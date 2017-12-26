Дайч включит музыку в гостевой раздевалке "Олд Траффорд"

Наставник "Бернли" Шон Дайч пообещал включить музыку в гостевой раздевалке "Олд Траффорд" сразу после матча с "Манчестер Юнайтед".

Рулевой "красным дьяволов" Жозе Моуриньо остался недоволен тем шумом, который исходил от соседей из "Манчестер Сити" сразу после городского дерби. Португалец даже сделал замечание соперникам, после чего команды устроили потасовку.



Перед визитом на "Олд Траффорд" Дайч предупредил, что позволит своим игрокам повеселиться в случае положительного результата. Так Шон мстит соперникам, которые заставляют его команду готовиться к матчам в непригодных условиях.



"Мы получили много жалоб на громкую музыку из нашей раздевалки, но знаете, с чего все началось? Мы приехали на стартовый матч сезона к "Челси": тогда было очень жарко, но они даже не потрудились установить кондиционер в гостевой раздевалке. "Брайтон" сделал то же самое".



"Клубы тратят невероятные суммы на обслуживание стадионов, но не могут потратиться на кондиционер. Поэтому если мои игроки хотят включить музыку на полную громкость, я не буду их отговаривать", - цитирует Дайча Daily Express.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!