Кейта хочет перейти в "Ливерпуль" зимой

Наби Кейта Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта хочет ускорить переход в "Ливерпуль" и оказаться на "Энфилде" уже в январе.

Пару недель назад главный тренер "красных" Юрген Клопп заверил, что Кейта проведет остаток сезона в Бундеслиге, после чего отправится в "Ливерпуль", о чем клубы договорились еще прошлым летом.

Однако Ли Прайс, написавший две книги о Бундеслиге и знакомый с ситуацией, утверждает, что Наби хочет ускорить переезд в Премьер-Лигу и надеется оказаться на "Энфилде" уже в январе.

"В идеале он хотел бы перейти в "Ливерпуль" уже сейчас. Он не намерен раскачивать лодку и конфликтовать, но после окончания зимнего перерыва в Германии попробует ускорить переход", - сообщил Прайс Daily Express.

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Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 493

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  1. chr1s8rown 25.12.2017 17:16 # chr1s8rown
    арнолд- гомес - ввд -робертсон
    вийналдум -кейта
    промес мане
    салах фирмино

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  2. toha-bludsikir 25.12.2017 17:06 # toha-bludsikir
    Топарь хочет к топарям

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