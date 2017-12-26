Почеттино не знает нападающего лучше Кейна
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что сейчас нет нападающего лучше Харри Кейна.
В домашнем поединке с "Саутгемптоном" (5:2) Харри оформил хет-трик, благодаря чему обновил рекорд Алана Ширера по числу голов за календарный год. В 2017 Кейн отличился в рамках Премьер-Лиги 39 раз.
После победы на Boxing Day Почеттино заявил, что Харри еще не достиг пика своей карьеры, но уже является лучшим нападающим планеты прямо сейчас.
"Прежде всего, я хочу поздравить Харри Кейна, он добился невероятного достижения и на 100 процентов этого заслужил. Для меня он нападающий мирового уровня".
"Я очень счастлив, ведь это отличный повод отпраздновать. Думаю, сегодня нет ни одного нападающего, который был бы лучше Харри. Если у вас есть такой на примете, назовите его", - сообщил Почеттино Sky Sports.
26.12.2017 21:55
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его и нет
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Саного
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Только довен поменял бы Суареса на Кане.
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