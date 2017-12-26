Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" планирует покупку Пауло Дибалы на лето. "Арсенал" и "Челси" поспорят за Джеймса Тарковски. "Барселона" потеряла интерес к Филиппе Коутиньо.с Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсенал" хочет приобрести центрального защитника в январе, проявляя интерес к Давиду Луису из "Челси" и Джеймсу Тарковски из "Бернли". (Daily Star)

"Челси" может помешать "Арсеналу" заполучить Тарковски. (Daily Star)

Следующим летом "Манчестер Юнайтед" постарается приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу за 60 миллионов фунтов. (Daily Star)

"Юнайтед" обратился насчет вингера "Челси" Виллиана, но может подождать до лета, чтобы подписать свободным агентом Месута Озила из "Арсенала". (Daily Mail)

"Барселона", "Челси" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи. (Daily Express)

Интерес "Барселоны" к полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо значительно угас. (Daily Star)

"Лацио" готов отпустить в январе защитника Стефана Де Врея, в услугах которого заинтересован "Ливерпуль". (Daily Mirror)

Нападающий "Ливерпуля" Данни Ингс заинтересовал "Стоук". (Daily Express)

"Уотфорд" хочет защитника "Юнайтед" Люка Шоу и нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта. (Daily Express)

"Ньюкасл" надеется арендовать вингера "Челси" Кенеди. (Newcastle Chronicle)

"Селтик" готов продать нападающего Муссу Дембеле в "Брайтон", но по правильной цене. (The Guardian)

"Вест Бромвич" хочет отказаться от аренды полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка, зарабатывающего 100 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)

Тренер "Стоука" Марк Хьюз планирует совершить три приобретения в январе. (The Telegraph)

Другое

"Галатасарай" предложил экс-защитнику "Арсенала" Эммануэлю Эбуэ работу с командой U-14. (CNN Turk)

Эбуэ не может позволить себе платное телевидение, а потому ходит смотреть матчи "Арсенала" в местный паб. (Daily Mirror)

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма назвал Муссу Дембеле лучшим игроком "шпор". (Sky Sports)

Бывший нападающий "Сандерленда" Асамоа Гьян запустил собственную авиакомпанию. (The Sun)

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Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 6687

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Последние комментарии:




  1. kedr 26.12.2017 17:14 # kedr
    Ну Луис это смешно, а вот Тарковски вполне интересный вариант...

    (ответить)

  2. osivori 26.12.2017 16:44 # osivori
    если дембелелучший, тогда кто же кейн аааа

    (ответить)

  3. andros13 26.12.2017 14:46 # andros13
    Эбуэ не может позволить себе платное телевидение, а потому ходит смотреть матчи "Арсенала" в местный паб. (Daily Mirror)

    ну что за ЛОХ обоссаный
    много лет подряд этот нигер зарабатывал МИЛЛИОНЫ долларов (фунтов), как можно было их просто сросрать

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  4. andros13 26.12.2017 14:45 # andros13
    "Юнайтед" обратился насчет вингера "Челси" Виллиана, но может подождать до лета, чтобы подписать свободным агентом Месута Озила из "Арсенала".

    6ля КАК это вообще свзяано??
    Вльян - вингер
    Озил - АПЗ

    ....

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  5. vals1702 26.12.2017 12:45 # vals1702
    Дибалу за 60)))) может за 160 и продадут, но скорее в Реал

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  6. shearer1 26.12.2017 12:42 # shearer1
    Эбуэ не может позволить себе платное телевидение, а потому ходит смотреть матчи "Арсенала" в местный паб-Бывший нападающий "Сандерленда" Асамоа Гьян запустил собственную авиакомпанию.
    Разница в ЗП?

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  7. makeewadim 26.12.2017 12:33 # makeewadim
    "Барселона", "Челси" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи. (Daily Express)

    Везучий днарь! Как бы "круто" не играл, в каком бы "топовом" клубе не поиграл.. Его ждут! Это просто что-то

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  8. mancunia-planet 26.12.2017 12:14 # mancunia-planet
    Озил даже свободным агентом не нужен, хотя для скамейки пригодится. Дибала идеально, лучше Гризмана. Ещё Бэйл может уйти из Реала, но нереально дорогой жучара.

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  9. blackdreamer 26.12.2017 12:04 # blackdreamer
    скоро новый год
    будет много пустых бутылок из под шампанского
    думаю должно хватит рассадить всех глоров щолсей

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