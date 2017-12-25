Гвардиола не считает "Сити" командой без слабых мест

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что даже у "горожан" есть слабые места.

Набрав три очка в субботнем матче с "Борнмутом", "горожане" обновили рекорд Премьер-Лиги: команда Гвардиолы одержала уже 17 победу подряд, благодаря чему оторвалась от соседей из "Манчестер Юнайтед" на 13 очков.

Тем не менее, Пеп считает, что "Сити" пока не достиг идеала. Гвардиолу не устраивает, как "горожане" вскрывают оборону команд, предпочитающих стоять в своей штрафной площади.

"Мы должны прибавить в такого рода матчах. Добиться идеала невозможно, но когда нам противостоят соперник, обороняющийся в 10 человек, мы можем атаковать свободнее и создавать больше моментов", - сообщил Гвардиола The Times.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 716

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 25.12.2017 15:10 # gidro-met
    на мауровском автобусе еще во втором круге порепетирует,

    так то должно 3-4 банки минимум залетать, а при дополнительной капле везения и все 4-5 могут зайти как нех.

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  2. bes-ter 25.12.2017 15:05 # bes-ter
    Топ одним словом!

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  3. recyjoed 25.12.2017 15:04 # recyjoed
    Бердыева на него нет. Ну или моуриньо

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