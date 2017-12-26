Клопп не потерял веру в Миньоле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что голкипер Симон Миньоле не повторит ошибку, которую допустил в гостевом матче с "Арсеналом".

Упустив победу на "Эмирейтс" в пятницу, Клопп публично раскритиковал 29-летнего Миньоле за ошибку в эпизоде со вторым голом "канониров". Спустя несколько дней Юрген остыл и заверил, что Симон больше не пропустит такой обидный мяч.



"Все видели эти ошибки, в том числе и сам Симон. Но уверяю вас, это больше не повторится. Раньше он никогда не пропускал такие голы, поэтому давайте не будем раздувать проблему".



"Что касается Джо Гомеса, то он развивается и прибавляет просто превосходно. Он еще молод, поэтому мы будем его и дальше обучать", - приводит слова Клоппа The Guardian.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!