Кейта хочет перейти в "Ливерпуль" зимой
Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта хочет ускорить переход в "Ливерпуль" и оказаться на "Энфилде" уже в январе.
Пару недель назад главный тренер "красных" Юрген Клопп заверил, что Кейта проведет остаток сезона в Бундеслиге, после чего отправится в "Ливерпуль", о чем клубы договорились еще прошлым летом.
Однако Ли Прайс, написавший две книги о Бундеслиге и знакомый с ситуацией, утверждает, что Наби хочет ускорить переезд в Премьер-Лигу и надеется оказаться на "Энфилде" уже в январе.
"В идеале он хотел бы перейти в "Ливерпуль" уже сейчас. Он не намерен раскачивать лодку и конфликтовать, но после окончания зимнего перерыва в Германии попробует ускорить переход", - сообщил Прайс Daily Express.
25.12.2017 17:00
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