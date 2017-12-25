Почеттино хочет, чтобы "Тоттенхэм" добавил в стабильности
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команде необходимо добавить в стабильности и не отвлекаться на результаты конкурентов.
Первую половину сезона Премьер-Лиги "шпоры" завершили за пределами топ-5 и в 21 очке от лидирующего "Манчестер Сити". Попадание "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов на будущий год находится под большим вопросом.
С начала сезона "Тоттенхэму" лишь однажды удалось выдать серию из более чем двух побед в Премьер-Лиге, и именно с отсутствием стабильности Почеттино связывает проблемы своей команды.
"Мы не можем думать о других клубах. Нам нужно сохранить набранный ход, нужно постараться снова выиграть и быть стабильными. Если ты хочешь сражаться за большие цели до самого конца, то тебе необходима стабильность".
"Однако я уверен, что команда сосредоточена. Команда в порядке. После поражения от "Манчестер Сити", с помощью победы над "Бернли" нам было так важно снова поверить в себя и улыбнуться".
"Думаю, теперь мы должны сосредоточиться на противостоянии с "Саутгемптоном". Мы не можем думать о втором месте, первом, третьем или четвертом. Думаю, самое важное для нас — это следующий матч", — цитирует Почеттино Sky Sports.
25.12.2017 21:00
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Вторая половина сезона более благоприятна для нас. Домашних матчей больше чем гостевых. Конечно насколько можно считать игры на Уэмбли домашними.
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