Конте рассказал, как управляет игроками "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что воспитывает игроков методом кнута и пряника.

После чемпионского сезона сразу несколько игроков "Челси" - например, Тибо Куртуа и Виктор Мозес - напрямую связывали победу "синих" в Премьер-Лиги с проницательной работой Конте.



В интервью официальному сайту клуба Антонио рассказал, благодаря чему добился такого авторитета на "Стэмфорд Бридж". По словам Конте, он воспитывает команду методом кнута и пряника.



"Мне повезло выступать под руководством таких великолепных тренеров, как Карло Маццоне и Эугенио Фаскетти. Они оказали на меня большие влияние".



"Под их руководством я впервые познакомился с методом кнута и пряника. Когда я стал тренером, то решил действовать точно так же по отношению к своим игрокам. Иногда я критикую их, иногда хвалю".



"Конечно, мне хочется их только хвалить, но иногда нужно проявить другие качества. Когда кто-то совершает ошибку, нужно указать на нее, чтобы избежать повторения в будущем", - сообщил Конте.

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