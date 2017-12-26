Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"

Тони Пьюлис Клуб Чемпионшипа "Мидлсбро" официально подтвердил назначение Тони Пьюлиса на должность главного тренера.

На протяжении последнего десятилетия Пьюлис работал на уровне Премьер-Лиги, тренируя "Стоук", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич". Тони ни разу не вылетал из высшего дивизиона, а также добирался до финала Кубка Англии и участвовал в Лиге Европы.

После увольнения из "Вест Бромвича" в прошлом месяце Пьюлиса связывали с назначением в "Суонси", однако на сей раз борьбе за выживание в Премьер-Лиге Тони предпочел борьбу за выход в Премьер-Лигу — именно такую задачу клуб с "Риверсайда" ставит в этом сезоне.

На тренерском мостике "речников" 59-летний валлиец меняет Гарри Монка, который был отправлен в отставку в минувшую субботу, несмотря на победу над "Шеффилд Уэнсдей", которая оставила "Боро" на девятой позиции в Чемпионшипе — в трех очках от зоны плей-офф.

"Я хотел испытание, настоящее испытание, и "Мидлсбро" очень напоминает мне "Стоук", когда я туда пришел при Питере Коатсе".

"Стив Гибсон (президент "Боро") отлично понимает футбол. Я испытываю огромное уважение к нему как к человеку и владельцу", — сообщил Пьюлис.

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Метки Мидлсбро, Пьюлис

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 26.12.2017 16:58 # makeewadim
    Почему не Видука тренер?

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  2. gerrard08 26.12.2017 16:58 # gerrard08
    Чш нашел своего блудного сына.

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  3. largo-winch 26.12.2017 16:56 # largo-winch
    На каком месте идут Боро? есть у них шанс не вылететь из Чемпионшипа?)

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  4. ry-l 26.12.2017 16:56 # ry-l
    Без кепаря и не узнать

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  5. ben-arfa 26.12.2017 16:07 # ben-arfa
    Надеюсь там и останется со своим футболом 19-го века

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