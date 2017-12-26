Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"

Клуб Чемпионшипа "Мидлсбро" официально подтвердил назначение Тони Пьюлиса на должность главного тренера.

На протяжении последнего десятилетия Пьюлис работал на уровне Премьер-Лиги, тренируя "Стоук", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич". Тони ни разу не вылетал из высшего дивизиона, а также добирался до финала Кубка Англии и участвовал в Лиге Европы.



После увольнения из "Вест Бромвича" в прошлом месяце Пьюлиса связывали с назначением в "Суонси", однако на сей раз борьбе за выживание в Премьер-Лиге Тони предпочел борьбу за выход в Премьер-Лигу — именно такую задачу клуб с "Риверсайда" ставит в этом сезоне.



На тренерском мостике "речников" 59-летний валлиец меняет Гарри Монка, который был отправлен в отставку в минувшую субботу, несмотря на победу над "Шеффилд Уэнсдей", которая оставила "Боро" на девятой позиции в Чемпионшипе — в трех очках от зоны плей-офф.



"Я хотел испытание, настоящее испытание, и "Мидлсбро" очень напоминает мне "Стоук", когда я туда пришел при Питере Коатсе".



"Стив Гибсон (президент "Боро") отлично понимает футбол. Я испытываю огромное уважение к нему как к человеку и владельцу", — сообщил Пьюлис.

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