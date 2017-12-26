Почеттино не знает нападающего лучше Кейна

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что сейчас нет нападающего лучше Харри Кейна.

В домашнем поединке с "Саутгемптоном" (5:2) Харри оформил хет-трик, благодаря чему обновил рекорд Алана Ширера по числу голов за календарный год. В 2017 Кейн отличился в рамках Премьер-Лиги 39 раз.

После победы на Boxing Day Почеттино заявил, что Харри еще не достиг пика своей карьеры, но уже является лучшим нападающим планеты прямо сейчас.

"Прежде всего, я хочу поздравить Харри Кейна, он добился невероятного достижения и на 100 процентов этого заслужил. Для меня он нападающий мирового уровня".

"Я очень счастлив, ведь это отличный повод отпраздновать. Думаю, сегодня нет ни одного нападающего, который был бы лучше Харри. Если у вас есть такой на примете, назовите его", - сообщил Почеттино Sky Sports.

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Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2017 21:55

Количество просмотров Просмотров: 862

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  1. edgarkuznetsov 26.12.2017 23:17 # edgarkuznetsov
    его и нет

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  2. sayk2 26.12.2017 23:11 # sayk2
    Саного

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  3. electric 26.12.2017 22:46 # electric
    Только довен поменял бы Суареса на Кане.

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