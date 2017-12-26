Клопп не потерял веру в Миньоле
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что голкипер Симон Миньоле не повторит ошибку, которую допустил в гостевом матче с "Арсеналом".
Упустив победу на "Эмирейтс" в пятницу, Клопп публично раскритиковал 29-летнего Миньоле за ошибку в эпизоде со вторым голом "канониров". Спустя несколько дней Юрген остыл и заверил, что Симон больше не пропустит такой обидный мяч.
"Все видели эти ошибки, в том числе и сам Симон. Но уверяю вас, это больше не повторится. Раньше он никогда не пропускал такие голы, поэтому давайте не будем раздувать проблему".
"Что касается Джо Гомеса, то он развивается и прибавляет просто превосходно. Он еще молод, поэтому мы будем его и дальше обучать", - приводит слова Клоппа The Guardian.
26.12.2017 13:00
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Последние комментарии:
Пока не купят нового, так и будет говорить. А то Семён еще 10 таких привезет.
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вы думаете Миньоле самых худший вратарь? тогда посмотрите на Кортоноса и скажите чем он лучше Миньоле? или же посмотрите на Чеха. Танкист в каждой игре творит хуйню, но это не мешает ему оставаться вне критики. так что закройте свои рты, хейтерочки, и молча наблюдайте за самым лучшим вратарём в Ливерпуле.
унша
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Публично игроков критиковать нельзя.Ведь их нужно еще продать.А кому такой симон нужен?Его бесплатно никто не захочет.Миньоле-худший кипер АПЛ.Это наследие ,,великого" брендана,которое приходиться разгребать ЮК.
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Обучаем игроков в основном составе в важнейшем сезоне. Дожились 6лять
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идите нахуй мигнолоппы
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ебать он далбаеб
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сколько можно верить в это дно (((
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Блять хоть бы Симон сегодня обосрался...прям после интервью
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иди нахуй клопп вместе с ним
сколько этот пидар будет привозить
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возможно это и первая такая ошибка миньоле, но я не уверен, что последняя. топу виднее, надеюсь знает, что делает. команда и так уже недобрала приличного количества очков из-за индивидуальных привозов, и многие, непонятно почему, возлагают вину за это на тренера
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Всегда защищает своих игроков, САФ был таким же
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Надо нового кипера брать, Симона в утиль
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Ну да, пропускает курьезные голы и заявляет, что они уникальны и больше не повторятся :) Следующий тоже будет уникальным и неповторимым.
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