Клопп: "Мы должны попасть в Лигу Чемпионов"

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду сохранить мотивацию, несмотря на отсутствие реальных шансов вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.

После 19 туров отставание "красных" от лидирующего "Манчестер Сити" составляет уже 20 очков. Однако Клопп считает, что нельзя отчаиваться, и попадание в топ-4 Премьер-Лиги — это тоже отличное достижение.



"Мы должны попасть в Лигу Чемпионов. Мы должны финишировать как можно выше. Похоже, в этом году мы можем стать вторыми, третьими или четвертыми, и это великолепная ситуация. Не сказать, что это наша мечта, но это великолепная ситуация. В этом направлении мы и работаем. Мы должны прибавить во всех аспектах".



"Полагаю, в этом году никто не может реально помышлять о победе в лиге, за исключением "Манчестер Сити" и, возможно, "Манчестер Юнайтед".



"Это очень сложная лига, и в плане качества игры пока что мы по-настоящему стабильны. Если мы сохраним стабильность и дальше, избегая ошибок вроде тех, что допустили в ничьей 3:3 против "Арсенала", то будем чаще побеждать, чем уступать или играть вничью".



"То же самое и против "Суонси": в первую очередь мы должны постараться сыграть в свою игру, а там посмотрим, как смогут отреагировать остальные команды", — цитирует Клоппа Sky Sports.

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