Дайч включит музыку в гостевой раздевалке "Олд Траффорд"

Шон Дайч Наставник "Бернли" Шон Дайч пообещал включить музыку в гостевой раздевалке "Олд Траффорд" сразу после матча с "Манчестер Юнайтед".

Рулевой "красным дьяволов" Жозе Моуриньо остался недоволен тем шумом, который исходил от соседей из "Манчестер Сити" сразу после городского дерби. Португалец даже сделал замечание соперникам, после чего команды устроили потасовку.

Перед визитом на "Олд Траффорд" Дайч предупредил, что позволит своим игрокам повеселиться в случае положительного результата. Так Шон мстит соперникам, которые заставляют его команду готовиться к матчам в непригодных условиях.

"Мы получили много жалоб на громкую музыку из нашей раздевалки, но знаете, с чего все началось? Мы приехали на стартовый матч сезона к "Челси": тогда было очень жарко, но они даже не потрудились установить кондиционер в гостевой раздевалке. "Брайтон" сделал то же самое".

"Клубы тратят невероятные суммы на обслуживание стадионов, но не могут потратиться на кондиционер. Поэтому если мои игроки хотят включить музыку на полную громкость, я не буду их отговаривать", - цитирует Дайча Daily Express.

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Метки Бернли, Дайч, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1892

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  1. largo-winch 26.12.2017 16:52 # largo-winch
    главное чтобы крысы не пришли на дискотеку)

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  2. recyjoed 26.12.2017 16:05 # recyjoed
    что гпенсы что гманки - пидаpасы.

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  3. red-devil-4ever 26.12.2017 16:01 # red-devil-4ever
    лол, это уже в мемас превращается

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  4. kukuruzzo 26.12.2017 15:50 # kukuruzzo
    Какой нах кондиционер? Скажет спасибо,если скам не зассыт все углы в гостевой раздевалке как перед матчем с МС.

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  5. fc-oil 26.12.2017 15:50 # fc-oil
    И тут пенсам досталось.. лол

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  6. manutd-20champ 26.12.2017 15:24 # manutd-20champ
    скорей всего музыки не будет

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  7. dragonishka 26.12.2017 15:20 # dragonishka
    Челси = Брайтон

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  8. hammersmith 26.12.2017 15:03 # hammersmith
    Мы приехали на стартовый матч сезона к "Челси": тогда было очень жарко, но они даже не потрудились установить кондиционер в гостевой раздевалке.

    мдааа какие же челси пидоры малодушные фу нахуй. за такую команду болеть - расписаться в собственной недалекости

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