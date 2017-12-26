Гвардиола: "Усталость? Я так не думаю"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что большая глубина состава позволит его команде пройти праздничный период, не сбавляя темп.

В субботу против "Борнмута" (4:0) "горожане" одержали рекордную 17-ю кряду победу в рамках Премьер-Лиги. Одновременно этот матч стал первым из тех четырех, которые "Сити" предстоит сыграть в течение 11 ближайших дней.

Утомление, накопленная усталость, повышенный риск травм, — это то, с чем обычно сталкиваются команды около Рождества и Нового года, однако Гвардиола уверен, что "Сити" это не грозит.

"Усталость? Я так не думаю. Этого нельзя исключать, но у нас достаточно глубокий состав. Габриэль (Жезус) не играл против "Борнмута", но он сыграл 120 минут против "Лестера", и в своей жизни я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так боролся при высоком прессинге. Он очень помогает нам играть в своем темпе".

"Данило, Бернарду (Силва), Гюндогдан, — все они помогли нам против "Борнмута", подменяя других. У нас также есть Яя (Туре). В предыдущем матче (Александр) Зинченко стал лучшим игроком, а против "Борнмута" он даже не попал в заявку".

"Конечно, мы будем использовать ротацию в этот период. Мы играем каждые четыре дня. Каждый, кто играл в прошлом, будет играть в будущем", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1775

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Последние комментарии:




  1. arsen1308 26.12.2017 17:09 # arsen1308
    вангую сити уже завтра отхватит

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  2. shearer1 26.12.2017 12:36 # shearer1
    Ааронс покажет Пепу

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  3. rollik707 26.12.2017 11:43 # rollik707
    Докуя кукарекает лысый физорг. Посмотрим как будет кукарекать в след сезоне. В этом сезоне лысому явно фортит.

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  4. mcfc-fantactic 26.12.2017 09:19 # mcfc-fantactic
    Как же он сука крут! Зинченко... Зинченко уже топ! И сыт на всяких там Валенсий, Аспиликует,Морен, Колошинацов...))) вуаахаха!

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  5. vals1702 26.12.2017 09:15 # vals1702
    зимой еще 200млн потратит )))

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  6. gringo1990 26.12.2017 08:57 # gringo1990
    Состав действительно впячетляет

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  7. charlton 26.12.2017 08:08 # charlton
    Красава Пеп, не ноет

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