Почеттино требует от Кейна 50 голов за сезон
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Харри Кейн способен забивать по 50 голов за сезон.
Если Харри забьет в сегодняшнем матче с "Саутгемптон", то сможет обновить рекорд Алана Ширера по числу голов за календарный год. Сейчас на счету лучшего бомбардира "шпор" 36 мячей.
Почеттино уверен, что его нападающий еще не вышел на пик карьеры и может забивать по 50 голов за сезон, как это регулярно делают Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Реала".
"Иметь в команде такого игрока, как Харри Кейн, это просто фантастика. Я надеюсь и даже желаю ему забивать по 50 или даже больше голов за сезон".
"Думаю, Харри еще может прибавить и выйти на новый уровень. В свои 24 года он показывает прекрасную игру, но, как правило, пик наступает в 27, 28 или даже 29 лет. Все зависит от вашего профессионализма", - сообщил Почеттино Sky Sports.
26.12.2017 14:00
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сможет, если перейдет в реал, а перейдет наверняка после ЧМ, в россии блеснет точно, а так парень мощный, воспитанный, скромный, в игре разбирается прекрасно, порой демонстрирует блестящую игру, есть резерв для прибавки, вот и может да и выйдет на уровень стрельцова, удачи ему
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но, как правило, пик наступает в 27, 28 или даже 29 лет. Все зависит от вашего профессионализма
У вилшера пик был в 21. У Диего Милито в 31. У Буффона в 35. Оуэна в 19. Харри уже на пике. Дальше только деградация
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