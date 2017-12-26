Клопп не потерял веру в Миньоле

Симон Миньоле Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что голкипер Симон Миньоле не повторит ошибку, которую допустил в гостевом матче с "Арсеналом".

Упустив победу на "Эмирейтс" в пятницу, Клопп публично раскритиковал 29-летнего Миньоле за ошибку в эпизоде со вторым голом "канониров". Спустя несколько дней Юрген остыл и заверил, что Симон больше не пропустит такой обидный мяч.

"Все видели эти ошибки, в том числе и сам Симон. Но уверяю вас, это больше не повторится. Раньше он никогда не пропускал такие голы, поэтому давайте не будем раздувать проблему".

"Что касается Джо Гомеса, то он развивается и прибавляет просто превосходно. Он еще молод, поэтому мы будем его и дальше обучать", - приводит слова Клоппа The Guardian.

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Метки Клопп, Ливерпуль, Миньоле

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1311

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Последние комментарии:




  1. jjflash68 26.12.2017 16:14 # jjflash68
    Пока не купят нового, так и будет говорить. А то Семён еще 10 таких привезет.

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  2. largo-winch 26.12.2017 14:59 # largo-winch
    вы думаете Миньоле самых худший вратарь? тогда посмотрите на Кортоноса и скажите чем он лучше Миньоле? или же посмотрите на Чеха. Танкист в каждой игре творит хуйню, но это не мешает ему оставаться вне критики. так что закройте свои рты, хейтерочки, и молча наблюдайте за самым лучшим вратарём в Ливерпуле.

    унша

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  3. emily-lfc-2005 26.12.2017 14:55 # emily-lfc-2005
    Публично игроков критиковать нельзя.Ведь их нужно еще продать.А кому такой симон нужен?Его бесплатно никто не захочет.Миньоле-худший кипер АПЛ.Это наследие ,,великого" брендана,которое приходиться разгребать ЮК.

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  4. f345 26.12.2017 14:38 # f345
    Обучаем игроков в основном составе в важнейшем сезоне. Дожились 6лять

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  5. chr1s8rown 26.12.2017 14:11 # chr1s8rown
    идите нахуй мигнолоппы

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  6. melwood-lfc 26.12.2017 13:59 # melwood-lfc
    ебать он далбаеб

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  7. vals1702 26.12.2017 13:55 # vals1702
    сколько можно верить в это дно (((

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  8. liverpoolfan94 26.12.2017 13:50 # liverpoolfan94
    Блять хоть бы Симон сегодня обосрался...прям после интервью

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  9. blackdreamer 26.12.2017 13:44 # blackdreamer
    иди нахуй клопп вместе с ним
    сколько этот пидар будет привозить

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  10. liverfun 26.12.2017 13:25 # liverfun
    возможно это и первая такая ошибка миньоле, но я не уверен, что последняя. топу виднее, надеюсь знает, что делает. команда и так уже недобрала приличного количества очков из-за индивидуальных привозов, и многие, непонятно почему, возлагают вину за это на тренера

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  11. mancunia-planet 26.12.2017 13:16 # mancunia-planet
    Всегда защищает своих игроков, САФ был таким же

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  12. redstyle 26.12.2017 13:12 # redstyle
    Надо нового кипера брать, Симона в утиль

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  13. valkyr 26.12.2017 13:12 # valkyr
    Ну да, пропускает курьезные голы и заявляет, что они уникальны и больше не повторятся :) Следующий тоже будет уникальным и неповторимым.

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