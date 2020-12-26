Конте: "С "Эвертоном" сыграли точно так же"

Антонио Конте После победы над "Брайтоном" 2:0 рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда сыграла точно так же, как с "Эвертоном" тремя днями ранее.

Если на "Гудисон Парк" подопечным Конте не удалось воплотить игровое преимущество в голы, то сегодня на "Стэмфорд Бридж" хозяева отличились дважды и одержали уверенную победу. Антонио считает, что его команда провела два одинаковых матча с поправкой на реализацию.

"В первом тайме у нас были шансы забить, но мы не воспользовались ими. Очень обидно, ведь соперник может не раскрываться и защищать ворота в десять человек".

"Мы хорошо вошли во второй тайм и создали еще больше моментов. К счастью, на этот раз нас уже не подвела реализация. Точно так же мы сыграли с "Эвертоном" три дня назад: пробили 25 раз с той лишь разницей, что не забили ни одного мяча. Нужно продолжать в том же духе", - сообщил Конте BBC.

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Метки Брайтон, Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2017 21:40

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Последние комментарии:




  1. rollik707 27.12.2017 05:07 # rollik707
    Эвертон по качеству исполнителей и в целом по лучше будет этого Брайтона. Просто повезло с первым голом, а дальше игра сама пошла. Но в любом случае нужно уничтожать таких андердогов как Брайтон забивая им 4 и более мячей! Выйграли бы Эвертон с таким счетом был бы рад! А так простая победа.

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  2. chelsea 26.12.2017 22:24 # chelsea
    топари

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  3. bes-ter 26.12.2017 21:47 # bes-ter
    Брайтон победили... молодцы какие... прям ачивку можно дать

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