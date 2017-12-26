"Ливерпуль" пять раз огорчил "Суонси"
"Ливерпуль" расправился с "Суонси", отправив в ворота последней команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.
Симон Миньоле, несмотря на критику после матча с "Арсеналом", сохранил место в старте "красных". Зато освежили состав Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен.
Первым в карьере появлением в старте в рамках Премьер-Лиги у "лебедей" отметился вингер Оливер Макберни.
Несмотря на сонное начало матча, первый же удар в створ стал результативным. Гости потеряли мяч на своей половине поля и тут же получили контратаку. Оказавшись на подступах к штрафной площади, Филиппе Коутиньо, словно рукой, забросил мяч в ворота — 1:0.
Почти сразу же "Суонси" ответил опасным ударом головой Джордана Айю после навеса с фланга, но Миньоле четко забрал мяч.
"Лебеди" совершали вылазки и в дальнейшем, даже нанеся несколько ударов, однако преимущество "Ливерпуля" оставалось значительным. Чего не хватало "красным", так это явных голевых моментов.
Перед самым перерывом Роберто Фирмино выскочил один на один, но решил сперва обыграть стоявшего немного в стороне защитника, а затем пробил мимо ворот.
В начале второго тайма хозяева все-таки сделали счет комфортным. Коутиньо выполнил подачу со штрафного к дальней штанге, куда набежал Фирмино и ногой переправил мяч в ворота — 2:0.
"Суонси" потерял всякую надежду и вскоре пропустил еще дважды. На 65-й минуте Александер-Арнольд опередил Айю в борьбе за отбитый за пределы штрафной мяч и нанес классный удар с отскоком от перекладины — 3:0.
Спустя еще минуту вновь отличился Фирмино. Гости потеряли мяч на своей половине поля, позволив Мохамеду Салаху ворваться в штрафную по правому флангу и вывести на пустые ворота Роберто — 4:0.
Затем игра успокоилась. В заключительной стадии матча "Ливерпуль" продолжал доминировать над соперником, но еще забил лишь однажды. На 82-й минуте Окслейд-Чемберлен подхватил отскочивший к нему мяч в штрафной и расстрелял голкипера — 5:0.
"Ливерпуль" продемонстрировал тотальное превосходство над "Суонси". Удивительно лишь то, что при пяти голах и уйме моментов не смог отличиться Мохамед Салах. Поначалу "лебеди" пытались атаковать, но эта тактика себя не оправдала — возможно, "автобус" сработал бы лучше.
"Ливерпуль" — "Суонси". Отчет о матче
26.12.2017 22:25
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Последние комментарии:
Помоему погорельцы забыли про отскок СКУМА! И так проголосуем кто считает что это отскок?!?
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Чемпион ЭйПиЭл, лучший тренер сезона, футбольный гений, обводящий все стойки на своем пути - 42 очка
Лысый выскочка, который провалится в лиге, где нет гранад и хетафе - 55 + игра в запасе.
Какие же обоссыши))
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Надмозга опять распидорасило по всей ветке.
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чем отличается пенс от шлюхи?
шлюха не сосет, если не платить
(ответить)
"Когда мы говорите об обязательствах побеждать в Премьер-Лиге, то у "Тоттенхэма" нет таких обязательств. "Тоттенхэм" не является клубом с такой же историей, что и мы. У "Арсенала" нет таких обязательств, у "Челси" нет таких обязательств".
Источник: http://fapl.ru/posts/59464/
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХААХА
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Бля, я теперь понимаю как щёлси умудряются забить. Пока Озар обводками занимается в центре поля на одном месте, соперники угорают над ним, катаясь по полю и держась за животы от смеха, тут то они на изичах и закатывают мяч считай в пустые ворота, хитрые задницы. Озар - это их Троянский конь, так-то.
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Челси - 34 Г, 29 ГП
Коут/Мане/Салах/Фирмино - 35 Г, 21 ГП
Позор.
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Мля до чего партовые тупые
Гранд бывший 30 летний последнюю команду обыграл
А глоры бестолковые дифирамбы поют как будто апл выиграли
наивные как дети чес слово
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Спанч грит норм впитывает все жидкости
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Норм обсыкают горящего далбаёба и остальных так называемых болельщиков синей помойки щленси))
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команда, которая борется за чемпионство-42 очка
команда, которая борется за топ-4 - 38 очков
все, что нужно знать о текущих амбициях нынешнего чемпиона
Источник: http://fapl.ru/posts/59463/?c=1#c6560736
ахаххахаха)))
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Сесар Аспиликуэта - 6 голевых передач
эден озар - 3 голевые передачи и уйма успешных обводок)))
ору
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милка с карамелью топ
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ну блять не обводки же озара считать бля
орууу))
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колбасные дауны дрочат на стату сколько забили, пропустили, прям как канониры на предголевые, эти клованы никак не поймут что самое главное это таблица, а там ливерка с0со у Челси)
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Я в футбол так средне играл в школе, может даже хуже. В школьных соревнованиях за все годы только в 2 матчах сыграл. Действовал в полузащите слева. Мог догнать и вырубить, а также длинную передачу отдать, у многих силёнок не хватало. У нас не было форм, каждый играл в футболке что есть. И вот во 2 , последнем для меня матче, при стандартах пацан которого я держал , идя назад наступал мне на ноги (бутсы были лишь у некоторых) несколько раз. Меня это заeбло и во время углового он стоял почти последним, а я отошёл от него подальше и с разбега в прыжке прямой ногой заехал ему в грудь. Он упал, началась небольшая драка, меня судья выгнал, а тренер больше в команду не брал. Этот пацан был в форме Челси Дамьена Дафа , я был в футболке Милана, без имени на спине. Он ко мне так и не подошёл потом пообщаться
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«Ливерпуль» пропустил меньше всего голов на домашней арене(3) в топ 5 лигах Европы
ору с синей помойки chlensea, у которой, якобы, одна из лучших оборон в Европе.
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вряд ли коут уйдет учитвая как он носился, хотел бы уйти не играл бы особо, просто спекулянты газетные пидоры подогрели его
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Ничего подобного. Че завидовать? У нас все ок. Поздравляю Ливерпуль.
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мда, пенсы всё также завидуют красивой игре Ливерпуля
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