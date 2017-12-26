"Челси" посоветуется с Конте насчет зимних трансферов

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что клуб все-таки посоветуется с ним насчет трансферов в январе.

Как известно, итальянец остался недоволен трансферной кампанией "синих" прошлых летом. Конте намекнул, что не хотел расставаться с полузащитником Неманьей Матичем, которого клуб продал прямым конкурентам из "Манчестер Юнайтед".

Несколько недель назад Антонио выразил надежду, что хотя бы в январе клуб посоветуется с ним насчет трансферов. Боссы "Челси" действительно прислушаются к Конте, хотя последнее слово все равно останется за руководством.

"Когда клуб поднимет эту тему, я выскажу свое мнение. Мы должны разделить ответственность, пускай последнее слово всегда остается за клубом. Только время покажет, достаточно ли крепкий у нас состав, чтобы играть во всех четырех турнирах", - цитирует Конте Goal.

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Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 462

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Последние комментарии:




  1. psycho1 26.12.2017 17:17 # psycho1
    Им летнего опыта общения с этой неадекватной псиной не хватило? Бакаёка в сборной разочарований сезона, Бората на привычном месте в запасе закрепился, а с топарями вроде Жопакосты можно только против Эвертонов очко спасать. Сколько руководство собирается доверять обреченному на увольнение полоумному набирателю смс?

    Просто вдумайтесь: Идиот, которого увольняли из 6 разных клубов из-за скандалов и махинаций с выбиванием новых контрактов. Который в жизни не купил ни одного приличного игрока(2-3 неплохих трансфера по инициативе спортивных директоров), который опозорился на весь мир со своей игрой в 10 защитников - имеет право открывать свой поганый рот и давать советы в претендующем на звание "топ" клубе. Клиника.

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  2. ganinilyha 26.12.2017 17:14 # ganinilyha
    Эменало ушёл - можно и с тренером посоветоваться

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  3. tursa 26.12.2017 17:13 # tursa
    какая разница если подписать не смогут, в итоге купят дзапакосту

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  4. aristarh-overeem 26.12.2017 17:05 # aristarh-overeem
    Да зачем?)) Нахер спрашивать этого пса плешивого, кого ему купить? Кого дадут, теми и играй, чмоха))0

    Конечно, невозможно представить, чтобы такое произошло в человеческом клубе, например, Ливерпуле

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