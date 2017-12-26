Моуриньо: "Мы должны были побеждать "Бернли"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда должна была побеждать в домашнем матче против "Бернли".

Проиграв первый тайма матча на Boxing Day со счетом 2:0, ценой невероятных усилий после перерыва "красным дьяволам" все-таки удалось избежать поражения, причем свой второй гол они забили только в компенсированное время — 2:2.



Тем не менее, Моуриньо считает, что его команда заслуживала все три очка при столь доминирующей игре.



"Да, мы должны были побеждать. Я удовлетворен тем, как играла команда, как мы отреагировали на пропущенные мячи, как мы старались отыграться после 0:2".



"Несмотря на 0:2 к перерыву, парни сражались, поэтому у меня нет никаких негативных слов к своим игрокам. Я могу похвалить их настрой, из реакцию и то, как мы рисковали во втором тайме".



"Я не знаю, как им удалось забить после штрафного — отскок здесь, отскок там. Мы пропускали похожие мячи и в других матчах. Они оборонялись 95 минут, а вторым своим ударом снова забили".



"Чтобы отыграть два гола, нам пришлось 45 минут играть на их половине поля, всего с одним защитником. При столь доминирующей игре только два забитых гола — жалкое количество", — цитирует Моуриньо BBС.

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