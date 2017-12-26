Гвардиола: "Усталость? Я так не думаю"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что большая глубина состава позволит его команде пройти праздничный период, не сбавляя темп.
В субботу против "Борнмута" (4:0) "горожане" одержали рекордную 17-ю кряду победу в рамках Премьер-Лиги. Одновременно этот матч стал первым из тех четырех, которые "Сити" предстоит сыграть в течение 11 ближайших дней.
Утомление, накопленная усталость, повышенный риск травм, — это то, с чем обычно сталкиваются команды около Рождества и Нового года, однако Гвардиола уверен, что "Сити" это не грозит.
"Усталость? Я так не думаю. Этого нельзя исключать, но у нас достаточно глубокий состав. Габриэль (Жезус) не играл против "Борнмута", но он сыграл 120 минут против "Лестера", и в своей жизни я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так боролся при высоком прессинге. Он очень помогает нам играть в своем темпе".
"Данило, Бернарду (Силва), Гюндогдан, — все они помогли нам против "Борнмута", подменяя других. У нас также есть Яя (Туре). В предыдущем матче (Александр) Зинченко стал лучшим игроком, а против "Борнмута" он даже не попал в заявку".
"Конечно, мы будем использовать ротацию в этот период. Мы играем каждые четыре дня. Каждый, кто играл в прошлом, будет играть в будущем", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
26.12.2017 08:00
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Последние комментарии:
вангую сити уже завтра отхватит
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Ааронс покажет Пепу
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Докуя кукарекает лысый физорг. Посмотрим как будет кукарекать в след сезоне. В этом сезоне лысому явно фортит.
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Как же он сука крут! Зинченко... Зинченко уже топ! И сыт на всяких там Валенсий, Аспиликует,Морен, Колошинацов...))) вуаахаха!
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зимой еще 200млн потратит )))
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Состав действительно впячетляет
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Красава Пеп, не ноет
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