Моуриньо видит в "Бернли" претендента на попадание в еврокубки

Шон Дайч и Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "Бернли" способен побороться за путевку в еврокубки.

Первую половину сезона Премьер-Лиги подопечные Шона Дайча завершили на расстоянии одной победы от топ-4. "Бордовые" значительно опережают график прошлой кампании, когда они набрали только 40 очков.

По ходу сезона "Бернли" преподнес ряд неожиданных результатов — вроде победы 2:3 над "Челси". В преддверии домашнего матча против "бордовых" Моуриньо выразил мнение, что коллектив Дайча способен замахнуться на место в зоне еврокубков.

"Они в замечательной форме. Если изначально их целью было выживание, то дело практически сделано, ситуация полностью под контролем".

"Если их цель — финишировать в топ-10, они сделают это. Если их цель — сражаться за место в зоне еврокубков, они вправе претендовать на это, так что нам предстоит сложный матч".

"Если сравнить их выступления с изначальными целями, то сезон складывается очень хорошо для них", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 11:00

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  1. tursa 26.12.2017 11:48 # tursa
    битва автобусов

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  2. kily 26.12.2017 11:44 # kily
    У Бернли много отсутствующих будет поэтому, к сожалению, думаю МЮ выиграет

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  3. gidro-met 26.12.2017 11:39 # gidro-met
    Как ни странно сегодня обе забьют эти два автобуса друг дргугу.

    Как ни странно.

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  4. recyjoed 26.12.2017 11:13 # recyjoed
    Вынесут манков 2-0. Скриньте

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