"Вест Хэм" надеется перехватить Стивена Нзонзи

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил свой интерес к полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи.

Ранее в этом месяце Нзонзи был замечен в Лондоне, куда, как предполагает пресса, он приехал на переговоры с заинтересованными клубами Премьер-Лигами.



Основными претендентами на экс-игрока "Блэкберна" и "Стоука" назывались "Арсенал" и "Эвертон", однако Мойес постарается опередить конкурентов в борьбе за 29-летнего француза.



"Думаю, он тот, кто заинтересовал бы нас, окажись он на рынке. Я бы не стал говорить то же самое о других игроках, но его ситуация в "Севилье" такова, что по какой-то причине он не играет там. В то же время их тренер едва ушел, и это, возможно, изменит его ситуацию".



"Мы бы хотели пополнить наш состав, если это будет возможно. Мы в положении, когда это необходимо. Надеюсь, мы обзаведемся двумя-тремя новичками", — цитирует Мойеса The Guardian.

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