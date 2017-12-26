Гвардиола: "Усталость? Я так не думаю"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что большая глубина состава позволит его команде пройти праздничный период, не сбавляя темп.

В субботу против "Борнмута" (4:0) "горожане" одержали рекордную 17-ю кряду победу в рамках Премьер-Лиги. Одновременно этот матч стал первым из тех четырех, которые "Сити" предстоит сыграть в течение 11 ближайших дней.



Утомление, накопленная усталость, повышенный риск травм, — это то, с чем обычно сталкиваются команды около Рождества и Нового года, однако Гвардиола уверен, что "Сити" это не грозит.



"Усталость? Я так не думаю. Этого нельзя исключать, но у нас достаточно глубокий состав. Габриэль (Жезус) не играл против "Борнмута", но он сыграл 120 минут против "Лестера", и в своей жизни я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так боролся при высоком прессинге. Он очень помогает нам играть в своем темпе".



"Данило, Бернарду (Силва), Гюндогдан, — все они помогли нам против "Борнмута", подменяя других. У нас также есть Яя (Туре). В предыдущем матче (Александр) Зинченко стал лучшим игроком, а против "Борнмута" он даже не попал в заявку".



"Конечно, мы будем использовать ротацию в этот период. Мы играем каждые четыре дня. Каждый, кто играл в прошлом, будет играть в будущем", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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