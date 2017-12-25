Кейта хочет перейти в "Ливерпуль" зимой

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта хочет ускорить переход в "Ливерпуль" и оказаться на "Энфилде" уже в январе.

Пару недель назад главный тренер "красных" Юрген Клопп заверил, что Кейта проведет остаток сезона в Бундеслиге, после чего отправится в "Ливерпуль", о чем клубы договорились еще прошлым летом.



Однако Ли Прайс, написавший две книги о Бундеслиге и знакомый с ситуацией, утверждает, что Наби хочет ускорить переезд в Премьер-Лигу и надеется оказаться на "Энфилде" уже в январе.



"В идеале он хотел бы перейти в "Ливерпуль" уже сейчас. Он не намерен раскачивать лодку и конфликтовать, но после окончания зимнего перерыва в Германии попробует ускорить переход", - сообщил Прайс Daily Express.

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