Почеттино хочет, чтобы "Тоттенхэм" добавил в стабильности

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команде необходимо добавить в стабильности и не отвлекаться на результаты конкурентов.

Первую половину сезона Премьер-Лиги "шпоры" завершили за пределами топ-5 и в 21 очке от лидирующего "Манчестер Сити". Попадание "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов на будущий год находится под большим вопросом.



С начала сезона "Тоттенхэму" лишь однажды удалось выдать серию из более чем двух побед в Премьер-Лиге, и именно с отсутствием стабильности Почеттино связывает проблемы своей команды.



"Мы не можем думать о других клубах. Нам нужно сохранить набранный ход, нужно постараться снова выиграть и быть стабильными. Если ты хочешь сражаться за большие цели до самого конца, то тебе необходима стабильность".



"Однако я уверен, что команда сосредоточена. Команда в порядке. После поражения от "Манчестер Сити", с помощью победы над "Бернли" нам было так важно снова поверить в себя и улыбнуться".



"Думаю, теперь мы должны сосредоточиться на противостоянии с "Саутгемптоном". Мы не можем думать о втором месте, первом, третьем или четвертом. Думаю, самое важное для нас — это следующий матч", — цитирует Почеттино Sky Sports.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!