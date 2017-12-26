Кейн гордится, что превзошел Ширера и Месси

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что гордится сравнениями с Лионелем Месси и Аланом Ширером, но хочет стать еще лучше.

Оформив хет-трик в победном для "шпор" матче против "Саутгемптона" во вторник (5:2), Кейн покорил рекорд Алана Ширера по количеству голов в рамках Премьер-Лиги в течение одного календарного года — 39.



Что касается матчей в других соревнованиях и за сборную Англии, то всего в 2017 Харри отличился 56 раз. Таким образом, 24-летний Кейн становится лучшим бомбардиром Европы в уходящем году, опередив даже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако лидер "Тоттенхэма" не хочет останавливаться на достигнутом.



"Это был великолепный год. Я всегда стремлюсь совершенствоваться с каждый годом. Пока что мне всегда это удавалось на протяжении моей карьеры, и я продолжу в том же духе".



"Ты играешь в футбол именно для того, чтобы тебя сравнивали с игроками вроде Месси и Ширера".



"Месси и Роналду так давно доминируют в футболе, и они лучшие игроки всех времен. Это замечательное ощущение, когда тебя сравнивают с ними", — цитирует Кейна BBC.

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