Гвардиола не считает "Сити" командой без слабых мест

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что даже у "горожан" есть слабые места.

Набрав три очка в субботнем матче с "Борнмутом", "горожане" обновили рекорд Премьер-Лиги: команда Гвардиолы одержала уже 17 победу подряд, благодаря чему оторвалась от соседей из "Манчестер Юнайтед" на 13 очков.



Тем не менее, Пеп считает, что "Сити" пока не достиг идеала. Гвардиолу не устраивает, как "горожане" вскрывают оборону команд, предпочитающих стоять в своей штрафной площади.



"Мы должны прибавить в такого рода матчах. Добиться идеала невозможно, но когда нам противостоят соперник, обороняющийся в 10 человек, мы можем атаковать свободнее и создавать больше моментов", - сообщил Гвардиола The Times.

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