Конте рассказал, как управляет игроками "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что воспитывает игроков методом кнута и пряника.

После чемпионского сезона сразу несколько игроков "Челси" - например, Тибо Куртуа и Виктор Мозес - напрямую связывали победу "синих" в Премьер-Лиги с проницательной работой Конте.

В интервью официальному сайту клуба Антонио рассказал, благодаря чему добился такого авторитета на "Стэмфорд Бридж". По словам Конте, он воспитывает команду методом кнута и пряника.

"Мне повезло выступать под руководством таких великолепных тренеров, как Карло Маццоне и Эугенио Фаскетти. Они оказали на меня большие влияние".

"Под их руководством я впервые познакомился с методом кнута и пряника. Когда я стал тренером, то решил действовать точно так же по отношению к своим игрокам. Иногда я критикую их, иногда хвалю".

"Конечно, мне хочется их только хвалить, но иногда нужно проявить другие качества. Когда кто-то совершает ошибку, нужно указать на нее, чтобы избежать повторения в будущем", - сообщил Конте.

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Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1263

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Последние комментарии:




  1. danaida 25.12.2017 17:21 # danaida
    Тыкает им палец в одно место, даже на фото показал. Рентбои по другому не умеют

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  2. psycho1 25.12.2017 16:45 # psycho1
    при помощи смс?

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  3. largo-winch 25.12.2017 16:28 # largo-winch
    Тупой тренер. Всегда кому то подражает

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  4. chr1s8rown 25.12.2017 16:18 # chr1s8rown
    у гей клуба свои методы

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  5. moskofidi 25.12.2017 16:09 # moskofidi
    При помощи баночки мочи он ими управляет. Как будто для кого того секрет.

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