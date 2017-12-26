Джеррард не помышляет о работе за пределами "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля", а ныне тренер юниорской команды "красных" Стивен Джеррард рассказал, что не помышляет о работе за пределами "Энфилда".

В апреле этого года Джеррард возглавил юниорскую команду "Ливерпуля" до 18 лет. На новом поприще Стивен уже добился определенных успехов, однако о работе за пределами "Энфилда" начинающий тренер не помышляет.



"Я не думаю о каком-то следующем шаге, потому что мне нравится моя работа. В краткосрочной перспективе я вижу себя именно здесь. Я счастлив, хочу хорошо закончить сезон, а уже затем посмотрим, что будет дальше".



"Конечно, в какой-то момент мне понадобится новый вызов, но я не хочу своей работой здесь выбивать собеседование. Я доволен тем, чем занимаюсь прямо сейчас, Вокруг меня собраны великолепные специалисты, а я работаю в идеальных условиях", - сообщил Джеррард Daily Star.

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