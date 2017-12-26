Моуриньо: "Мы должны были побеждать "Бернли"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда должна была побеждать в домашнем матче против "Бернли".

Проиграв первый тайма матча на Boxing Day со счетом 2:0, ценой невероятных усилий после перерыва "красным дьяволам" все-таки удалось избежать поражения, причем свой второй гол они забили только в компенсированное время — 2:2.

Тем не менее, Моуриньо считает, что его команда заслуживала все три очка при столь доминирующей игре.

"Да, мы должны были побеждать. Я удовлетворен тем, как играла команда, как мы отреагировали на пропущенные мячи, как мы старались отыграться после 0:2".

"Несмотря на 0:2 к перерыву, парни сражались, поэтому у меня нет никаких негативных слов к своим игрокам. Я могу похвалить их настрой, из реакцию и то, как мы рисковали во втором тайме".

"Я не знаю, как им удалось забить после штрафного — отскок здесь, отскок там. Мы пропускали похожие мячи и в других матчах. Они оборонялись 95 минут, а вторым своим ударом снова забили".

"Чтобы отыграть два гола, нам пришлось 45 минут играть на их половине поля, всего с одним защитником. При столь доминирующей игре только два забитых гола — жалкое количество", — цитирует Моуриньо BBС.

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Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 21:20

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  1. cleverley88 27.12.2017 05:25 # cleverley88
    Сколько шансов было - невезение! Походу прошлогодняя лихорадка началась. Вратари против МЮ вдруг начинают играть суперский. Не удивлюсь, если в следующем туре вратарь Бернли пропустит 5 мячей.

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  2. sayanara 27.12.2017 04:25 # sayanara
    У муринье разве команды умеют играть на чужой половине поля? Я думал они только свою знают

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  3. gus-gus 27.12.2017 01:20 # gus-gus
    збс а их второй гол, отскок отскок отскок отскок, но молчит или он отвернулся и не видел гол

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  4. shlyopka007 26.12.2017 22:29 # shlyopka007
    хорошо идут

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  5. chelsea 26.12.2017 22:25 # chelsea
    маур как обычно

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  6. skazka 26.12.2017 21:32 # skazka
    Так и есть, просто иногда не везёт..

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  7. baxti 26.12.2017 21:27 # baxti
    Otskochol

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  8. arturislam 26.12.2017 21:24 # arturislam
    Поза для Пепа... Типа смирился

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  9. kek 26.12.2017 21:23 # kek
    уберите этого наркомана

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