным. Коутиньо выполнил подачу со штрафного к дальней штанге, куда набежал Фирмино и ногой переправил мяч в ворота — 2:0.



"Суонси" потерял всякую надежду и вскоре пропустил еще дважды. На 65-й минуте Александер-Арнольд опередил Айю в борьбе за отбитый за пределы штрафной мяч и нанес классный удар с отскоком от перекладины — 3:0.



Спустя еще минуту вновь отличился Фирмино. Гости потеряли мяч на своей половине поля, позволив Мохамеду Салаху ворваться в штрафную по правому флангу и вывести на пустые ворота Роберто — 4:0.



Затем игра успокоилась. В заключительной стадии матча "Ливерпуль" продолжал доминировать над соперником, но еще забил лишь однажды. На 82-й минуте Окслейд-Чемберлен подхватил отскочивший к нему мяч в штрафной и расстрелял голкипера — 5:0.



"Ливерпуль" продемонстрировал тотальное превосходство над "Суонси". Удивительно лишь то, что при пяти голах и уйме моментов не смог отличиться Мохамед Салах. Поначалу "лебеди" пытались атаковать, но эта тактика себя не оправдала — возможно, "автобус" сработал бы лучше.



"Ливерпуль" — "Суонси". Отчет о матче

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