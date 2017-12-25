"Барселона" "не настроена оптимистично" насчет покупки Коутиньо

Филиппе Коутиньо Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что "Барселона" "не настроена оптимистично" относительно приобретения полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в январе.

С приближением зимнего трансферного окна набирают обороты слухи о намерении "Барсы" все-таки переманить Коутиньо после неудачной попытки сделать это прошлым летом.

На "Ноу Камп" 25-летнего бразильца открыто зазывают игроки "Барселоны", а испанская пресса практически ежедневно сообщает, что сделка близка, и "Ливерпуль" уже назвал свою цену за Коутиньо.

Однако Балаг считает, что подобного рода трансфер в январе маловероятен, и "красные" по-прежнему хотят сохранить свою звезду.

"Ливерпуль" не хочет продавать Коутиньо. Так остается и до сих пор, поэтому "Барселона" не настроена оптимистично относительно перехода Коутиньо".

"Понятное дело, они попытаются его переманить, и они хотят сделать предложение, но даже окружение Коутиньо не верит, что переход состоится, потому что "Ливерпуль" продолжает говорить то же самое, что и летом: "Мы не заинтересованы в продаже", — сообщил Балаг.

Также Балаг заявил, что следующим летом трансферной целью номер один "Барселоны" будут нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн. Однако приобрести и Гризманна, и Коутиньо одновременно каталонский клуб не сможет.

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Метки Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 25.12.2017 20:09 # kojan
    летом не продали, по жадничали, а теперь он и нах никому не нужен...как аукнится, так и откликнится, выкладываться в ливере не будет...

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  2. gerrard08 25.12.2017 18:58 # gerrard08
    "Понятное дело, они попытаются его переманить, и они хотят сделать предложение,

    Источник: http://fapl.ru/posts/59436/

    Лол, совсем охуели шоль?)

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  3. chelseafanmd 25.12.2017 18:37 # chelseafanmd
    Коут хочет в Барсу
    Салах хочет в Реал
    Джан хочет в Юве

    норм они сцут на величие ливера которого нет)

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  4. chr1s8rown 25.12.2017 18:28 # chr1s8rown
    барсучки

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  5. rap-woiska 25.12.2017 18:25 # rap-woiska
    только самым отбитым гритам в голову могла придти мысль ,что ковтинха может уйти зимой в барсу,рофланEбало.

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  6. liverfun 25.12.2017 18:04 # liverfun
    хуль не на главной?

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  7. kos9k 25.12.2017 18:03 # kos9k
    вот как нужно удерживать своих лидеров
    удержат ли пенсы летом азара и куртуа? посмотрим

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