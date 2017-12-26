Лингард избавил "Юнайтед" от поражения против "Бернли"

Дубль вышедшего на замену Джесси Лингарда позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Бернли" — 2:2.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "красных дьяволов" появился Златан Ибрагимович, составив пару Ромелу Лукаку. Также влились в состав Маркос Рохо, Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.



У "бордовых" произошло лишь одно изменение в составе после поражения от "Тоттенхэма". Это Эшли Барнс появился вместо травмированного Криса Вуда.



Матч начался ужасно — как для хозяев "Олд Траффорд", так и лично для Маркоса Рохо, который получил свою пятую желтую карточку в этом сезоне, сфолив на фланге возле штрафной площади. После подачи со стандарта в район дальней штанги Эшли Барнс затолкал мяч в ворота с пары метров — 0:1.



"Юнайтед" пошел отыгрываться, но был лишен свободного пространства и не мог атаковать на высокой скорости. "Бернли" очень хорошо сдерживал соперника и даже пытался огрызаться.



На 36-й минуте случился еще один сюрприз. Классно обведя стенку ударом со штрафного, полузащитник гостей Стивен Дефур поразил верхний угол ворот Давида Де Хеа — 0:2.



Почти сразу же "дьяволы" могли отыграть один гол после того, как Рэшфорд классно принял мяч в штрафной, убрал в сторону защитника и пробил, однако Бен Ми остановил удар на самой линии ворот.



Натиск на ворота Ника Поупа продолжился вплоть до перерыва, но молодой голкипер "Бернли" и его защитники не дрогнули.



Второй тайм хозяева начали с еще более отчаянного штурма и уже на 53-й минуте отыграли один гол. Эшли Янг выполнил прострел в штрафную, а вышедший на замену в перерыве Джесси Лингард пяткой переправил мяч в дальний угол — 1:2.



У "Юнайтед" не получилось использовать этот атакующий порыв, чтобы сразу забить еще один гол, и вскоре игра заметно успокоилась. Гостям по-прежнему было тяжело, но они держались и не паниковали.



Время шло, а "дьяволы" по-прежнему уступали в счете. Их навал не приносил плодов, но в компенсированное время "Бернли" все-таки дрогнул. После затяжной атаки мяч заметался в штрафной, и Лингард этот шанс не упустил — 2:2.



"Бернли" продемонстрировал прекрасную реализацию, ведь других моментов практически не имел, за исключением своих голов. "Манчестер Юнайтед" включился в игру только после того, как счет стал 0:2. На сей раз "дьяволы" забили в компенсированное время, а не пропустили, однако домашняя ничья вряд ли может быть поводом для радости.



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче

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