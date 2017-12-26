Моуриньо видит в "Бернли" претендента на попадание в еврокубки

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "Бернли" способен побороться за путевку в еврокубки.

Первую половину сезона Премьер-Лиги подопечные Шона Дайча завершили на расстоянии одной победы от топ-4. "Бордовые" значительно опережают график прошлой кампании, когда они набрали только 40 очков.



По ходу сезона "Бернли" преподнес ряд неожиданных результатов — вроде победы 2:3 над "Челси". В преддверии домашнего матча против "бордовых" Моуриньо выразил мнение, что коллектив Дайча способен замахнуться на место в зоне еврокубков.



"Они в замечательной форме. Если изначально их целью было выживание, то дело практически сделано, ситуация полностью под контролем".



"Если их цель — финишировать в топ-10, они сделают это. Если их цель — сражаться за место в зоне еврокубков, они вправе претендовать на это, так что нам предстоит сложный матч".



"Если сравнить их выступления с изначальными целями, то сезон складывается очень хорошо для них", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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