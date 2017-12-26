Клопп: "Ливерпуль" играет в оборонительной манере"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположение о том, что его команда чересчур увлекается атаками, забывая об обороне собственных ворот.

В 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные" пропустили 23 гола — почти в два раза больше, чем лидирующий "Манчестер Сити". Игра "Ливерпуля" в защите регулярно вызывает нарекания, однако Клопп настаивает, что его стиль футбола базируется на надежной обороне.



"Мы играем в оборонительной манере. Мы действуем по схеме 4-5-1, и на каждом лежит обязанность обороняться. До тех пор, пока они делают это, мы можем выставлять игроков атакующей направленности. На поле нет никого, кто бы не участвовал в оборонительной игре".



"В первую очередь я хочу хорошо обороняться, потому что это базис для всего. Лучший способ делать это — обороняться 10 игроками атакующей направленности, потому что, владея мячом, твои шансы забить гораздо выше", — цитирует Клоппа The Guardian.

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