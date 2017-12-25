Конте рассказал, как управляет игроками "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что воспитывает игроков методом кнута и пряника.
После чемпионского сезона сразу несколько игроков "Челси" - например, Тибо Куртуа и Виктор Мозес - напрямую связывали победу "синих" в Премьер-Лиги с проницательной работой Конте.
В интервью официальному сайту клуба Антонио рассказал, благодаря чему добился такого авторитета на "Стэмфорд Бридж". По словам Конте, он воспитывает команду методом кнута и пряника.
"Мне повезло выступать под руководством таких великолепных тренеров, как Карло Маццоне и Эугенио Фаскетти. Они оказали на меня большие влияние".
"Под их руководством я впервые познакомился с методом кнута и пряника. Когда я стал тренером, то решил действовать точно так же по отношению к своим игрокам. Иногда я критикую их, иногда хвалю".
"Конечно, мне хочется их только хвалить, но иногда нужно проявить другие качества. Когда кто-то совершает ошибку, нужно указать на нее, чтобы избежать повторения в будущем", - сообщил Конте.
25.12.2017 16:00
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Тыкает им палец в одно место, даже на фото показал. Рентбои по другому не умеют
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при помощи смс?
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Тупой тренер. Всегда кому то подражает
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у гей клуба свои методы
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При помощи баночки мочи он ими управляет. Как будто для кого того секрет.
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