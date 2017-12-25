"Барселона" "не настроена оптимистично" насчет покупки Коутиньо

Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что "Барселона" "не настроена оптимистично" относительно приобретения полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в январе.

С приближением зимнего трансферного окна набирают обороты слухи о намерении "Барсы" все-таки переманить Коутиньо после неудачной попытки сделать это прошлым летом.



На "Ноу Камп" 25-летнего бразильца открыто зазывают игроки "Барселоны", а испанская пресса практически ежедневно сообщает, что сделка близка, и "Ливерпуль" уже назвал свою цену за Коутиньо.



Однако Балаг считает, что подобного рода трансфер в январе маловероятен, и "красные" по-прежнему хотят сохранить свою звезду.



"Ливерпуль" не хочет продавать Коутиньо. Так остается и до сих пор, поэтому "Барселона" не настроена оптимистично относительно перехода Коутиньо".



"Понятное дело, они попытаются его переманить, и они хотят сделать предложение, но даже окружение Коутиньо не верит, что переход состоится, потому что "Ливерпуль" продолжает говорить то же самое, что и летом: "Мы не заинтересованы в продаже", — сообщил Балаг.



Также Балаг заявил, что следующим летом трансферной целью номер один "Барселоны" будут нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн. Однако приобрести и Гризманна, и Коутиньо одновременно каталонский клуб не сможет.

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