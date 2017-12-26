Лингард избавил "Юнайтед" от поражения против "Бернли"
Дубль вышедшего на замену Джесси Лингарда позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Бернли" — 2:2.
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "красных дьяволов" появился Златан Ибрагимович, составив пару Ромелу Лукаку. Также влились в состав Маркос Рохо, Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.
У "бордовых" произошло лишь одно изменение в составе после поражения от "Тоттенхэма". Это Эшли Барнс появился вместо травмированного Криса Вуда.
Матч начался ужасно — как для хозяев "Олд Траффорд", так и лично для Маркоса Рохо, который получил свою пятую желтую карточку в этом сезоне, сфолив на фланге возле штрафной площади. После подачи со стандарта в район дальней штанги Эшли Барнс затолкал мяч в ворота с пары метров — 0:1.
"Юнайтед" пошел отыгрываться, но был лишен свободного пространства и не мог атаковать на высокой скорости. "Бернли" очень хорошо сдерживал соперника и даже пытался огрызаться.
На 36-й минуте случился еще один сюрприз. Классно обведя стенку ударом со штрафного, полузащитник гостей Стивен Дефур поразил верхний угол ворот Давида Де Хеа — 0:2.
Почти сразу же "дьяволы" могли отыграть один гол после того, как Рэшфорд классно принял мяч в штрафной, убрал в сторону защитника и пробил, однако Бен Ми остановил удар на самой линии ворот.
Натиск на ворота Ника Поупа продолжился вплоть до перерыва, но молодой голкипер "Бернли" и его защитники не дрогнули.
Второй тайм хозяева начали с еще более отчаянного штурма и уже на 53-й минуте отыграли один гол. Эшли Янг выполнил прострел в штрафную, а вышедший на замену в перерыве Джесси Лингард пяткой переправил мяч в дальний угол — 1:2.
У "Юнайтед" не получилось использовать этот атакующий порыв, чтобы сразу забить еще один гол, и вскоре игра заметно успокоилась. Гостям по-прежнему было тяжело, но они держались и не паниковали.
Время шло, а "дьяволы" по-прежнему уступали в счете. Их навал не приносил плодов, но в компенсированное время "Бернли" все-таки дрогнул. После затяжной атаки мяч заметался в штрафной, и Лингард этот шанс не упустил — 2:2.
"Бернли" продемонстрировал прекрасную реализацию, ведь других моментов практически не имел, за исключением своих голов. "Манчестер Юнайтед" включился в игру только после того, как счет стал 0:2. На сей раз "дьяволы" забили в компенсированное время, а не пропустили, однако домашняя ничья вряд ли может быть поводом для радости.
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче
26.12.2017 20:00
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Последние комментарии:
Поздравлю всех КРАСНЫХ с победой!!! UNWA!!! Клоп ТОП
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одни манки обосрались
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Кэтти ПЭри -это грит? просто видится та прямая линия которая заменяет извилину у грита.
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когда клоп перестанет выпускать этого сына пенсовской шлюхи соланке
2 - 100% момента сука ложи банки нет ебана косоногая хуета
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Ахаха как же я ооруу лавочник нашей молодежки u18 играет в основе лузерхуя
Просто орееоо
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Оооо отбил
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ВО ВСЕ ЩЕЛи трах три бидох пригородная помойка кииииииииииииииииииииииииии 46 заб.мячей это ПизззззНеееццц
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Жаль Соланке, не везёт ему
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Когда же этот пенс уже начнет реализовывать моменты? Будто Торрес в Челсе
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вспоминаю времена, когда у лфк не было вингеров вообще
а лучшим вингером был даунинг
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Ахаххаа оруу обыграли кое как на отскоках(ибо по другому не умеют) обоссаный свонсе с 20 места и 13 очками и чет еще кукарекают дауны бля)))
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Солянке канеш вообще не прет
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Блять, ну когда уже Доминик забьет, сука.
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Какая валяжность
Окс с бодуна>Азар в оптималке
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Чувствую, сегодня на гритку выльется тонна мочи)) лучше ему здесь не появляться после матча.
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скоро АОЧ Азара догонит)
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ну не 40, но 35 млн отбил уже
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Сук, ну напрягитесь вы чутка, вообще на расслабоне бегут
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ООООООООКС.
Как там дела у Жопакосты?
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Волшебный Окс
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