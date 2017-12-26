"Челси" посоветуется с Конте насчет зимних трансферов

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что клуб все-таки посоветуется с ним насчет трансферов в январе.

Как известно, итальянец остался недоволен трансферной кампанией "синих" прошлых летом. Конте намекнул, что не хотел расставаться с полузащитником Неманьей Матичем, которого клуб продал прямым конкурентам из "Манчестер Юнайтед".



Несколько недель назад Антонио выразил надежду, что хотя бы в январе клуб посоветуется с ним насчет трансферов. Боссы "Челси" действительно прислушаются к Конте, хотя последнее слово все равно останется за руководством.



"Когда клуб поднимет эту тему, я выскажу свое мнение. Мы должны разделить ответственность, пускай последнее слово всегда остается за клубом. Только время покажет, достаточно ли крепкий у нас состав, чтобы играть во всех четырех турнирах", - цитирует Конте Goal.

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