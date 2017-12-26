"Челси" переиграл дома "Брайтон"

Включившись в игру во втором тайме, "Челси" отпраздновал шестую подряд домашнюю победу — 2:0 над "Брайтоном".

В стартовый состав "синих" после матча дисквалификации ожидаемо вернулся Альваро Мората. Также свой шанс получили Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас.



В старте у "чаек" можно было наблюдать четыре изменения относительно предыдущего матча. Этими новыми лицами стали Шейн Даффи, Эсекьель Скелотто, Бирам Кайал и Хосе Искьердо.



Матч начался в невысоком темпе, и даже "Брайтон" мог относительно спокойно комбинировать — правда, на почтительном расстоянии от ворот Тибо Куртуа, по которым гости за весь первый тайм так ни разу и не пробили.



"Челси" много атаковал, но реальной угрозы почти не создавал. Можно выделить лишь неточный удар с близкого расстояния Тьемуэ Бакайоко после скидки Антонио Рюдигера, а также попытку пробить с угла вратарской Виктора Мосеса — голкипер Мэтт Райан был на чеку.



Зато во втором тайме "синие" быстро открыли счет. На 46-й минуте Сесар Аспиликуэта выполнил подачу из глубины поля на линию вратарской, где Мората, открывшись за спиной защитника, головой переправил мяч в сетку — 1:0.



Поведя в счете, "Челси" словно сбросил оковы и заиграл уверенно и широко. Хорошую возможность удвоить счет имел Маркос Алонсо, однако Райан совершил прекрасный сейв в прыжке после удара испанца со штрафного.



И все-таки Алонсо забил свой гол. На 60-й минуте Маркос откликнулся на подачу Фабрегаса с углового и головой отправил мяч в ворота — 2:0.



На 66-й минуте едва не отличился Эден Азар, до сих пор работавший вхолостую. Бельгиец затянул с ударом и принялся топтаться на месте в штрафной, но в последний момент избавился от опекуна и пробил. Быть бы голу, если бы не Льюис Данк, оказавшийся на линии ворот.



Ближе к окончанию матча "синие" успокоились и позволили "Брайтону" провести пару неплохих атак, однако размочить счет гостям не удалось.



"Брайтон" очень неплохо провел первый тайм, однако отсутствие проблем у "чаек" во многом стало следствием того, что "Челси" проспал начало матча. Зато во втором тайме "синие" поставили все на свои места и одержали убедительную победу.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!