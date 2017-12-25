"Юнайтед" обсуждает покупку Малкома

Малком "Манчестер Юнайтед" начал работу по приобретению нападающего "Бордо" Малкома.

Малком перебрался в Лигу 1 только в прошлом году из "Коринтианса", а в этом сезоне забил за "Бордо" уже семь голов в 18 матчах. Невероятная игра бразильца не осталась без внимания со сторонв скаутов МЮ, которые не раз были замечены на стадионе.

Более того, клуб с "Олд Траффорд" уже перешел к конкретным действиям и обсуждает потенциальный трансфер Малкома в январе. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо видит в 20-летнем нападающем одного из самых перспективных игроков, выступающих на континенте.

Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" хочет приобрести Малкома уже зимой, а на вторую половину сезона отправить бразильца обратно в "Бордо". Камнем преткновения может стать сумма отступных: французский клуб требует за своего бомбардира больше 50 миллионов фунтов, "дьяволы" рассчитывают заполучить игрока лишь за 33 миллиона.

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Метки Бордо, Малком, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1649

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Последние комментарии:




  1. ravi 25.12.2017 22:53 # ravi
    лютый днарь, то что надо для му

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  2. dilipop 25.12.2017 22:28 # dilipop
    7 голов за 18 матчей это маловато для потенциального нападающего МЮ

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  3. wengerrrro 25.12.2017 22:19 # wengerrrro
    уже семь голов в 18 матчах. Невероятная игра

    Источник: http://fapl.ru/posts/59440/

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  4. smokekush 25.12.2017 22:19 # smokekush
    он апз вроде

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