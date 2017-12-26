Клопп: "Ливерпуль" играет в оборонительной манере"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположение о том, что его команда чересчур увлекается атаками, забывая об обороне собственных ворот.

В 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные" пропустили 23 гола — почти в два раза больше, чем лидирующий "Манчестер Сити". Игра "Ливерпуля" в защите регулярно вызывает нарекания, однако Клопп настаивает, что его стиль футбола базируется на надежной обороне.

"Мы играем в оборонительной манере. Мы действуем по схеме 4-5-1, и на каждом лежит обязанность обороняться. До тех пор, пока они делают это, мы можем выставлять игроков атакующей направленности. На поле нет никого, кто бы не участвовал в оборонительной игре".

"В первую очередь я хочу хорошо обороняться, потому что это базис для всего. Лучший способ делать это — обороняться 10 игроками атакующей направленности, потому что, владея мячом, твои шансы забить гораздо выше", — цитирует Клоппа The Guardian.

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Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 26.12.2017 14:37 # gerrard08
    Скажите пацану, что 2-1-7 это не защитная тактика.

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  2. hammersmith 26.12.2017 14:06 # hammersmith
    долбень

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  3. rollik707 26.12.2017 11:49 # rollik707
    Ясно-понятно!

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  4. largo-winch 26.12.2017 10:57 # largo-winch
    в сторону ворот Ливапуля нанесено меньше всех ударов, но тем не менее по пропущенным являются вторыми

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  5. mcfc-fantactic 26.12.2017 10:26 # mcfc-fantactic
    Клопп разводит журналюг, и физоргов стратегов, которые поверят в эту шнягу. Если в следующем сезоне сольют всех своих привозил, в довесок с хуендерсоном, то будет толк... Добряк Клопп, по ходу уже не раз, укорнул себя, что не дал пинка минголету, лоловрену, и морене, ну и клавану...наххой.

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  6. jack-willsher 26.12.2017 10:10 # jack-willsher
    с ловреном, клаваном и морено в оборонительной манере не получиться

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  7. redstyle 26.12.2017 10:04 # redstyle
    Лучшая оборона - это атака!

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  8. kily 26.12.2017 10:03 # kily
    какие 4-5-1???? о чём он???

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