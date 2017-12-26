Джеррард не помышляет о работе за пределами "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля", а ныне тренер юниорской команды "красных" Стивен Джеррард рассказал, что не помышляет о работе за пределами "Энфилда".
В апреле этого года Джеррард возглавил юниорскую команду "Ливерпуля" до 18 лет. На новом поприще Стивен уже добился определенных успехов, однако о работе за пределами "Энфилда" начинающий тренер не помышляет.
"Я не думаю о каком-то следующем шаге, потому что мне нравится моя работа. В краткосрочной перспективе я вижу себя именно здесь. Я счастлив, хочу хорошо закончить сезон, а уже затем посмотрим, что будет дальше".
"Конечно, в какой-то момент мне понадобится новый вызов, но я не хочу своей работой здесь выбивать собеседование. Я доволен тем, чем занимаюсь прямо сейчас, Вокруг меня собраны великолепные специалисты, а я работаю в идеальных условиях", - сообщил Джеррард Daily Star.
26.12.2017 00:05
Просмотров: 746
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Для него нет ничего лучше родных стен.
Чистить снег чем не работа для любящего свой дом?
Стиви уважаем тебя. Ты был и есть ВЕЛИКИЙ!
Оставайся таким каким мы тебя полюбили.
(ответить)
скажите, сколько раз этот "великий","гэлакси","легенда" неудачник брал АПЛ?... главный ливерный поселковый клоун бродячего цирка на конной тяге
(ответить)
верим стиви
через сезон другой вместо этого долбаёба очкастого возглавишь великий клуб англии и будет ебать всякое гавно без истории типо щолсей или мс или других середняков как скам
выкинешь нахуй минолетов и пол команды
(ответить)
слава Богу, талисман останется с командой надолго
(ответить)
легенда ЛА Гэлакси
(ответить)
Великий!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий