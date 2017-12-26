Лингард избавил "Юнайтед" от поражения против "Бернли"

Джесси Лингард Дубль вышедшего на замену Джесси Лингарда позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Бернли" — 2:2.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "красных дьяволов" появился Златан Ибрагимович, составив пару Ромелу Лукаку. Также влились в состав Маркос Рохо, Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.

У "бордовых" произошло лишь одно изменение в составе после поражения от "Тоттенхэма". Это Эшли Барнс появился вместо травмированного Криса Вуда.

Матч начался ужасно — как для хозяев "Олд Траффорд", так и лично для Маркоса Рохо, который получил свою пятую желтую карточку в этом сезоне, сфолив на фланге возле штрафной площади. После подачи со стандарта в район дальней штанги Эшли Барнс затолкал мяч в ворота с пары метров — 0:1.

"Юнайтед" пошел отыгрываться, но был лишен свободного пространства и не мог атаковать на высокой скорости. "Бернли" очень хорошо сдерживал соперника и даже пытался огрызаться.

На 36-й минуте случился еще один сюрприз. Классно обведя стенку ударом со штрафного, полузащитник гостей Стивен Дефур поразил верхний угол ворот Давида Де Хеа — 0:2.

Почти сразу же "дьяволы" могли отыграть один гол после того, как Рэшфорд классно принял мяч в штрафной, убрал в сторону защитника и пробил, однако Бен Ми остановил удар на самой линии ворот.

Натиск на ворота Ника Поупа продолжился вплоть до перерыва, но молодой голкипер "Бернли" и его защитники не дрогнули.

Второй тайм хозяева начали с еще более отчаянного штурма и уже на 53-й минуте отыграли один гол. Эшли Янг выполнил прострел в штрафную, а вышедший на замену в перерыве Джесси Лингард пяткой переправил мяч в дальний угол — 1:2.

У "Юнайтед" не получилось использовать этот атакующий порыв, чтобы сразу забить еще один гол, и вскоре игра заметно успокоилась. Гостям по-прежнему было тяжело, но они держались и не паниковали.

Время шло, а "дьяволы" по-прежнему уступали в счете. Их навал не приносил плодов, но в компенсированное время "Бернли" все-таки дрогнул. После затяжной атаки мяч заметался в штрафной, и Лингард этот шанс не упустил — 2:2.

"Бернли" продемонстрировал прекрасную реализацию, ведь других моментов практически не имел, за исключением своих голов. "Манчестер Юнайтед" включился в игру только после того, как счет стал 0:2. На сей раз "дьяволы" забили в компенсированное время, а не пропустили, однако домашняя ничья вряд ли может быть поводом для радости.

"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче

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Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. lfc01unwa 26.12.2017 22:26 # lfc01unwa
    Поздравлю всех КРАСНЫХ с победой!!! UNWA!!! Клоп ТОП

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  2. chelseafanmd 26.12.2017 22:26 # chelseafanmd
    одни манки обосрались

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  3. rap-woiska 26.12.2017 22:25 # rap-woiska
    Кэтти ПЭри -это грит? просто видится та прямая линия которая заменяет извилину у грита.

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  4. blackdreamer 26.12.2017 22:22 # blackdreamer
    когда клоп перестанет выпускать этого сына пенсовской шлюхи соланке
    2 - 100% момента сука ложи банки нет ебана косоногая хуета

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  5. katy-perry 26.12.2017 22:21 # katy-perry
    Ахаха как же я ооруу лавочник нашей молодежки u18 играет в основе лузерхуя
    Просто орееоо

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  6. redtiger 26.12.2017 22:21 # redtiger
    Оооо отбил

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  7. lfc01unwa 26.12.2017 22:17 # lfc01unwa
    ВО ВСЕ ЩЕЛи трах три бидох пригородная помойка кииииииииииииииииииииииииии 46 заб.мячей это ПизззззНеееццц

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  8. bratella 26.12.2017 22:16 # bratella
    Жаль Соланке, не везёт ему

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  9. osprey 26.12.2017 22:16 # osprey
    Когда же этот пенс уже начнет реализовывать моменты? Будто Торрес в Челсе

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  10. ooaaaa 26.12.2017 22:16 # ooaaaa
    вспоминаю времена, когда у лфк не было вингеров вообще

    а лучшим вингером был даунинг

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  11. katy-perry 26.12.2017 22:15 # katy-perry
    Ахаххаа оруу обыграли кое как на отскоках(ибо по другому не умеют) обоссаный свонсе с 20 места и 13 очками и чет еще кукарекают дауны бля)))

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  12. gerrard08 26.12.2017 22:14 # gerrard08
    Солянке канеш вообще не прет

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  13. moskofidi 26.12.2017 22:14 # moskofidi
    Блять, ну когда уже Доминик забьет, сука.

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  14. beatles-red 26.12.2017 22:13 # beatles-red
    Какая валяжность
    Окс с бодуна>Азар в оптималке

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  15. moskofidi 26.12.2017 22:12 # moskofidi
    Чувствую, сегодня на гритку выльется тонна мочи)) лучше ему здесь не появляться после матча.

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  16. contrario 26.12.2017 22:11 # contrario
    скоро АОЧ Азара догонит)

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  17. liverfun 26.12.2017 22:11 # liverfun
    ну не 40, но 35 млн отбил уже

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  18. gerrard08 26.12.2017 22:11 # gerrard08
    Сук, ну напрягитесь вы чутка, вообще на расслабоне бегут

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  19. moskofidi 26.12.2017 22:10 # moskofidi
    ООООООООКС.
    Как там дела у Жопакосты?

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  20. osprey 26.12.2017 22:10 # osprey
    Волшебный Окс

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