Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" планирует покупку Пауло Дибалы на лето. "Арсенал" и "Челси" поспорят за Джеймса Тарковски. "Барселона" потеряла интерес к Филиппе Коутиньо.с Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсенал" хочет приобрести центрального защитника в январе, проявляя интерес к Давиду Луису из "Челси" и Джеймсу Тарковски из "Бернли". (Daily Star)



"Челси" может помешать "Арсеналу" заполучить Тарковски. (Daily Star)



Следующим летом "Манчестер Юнайтед" постарается приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу за 60 миллионов фунтов. (Daily Star)



"Юнайтед" обратился насчет вингера "Челси" Виллиана, но может подождать до лета, чтобы подписать свободным агентом Месута Озила из "Арсенала". (Daily Mail)



"Барселона", "Челси" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи. (Daily Express)



Интерес "Барселоны" к полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо значительно угас. (Daily Star)



"Лацио" готов отпустить в январе защитника Стефана Де Врея, в услугах которого заинтересован "Ливерпуль". (Daily Mirror)



Нападающий "Ливерпуля" Данни Ингс заинтересовал "Стоук". (Daily Express)



"Уотфорд" хочет защитника "Юнайтед" Люка Шоу и нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта. (Daily Express)



"Ньюкасл" надеется арендовать вингера "Челси" Кенеди. (Newcastle Chronicle)



"Селтик" готов продать нападающего Муссу Дембеле в "Брайтон", но по правильной цене. (The Guardian)



"Вест Бромвич" хочет отказаться от аренды полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка, зарабатывающего 100 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Тренер "Стоука" Марк Хьюз планирует совершить три приобретения в январе. (The Telegraph)



Другое



"Галатасарай" предложил экс-защитнику "Арсенала" Эммануэлю Эбуэ работу с командой U-14. (CNN Turk)



Эбуэ не может позволить себе платное телевидение, а потому ходит смотреть матчи "Арсенала" в местный паб. (Daily Mirror)



Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма назвал Муссу Дембеле лучшим игроком "шпор". (Sky Sports)



Бывший нападающий "Сандерленда" Асамоа Гьян запустил собственную авиакомпанию. (The Sun)

