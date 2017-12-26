Кейн гордится, что превзошел Ширера и Месси
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что гордится сравнениями с Лионелем Месси и Аланом Ширером, но хочет стать еще лучше.
Оформив хет-трик в победном для "шпор" матче против "Саутгемптона" во вторник (5:2), Кейн покорил рекорд Алана Ширера по количеству голов в рамках Премьер-Лиги в течение одного календарного года — 39.
Что касается матчей в других соревнованиях и за сборную Англии, то всего в 2017 Харри отличился 56 раз. Таким образом, 24-летний Кейн становится лучшим бомбардиром Европы в уходящем году, опередив даже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако лидер "Тоттенхэма" не хочет останавливаться на достигнутом.
"Это был великолепный год. Я всегда стремлюсь совершенствоваться с каждый годом. Пока что мне всегда это удавалось на протяжении моей карьеры, и я продолжу в том же духе".
"Ты играешь в футбол именно для того, чтобы тебя сравнивали с игроками вроде Месси и Ширера".
"Месси и Роналду так давно доминируют в футболе, и они лучшие игроки всех времен. Это замечательное ощущение, когда тебя сравнивают с ними", — цитирует Кейна BBC.
26.12.2017 19:05
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Последние комментарии:
Жалкий односезонка
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Сколько ни забивай, а золотые мячи все равно дают Месси или Роналду)
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да!!! Кейн лучше всех!!!
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Жалкая односезонка
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чё сказать..молодчик!
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Умеете, могёте (C)
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Батя!
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ни.....жуя себе краусачик!
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