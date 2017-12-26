"Ливерпуль" пять раз огорчил "Суонси"

Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино "Ливерпуль" расправился с "Суонси", отправив в ворота последней команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.

Симон Миньоле, несмотря на критику после матча с "Арсеналом", сохранил место в старте "красных". Зато освежили состав Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Первым в карьере появлением в старте в рамках Премьер-Лиги у "лебедей" отметился вингер Оливер Макберни.

Несмотря на сонное начало матча, первый же удар в створ стал результативным. Гости потеряли мяч на своей половине поля и тут же получили контратаку. Оказавшись на подступах к штрафной площади, Филиппе Коутиньо, словно рукой, забросил мяч в ворота — 1:0.

Почти сразу же "Суонси" ответил опасным ударом головой Джордана Айю после навеса с фланга, но Миньоле четко забрал мяч.

"Лебеди" совершали вылазки и в дальнейшем, даже нанеся несколько ударов, однако преимущество "Ливерпуля" оставалось значительным. Чего не хватало "красным", так это явных голевых моментов.

Перед самым перерывом Роберто Фирмино выскочил один на один, но решил сперва обыграть стоявшего немного в стороне защитника, а затем пробил мимо ворот.

В начале второго тайма хозяева все-таки сделали счет комфортным. Коутиньо выполнил подачу со штрафного к дальней штанге, куда набежал Фирмино и ногой переправил мяч в ворота — 2:0.

"Суонси" потерял всякую надежду и вскоре пропустил еще дважды. На 65-й минуте Александер-Арнольд опередил Айю в борьбе за отбитый за пределы штрафной мяч и нанес классный удар с отскоком от перекладины — 3:0.

Спустя еще минуту вновь отличился Фирмино. Гости потеряли мяч на своей половине поля, позволив Мохамеду Салаху ворваться в штрафную по правому флангу и вывести на пустые ворота Роберто — 4:0.

Затем игра успокоилась. В заключительной стадии матча "Ливерпуль" продолжал доминировать над соперником, но еще забил лишь однажды. На 82-й минуте Окслейд-Чемберлен подхватил отскочивший к нему мяч в штрафной и расстрелял голкипера — 5:0.

"Ливерпуль" продемонстрировал тотальное превосходство над "Суонси". Удивительно лишь то, что при пяти голах и уйме моментов не смог отличиться Мохамед Салах. Поначалу "лебеди" пытались атаковать, но эта тактика себя не оправдала — возможно, "автобус" сработал бы лучше.

"Ливерпуль" — "Суонси". Отчет о матче

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 22:25

Количество просмотров Просмотров: 3949

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rollik707 27.12.2017 05:14 # rollik707
    Помоему погорельцы забыли про отскок СКУМА! И так проголосуем кто считает что это отскок?!?

    (ответить)

  2. aristarh-overeem 27.12.2017 01:14 # aristarh-overeem
    Чемпион ЭйПиЭл, лучший тренер сезона, футбольный гений, обводящий все стойки на своем пути - 42 очка
    Лысый выскочка, который провалится в лиге, где нет гранад и хетафе - 55 + игра в запасе.

    Какие же обоссыши))

    (ответить)

  3. lahmatyj 27.12.2017 00:53 # lahmatyj
    Надмозга опять распидорасило по всей ветке.

    (ответить)

  4. kos9k 27.12.2017 00:18 # kos9k
    чем отличается пенс от шлюхи?
    шлюха не сосет, если не платить

    (ответить)

  5. moskofidi 27.12.2017 00:03 # moskofidi
    "Когда мы говорите об обязательствах побеждать в Премьер-Лиге, то у "Тоттенхэма" нет таких обязательств. "Тоттенхэм" не является клубом с такой же историей, что и мы. У "Арсенала" нет таких обязательств, у "Челси" нет таких обязательств".

    Источник: http://fapl.ru/posts/59464/

    АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХААХА

    (ответить)

  6. negan 26.12.2017 23:56 # negan
    Бля, я теперь понимаю как щёлси умудряются забить. Пока Озар обводками занимается в центре поля на одном месте, соперники угорают над ним, катаясь по полю и держась за животы от смеха, тут то они на изичах и закатывают мяч считай в пустые ворота, хитрые задницы. Озар - это их Троянский конь, так-то.

    (ответить)

  7. danaida 26.12.2017 23:55 # danaida
    Челси - 34 Г, 29 ГП
    Коут/Мане/Салах/Фирмино - 35 Г, 21 ГП
    Позор.

    (ответить)

  8. chebrec 26.12.2017 23:54 # chebrec
    Мля до чего партовые тупые
    Гранд бывший 30 летний последнюю команду обыграл

    А глоры бестолковые дифирамбы поют как будто апл выиграли
    наивные как дети чес слово

    (ответить)

  9. spartan 26.12.2017 23:51 # spartan
    Спанч грит норм впитывает все жидкости

    (ответить)

  10. mancityman 26.12.2017 23:44 # mancityman
    Норм обсыкают горящего далбаёба и остальных так называемых болельщиков синей помойки щленси))

    (ответить)

  11. melwood-lfc 26.12.2017 23:43 # melwood-lfc
    команда, которая борется за чемпионство-42 очка
    команда, которая борется за топ-4 - 38 очков

    все, что нужно знать о текущих амбициях нынешнего чемпиона

    Источник: http://fapl.ru/posts/59463/?c=1#c6560736



    ахаххахаха)))

    (ответить)

  12. hamann20 26.12.2017 23:42 # hamann20
    Сесар Аспиликуэта - 6 голевых передач


    эден озар - 3 голевые передачи и уйма успешных обводок)))
    ору

    (ответить)

  13. melwood-lfc 26.12.2017 23:41 # melwood-lfc
    милка с карамелью топ

    (ответить)

  14. hamann20 26.12.2017 23:39 # hamann20
    ну блять не обводки же озара считать бля
    орууу))

    (ответить)

  15. bezviz 26.12.2017 23:38 # bezviz
    колбасные дауны дрочат на стату сколько забили, пропустили, прям как канониры на предголевые, эти клованы никак не поймут что самое главное это таблица, а там ливерка с0со у Челси)

    (ответить)

  16. danaida 26.12.2017 23:33 # danaida
    Я в футбол так средне играл в школе, может даже хуже. В школьных соревнованиях за все годы только в 2 матчах сыграл. Действовал в полузащите слева. Мог догнать и вырубить, а также длинную передачу отдать, у многих силёнок не хватало. У нас не было форм, каждый играл в футболке что есть. И вот во 2 , последнем для меня матче, при стандартах пацан которого я держал , идя назад наступал мне на ноги (бутсы были лишь у некоторых) несколько раз. Меня это заeбло и во время углового он стоял почти последним, а я отошёл от него подальше и с разбега в прыжке прямой ногой заехал ему в грудь. Он упал, началась небольшая драка, меня судья выгнал, а тренер больше в команду не брал. Этот пацан был в форме Челси Дамьена Дафа , я был в футболке Милана, без имени на спине. Он ко мне так и не подошёл потом пообщаться

    (ответить)

  17. moskofidi 26.12.2017 23:32 # moskofidi
    «Ливерпуль» пропустил меньше всего голов на домашней арене(3) в топ 5 лигах Европы

    ору с синей помойки chlensea, у которой, якобы, одна из лучших оборон в Европе.

    (ответить)

  18. tursa 26.12.2017 23:31 # tursa
    вряд ли коут уйдет учитвая как он носился, хотел бы уйти не играл бы особо, просто спекулянты газетные пидоры подогрели его

    (ответить)

  19. golokante 26.12.2017 23:31 # golokante
    Ничего подобного. Че завидовать? У нас все ок. Поздравляю Ливерпуль.

    (ответить)

  20. negan 26.12.2017 23:28 # negan
    мда, пенсы всё также завидуют красивой игре Ливерпуля

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: