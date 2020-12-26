Конте: "С "Эвертоном" сыграли точно так же"

После победы над "Брайтоном" 2:0 рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда сыграла точно так же, как с "Эвертоном" тремя днями ранее.

Если на "Гудисон Парк" подопечным Конте не удалось воплотить игровое преимущество в голы, то сегодня на "Стэмфорд Бридж" хозяева отличились дважды и одержали уверенную победу. Антонио считает, что его команда провела два одинаковых матча с поправкой на реализацию.



"В первом тайме у нас были шансы забить, но мы не воспользовались ими. Очень обидно, ведь соперник может не раскрываться и защищать ворота в десять человек".



"Мы хорошо вошли во второй тайм и создали еще больше моментов. К счастью, на этот раз нас уже не подвела реализация. Точно так же мы сыграли с "Эвертоном" три дня назад: пробили 25 раз с той лишь разницей, что не забили ни одного мяча. Нужно продолжать в том же духе", - сообщил Конте BBC.

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