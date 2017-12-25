"Арсенал" готов рассмотреть предложения по Санчесу от 35 миллионов фунтов

В январе "Арсенал" будет готов рассмотреть предложения по своему нападающему Алексису Санчесу, начиная от суммы в 35 миллионов фунтов.

Прошлым летом "канониры" отказались продать Санчеса в "Манчестер Сити" за 60 миллионов фунтов, впоследствии осознав, что это было ошибкой. "Арсенал" остался без денег и с игроком, лишившимся всякой мотивации.



Поскольку контракт 29-летнего чилийца по-прежнему истекает в конце сезона, "Арсенал" уже не может рассчитывать на столь же выгодные предложения в январе. Однако Daily Mail утверждает, что "канониры" все равно предпочитают продать Алексиса, нежели отпустить его через полгода безо всякой компенсации.



Чтобы убедить главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера дать добро на продажу Санчеса, заинтересованные клубы — будь то "Сити" или ПСЖ — должны предложить не менее 35 млн. фунтов. При этом приоритетом самого Алексиса, сообщает издание, остаются "горожане".

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