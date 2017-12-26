Кейн гордится, что превзошел Ширера и Месси

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что гордится сравнениями с Лионелем Месси и Аланом Ширером, но хочет стать еще лучше.

Оформив хет-трик в победном для "шпор" матче против "Саутгемптона" во вторник (5:2), Кейн покорил рекорд Алана Ширера по количеству голов в рамках Премьер-Лиги в течение одного календарного года — 39.

Что касается матчей в других соревнованиях и за сборную Англии, то всего в 2017 Харри отличился 56 раз. Таким образом, 24-летний Кейн становится лучшим бомбардиром Европы в уходящем году, опередив даже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако лидер "Тоттенхэма" не хочет останавливаться на достигнутом.

"Это был великолепный год. Я всегда стремлюсь совершенствоваться с каждый годом. Пока что мне всегда это удавалось на протяжении моей карьеры, и я продолжу в том же духе".

"Ты играешь в футбол именно для того, чтобы тебя сравнивали с игроками вроде Месси и Ширера".

"Месси и Роналду так давно доминируют в футболе, и они лучшие игроки всех времен. Это замечательное ощущение, когда тебя сравнивают с ними", — цитирует Кейна BBC.

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Метки Кейн, рекорды, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 19:05

Количество просмотров Просмотров: 2734

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  1. ratamahatta 27.12.2017 04:55 # ratamahatta
    Жалкий односезонка

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  2. aliluya-nn 26.12.2017 23:32 # aliluya-nn
    Сколько ни забивай, а золотые мячи все равно дают Месси или Роналду)

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  3. skazka 26.12.2017 21:26 # skazka
    да!!! Кейн лучше всех!!!

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  4. rap-woiska 26.12.2017 20:22 # rap-woiska
    Жалкая односезонка

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  5. valiverpool 26.12.2017 20:15 # valiverpool
    чё сказать..молодчик!

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  6. calvin-harris 26.12.2017 20:04 # calvin-harris
    Умеете, могёте (C)

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  7. tra-hall 26.12.2017 20:03 # tra-hall
    Батя!

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  8. gidro-met 26.12.2017 19:45 # gidro-met
    ни.....жуя себе краусачик!

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