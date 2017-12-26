"Челси" переиграл дома "Брайтон"
Включившись в игру во втором тайме, "Челси" отпраздновал шестую подряд домашнюю победу — 2:0 над "Брайтоном".
В стартовый состав "синих" после матча дисквалификации ожидаемо вернулся Альваро Мората. Также свой шанс получили Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас.
В старте у "чаек" можно было наблюдать четыре изменения относительно предыдущего матча. Этими новыми лицами стали Шейн Даффи, Эсекьель Скелотто, Бирам Кайал и Хосе Искьердо.
Матч начался в невысоком темпе, и даже "Брайтон" мог относительно спокойно комбинировать — правда, на почтительном расстоянии от ворот Тибо Куртуа, по которым гости за весь первый тайм так ни разу и не пробили.
"Челси" много атаковал, но реальной угрозы почти не создавал. Можно выделить лишь неточный удар с близкого расстояния Тьемуэ Бакайоко после скидки Антонио Рюдигера, а также попытку пробить с угла вратарской Виктора Мосеса — голкипер Мэтт Райан был на чеку.
Зато во втором тайме "синие" быстро открыли счет. На 46-й минуте Сесар Аспиликуэта выполнил подачу из глубины поля на линию вратарской, где Мората, открывшись за спиной защитника, головой переправил мяч в сетку — 1:0.
Поведя в счете, "Челси" словно сбросил оковы и заиграл уверенно и широко. Хорошую возможность удвоить счет имел Маркос Алонсо, однако Райан совершил прекрасный сейв в прыжке после удара испанца со штрафного.
И все-таки Алонсо забил свой гол. На 60-й минуте Маркос откликнулся на подачу Фабрегаса с углового и головой отправил мяч в ворота — 2:0.
На 66-й минуте едва не отличился Эден Азар, до сих пор работавший вхолостую. Бельгиец затянул с ударом и принялся топтаться на месте в штрафной, но в последний момент избавился от опекуна и пробил. Быть бы голу, если бы не Льюис Данк, оказавшийся на линии ворот.
Ближе к окончанию матча "синие" успокоились и позволили "Брайтону" провести пару неплохих атак, однако размочить счет гостям не удалось.
"Брайтон" очень неплохо провел первый тайм, однако отсутствие проблем у "чаек" во многом стало следствием того, что "Челси" проспал начало матча. Зато во втором тайме "синие" поставили все на свои места и одержали убедительную победу.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
26.12.2017 19:55
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Последние комментарии:
Уже голов 6-7 наколотили 1 схемой. Аспи спасибо что ты есть.
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Лучшая связка испанцев сделала игру. Хотелось бы по больше голов но и так сойдет!
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Обыграли мертвый Брайтон, вы сначала топарей из Бернли победите
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МС, МЮ, Членси, ГГ и Эвертон - ебаное дно...первое отличает от остальных - Лысое безумие тратить хз соклько бабла на игроков..хотя...я не удивлюсь, если наш невьебенный Клопп-топ, сегодня прое6ет валияцам...это пздц будет потом оправдание - "Ну, чё вы? Му-му вообще, еле отыгрался и прочая канитель..." никогда не поддерживал переход ТОПА-ХУЕПА и почих миньонов на воротах, но Папа Карло...было бы удачнее..клуб, бля, не из бедных =(((
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Мсити. Тут активизировались напоминаю черти ЧЕЛСИ действуюшый чемпион !!! За последние 3 года 2 раза чемпик взяли !! В прошлом году мсити и Гвардиола лично. 2 раза секса делали
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просто ацкие топперы!
очерердной сухарь Куртуа. Уровень космоса
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Еее наконец-то Чолсы сохранили прописку в АПЛ.
20 туров боролись за выживание, ваууу
До конца сезона закарабкаются до 10 места дай Бог
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всем похер на синюю помойку
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Молодцы чёлсы, не ожидал что сумеют победить Брайтон, думал максимум помойка зацепится за ничью.
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Я не пойму? Почему мю не на главной? Ведь они отстояли ничью против Бернли...какие же они топы!
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у Алонсо и удары (=голы) с любой ноги, и рост+игра головой
и тактическая выправка
и общий язык со шпанцами своими
Ну какой Сандро? Что сделал Сандро, чтобы сыграть в самой сложной лиге мира лучше Алонсо, идеально закрывающего весь фланг. касаясь всех аспектов игры, а не только цепкость в защите
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с победой, но всё равно на 3
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Амощно как там ман ю сыграл???
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испанцы сегодня сделали игру, Азару пи3дец не везет...
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ору с мю, просто ору.
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принцы. а мансити пока что короли
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Азааааариииищеееее
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Как же отскочили манки что не взяли Морату а купили лучшее бревно АПЛки)
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щОльсиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
(ответить)
Короли
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