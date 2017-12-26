Джеррард не помышляет о работе за пределами "Ливерпуля"

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля", а ныне тренер юниорской команды "красных" Стивен Джеррард рассказал, что не помышляет о работе за пределами "Энфилда".

В апреле этого года Джеррард возглавил юниорскую команду "Ливерпуля" до 18 лет. На новом поприще Стивен уже добился определенных успехов, однако о работе за пределами "Энфилда" начинающий тренер не помышляет.

"Я не думаю о каком-то следующем шаге, потому что мне нравится моя работа. В краткосрочной перспективе я вижу себя именно здесь. Я счастлив, хочу хорошо закончить сезон, а уже затем посмотрим, что будет дальше".

"Конечно, в какой-то момент мне понадобится новый вызов, но я не хочу своей работой здесь выбивать собеседование. Я доволен тем, чем занимаюсь прямо сейчас, Вокруг меня собраны великолепные специалисты, а я работаю в идеальных условиях", - сообщил Джеррард Daily Star.

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Метки Джеррард, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 746

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 26.12.2017 00:44 # scouser2005
    Для него нет ничего лучше родных стен.
    Чистить снег чем не работа для любящего свой дом?
    Стиви уважаем тебя. Ты был и есть ВЕЛИКИЙ!
    Оставайся таким каким мы тебя полюбили.

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  2. kojan 26.12.2017 00:29 # kojan
    скажите, сколько раз этот "великий","гэлакси","легенда" неудачник брал АПЛ?... главный ливерный поселковый клоун бродячего цирка на конной тяге

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  3. blackdreamer 26.12.2017 00:24 # blackdreamer
    верим стиви
    через сезон другой вместо этого долбаёба очкастого возглавишь великий клуб англии и будет ебать всякое гавно без истории типо щолсей или мс или других середняков как скам
    выкинешь нахуй минолетов и пол команды

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  4. gidro-met 26.12.2017 00:17 # gidro-met
    слава Богу, талисман останется с командой надолго

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  5. mancunia-planet 26.12.2017 00:11 # mancunia-planet
    легенда ЛА Гэлакси

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  6. osprey 26.12.2017 00:11 # osprey
    Великий!

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