Конте: "С "Эвертоном" сыграли точно так же"
После победы над "Брайтоном" 2:0 рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда сыграла точно так же, как с "Эвертоном" тремя днями ранее.
Если на "Гудисон Парк" подопечным Конте не удалось воплотить игровое преимущество в голы, то сегодня на "Стэмфорд Бридж" хозяева отличились дважды и одержали уверенную победу. Антонио считает, что его команда провела два одинаковых матча с поправкой на реализацию.
"В первом тайме у нас были шансы забить, но мы не воспользовались ими. Очень обидно, ведь соперник может не раскрываться и защищать ворота в десять человек".
"Мы хорошо вошли во второй тайм и создали еще больше моментов. К счастью, на этот раз нас уже не подвела реализация. Точно так же мы сыграли с "Эвертоном" три дня назад: пробили 25 раз с той лишь разницей, что не забили ни одного мяча. Нужно продолжать в том же духе", - сообщил Конте BBC.
26.12.2017 21:40
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Последние комментарии:
Эвертон по качеству исполнителей и в целом по лучше будет этого Брайтона. Просто повезло с первым голом, а дальше игра сама пошла. Но в любом случае нужно уничтожать таких андердогов как Брайтон забивая им 4 и более мячей! Выйграли бы Эвертон с таким счетом был бы рад! А так простая победа.
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топари
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Брайтон победили... молодцы какие... прям ачивку можно дать
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