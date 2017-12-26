"Челси" переиграл дома "Брайтон"

Альваро Мората и Маркос Алонсо Включившись в игру во втором тайме, "Челси" отпраздновал шестую подряд домашнюю победу — 2:0 над "Брайтоном".

В стартовый состав "синих" после матча дисквалификации ожидаемо вернулся Альваро Мората. Также свой шанс получили Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас.

В старте у "чаек" можно было наблюдать четыре изменения относительно предыдущего матча. Этими новыми лицами стали Шейн Даффи, Эсекьель Скелотто, Бирам Кайал и Хосе Искьердо.

Матч начался в невысоком темпе, и даже "Брайтон" мог относительно спокойно комбинировать — правда, на почтительном расстоянии от ворот Тибо Куртуа, по которым гости за весь первый тайм так ни разу и не пробили.

"Челси" много атаковал, но реальной угрозы почти не создавал. Можно выделить лишь неточный удар с близкого расстояния Тьемуэ Бакайоко после скидки Антонио Рюдигера, а также попытку пробить с угла вратарской Виктора Мосеса — голкипер Мэтт Райан был на чеку.

Зато во втором тайме "синие" быстро открыли счет. На 46-й минуте Сесар Аспиликуэта выполнил подачу из глубины поля на линию вратарской, где Мората, открывшись за спиной защитника, головой переправил мяч в сетку — 1:0.

Поведя в счете, "Челси" словно сбросил оковы и заиграл уверенно и широко. Хорошую возможность удвоить счет имел Маркос Алонсо, однако Райан совершил прекрасный сейв в прыжке после удара испанца со штрафного.

И все-таки Алонсо забил свой гол. На 60-й минуте Маркос откликнулся на подачу Фабрегаса с углового и головой отправил мяч в ворота — 2:0.

На 66-й минуте едва не отличился Эден Азар, до сих пор работавший вхолостую. Бельгиец затянул с ударом и принялся топтаться на месте в штрафной, но в последний момент избавился от опекуна и пробил. Быть бы голу, если бы не Льюис Данк, оказавшийся на линии ворот.

Ближе к окончанию матча "синие" успокоились и позволили "Брайтону" провести пару неплохих атак, однако размочить счет гостям не удалось.

"Брайтон" очень неплохо провел первый тайм, однако отсутствие проблем у "чаек" во многом стало следствием того, что "Челси" проспал начало матча. Зато во втором тайме "синие" поставили все на свои места и одержали убедительную победу.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче

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Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 26.12.2017 20:33 # bluehonorcfc9
    Уже голов 6-7 наколотили 1 схемой. Аспи спасибо что ты есть.

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  2. rollik707 26.12.2017 20:24 # rollik707
    Лучшая связка испанцев сделала игру. Хотелось бы по больше голов но и так сойдет!

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  3. charlton 26.12.2017 20:19 # charlton
    Обыграли мертвый Брайтон, вы сначала топарей из Бернли победите

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  4. valiverpool 26.12.2017 20:10 # valiverpool
    МС, МЮ, Членси, ГГ и Эвертон - ебаное дно...первое отличает от остальных - Лысое безумие тратить хз соклько бабла на игроков..хотя...я не удивлюсь, если наш невьебенный Клопп-топ, сегодня прое6ет валияцам...это пздц будет потом оправдание - "Ну, чё вы? Му-му вообще, еле отыгрался и прочая канитель..." никогда не поддерживал переход ТОПА-ХУЕПА и почих миньонов на воротах, но Папа Карло...было бы удачнее..клуб, бля, не из бедных =(((Пользователь получил предупреждение

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  5. chelsea1983 26.12.2017 20:10 # chelsea1983
    Мсити. Тут активизировались напоминаю черти ЧЕЛСИ действуюшый чемпион !!! За последние 3 года 2 раза чемпик взяли !! В прошлом году мсити и Гвардиола лично. 2 раза секса делали

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  6. gidro-met 26.12.2017 20:09 # gidro-met
    просто ацкие топперы!

    очерердной сухарь Куртуа. Уровень космоса

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  7. largo-winch 26.12.2017 20:09 # largo-winch
    Еее наконец-то Чолсы сохранили прописку в АПЛ.
    20 туров боролись за выживание, ваууу
    До конца сезона закарабкаются до 10 места дай Бог

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  8. valiverpool 26.12.2017 20:04 # valiverpool
    всем похер на синюю помойку

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  9. jesus33 26.12.2017 20:04 # jesus33
    Молодцы чёлсы, не ожидал что сумеют победить Брайтон, думал максимум помойка зацепится за ничью.

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  10. mcfc-fantactic 26.12.2017 20:03 # mcfc-fantactic
    Я не пойму? Почему мю не на главной? Ведь они отстояли ничью против Бернли...какие же они топы!

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  11. gidro-met 26.12.2017 20:01 # gidro-met
    у Алонсо и удары (=голы) с любой ноги, и рост+игра головой

    и тактическая выправка

    и общий язык со шпанцами своими

    Ну какой Сандро? Что сделал Сандро, чтобы сыграть в самой сложной лиге мира лучше Алонсо, идеально закрывающего весь фланг. касаясь всех аспектов игры, а не только цепкость в защите

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  12. mancunia-planet 26.12.2017 20:00 # mancunia-planet
    с победой, но всё равно на 3

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  13. chelsea1983 26.12.2017 19:59 # chelsea1983
    Амощно как там ман ю сыграл???

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  14. bezviz 26.12.2017 19:59 # bezviz
    испанцы сегодня сделали игру, Азару пи3дец не везет...

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  15. van-der-slav 26.12.2017 19:58 # van-der-slav
    ору с мю, просто ору.

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  16. toha-bludsikir 26.12.2017 19:58 # toha-bludsikir
    принцы. а мансити пока что короли

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  17. reams 26.12.2017 19:58 # reams
    Азааааариииищеееее

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  18. chelseafanmd 26.12.2017 19:57 # chelseafanmd
    Как же отскочили манки что не взяли Морату а купили лучшее бревно АПЛки)

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  19. mancityman 26.12.2017 19:57 # mancityman
    щОльсиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

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  20. wmrpkvhzeflbrmo 26.12.2017 19:57 # wmrpkvhzeflbrmo
    Короли

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